- 2012年02月23日日前，山东莱阳法院对公安部直接督办的“12·31”全国特大假冒注册商标制售假奶粉案作出一审宣判，被告人孟某、庄某等27名涉案人员均受到刑事处罚，其中25人分别被判处有期徒刑6年至有期徒刑6个月不等。其中最高被并处罚金125万元。
- 2012年02月23日有万科的业主提出质疑，表示地板取样送检过程却没有业主在现场。
- 2012年02月23日飞毛腿(福建)电子有限公司的SC-537A+、全自动多功能充电器，因潮湿处理后的抗电强度不合格，被列入质量问题严重产品
- 2012年02月23日对于篮球传奇人物迈克尔・乔丹宣布将起诉该公司一事，乔丹体育公关部工作人员表示，目前已经关注到相关事件，法务部门正在进行对接，其他情况暂不清楚
- 2012年02月23日建材公司与相关检测政府部门有良好的关系。市场上地板等建材公司众多，产品类型也众多，而政府部门工作人员有限，所谓的抽检，无法避免建材公司拿出事先准备好的合格样品送检。
- 2012年02月23日2011年武汉共有在册房地产开发企业1375家，比上年同期减少200余家。
- 2012年02月23日乔丹体育招股说明书声称，乔丹体育对企业名称享有商号权，对注册商标享有专用权，该等权利均受我国法律保护
- 2012年02月23日知情人士称,为支持境外人民币业务发展,中国外汇交易中心将筹备设立境外分支机构纳入2012年重点推进工作之列,拟推动业务向境外延伸.
- 2012年02月23日报告指出,推进资本账户开放时可先推行预期收益最大的改革,后推行最具风险的改革;先推进增量改革,渐进推进存量改革.从长期看,可用5-10年的时间,依次审慎开放不动产、股票及债券交易.
- 2012年02月23日如果按照美国法律，乔丹体育将构成侵权，选择国内上市很大程度上是为了规避法律风险。
- 2012年02月23日截止午间收盘沪指报2402.30点，跌1.29点，跌幅0.05%，成交量628.7亿元；深成指报9885.00点，涨22.46点，涨幅0.23%，成交量619.2亿元
- 2012年02月23日黄金尾盘因基金买盘上扬，金价突破技术阻力位，铂金因南非供给忧虑触及五个月高点
- 2012年02月23日业内人士认为，从去年下半年开始，家电行业整体依靠国家的政策拉动，自身投入资源减少，对市场的刺激手段欠缺。在以旧换新等刺激消费政策结束后，市场期待新的补贴政策出台，消费者观望情绪较浓，亟待提振消费信心。
- 2012年02月23日“十二五”期间，我国海上风电的发展目标为500万千瓦，2015年形成完整的海上风电产业链和服务体系；而到2020年，海上风电的发展目标是3000万千瓦，海上风电具备更大规模的发展条件，国际合作能力进一步增强
- 2012年02月23日31个省份设定2012年目标，仅海南GDP增速稍高于去年，其他30个省份均持平或调低。其中，天津的降幅最大，达4.4个百分点。
- 2012年02月23日2012年价格上涨压力总体上减轻，但目前的价格绝对水平下降基础脆弱、不稳、不牢靠，CPI实现控制在4%的目标有难度。
- 2012年02月23日依照此前一些媒体的说法，归真堂的大量熊胆粉被用于生产高档礼品，而不是用于生产真正意义上的药品。对于这一质疑，归真堂未给出全面的解释，仅称“公司从去年开始就已经不再生产熊胆茶了”、“熊胆茶是公司早期产品
- 2012年02月23日“谁把熊从一般的野生物种，提升为了一种珍贵的动物？是我们中国人的祖先。（活熊取胆）我们现在改进了很多。我们中国人对熊是有贡献的。我们不仅把这个物种给保护了，还能用它的胆保护人。我们又何罪之有呢？”周荣汉说
- 2012年02月23日大型国有钢铁生产商宝钢集团有限公司已完成发行人民币29亿元俗称“点心债”的离岸人民币债券，为今年以来点心债市场集资规模第二大发行个案
- 2012年02月23日汇丰银行21日发表研究报告，预期中国贸易量增速将于2014年超越美国，2016年更会成为全球最大贸易国。
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