苏皇出售亚洲资产遇阻 或因韩国证券交易牌照 2012年02月23日 《财经》综合报道 知情人士透露，苏格兰皇家银行集团(Royal Bank of Scotland Group PLC, RBS.LN)为旗下亚洲业务敲定买家的努力在最后一分钟遇阻，该公司周四可能无法像市场普遍预计的那样宣布相关交易的达成。