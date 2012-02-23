- 2012年02月23日重庆啤酒已从1月19日的20元钱，突飞猛进到昨日的35元，一个月时间，涨幅达70%多！一度成为机构弃食的重啤竟然成了市场的耀眼明星
- 2012年02月23日知情人士透露，苏格兰皇家银行集团(Royal Bank of Scotland Group PLC, RBS.LN)为旗下亚洲业务敲定买家的努力在最后一分钟遇阻，该公司周四可能无法像市场普遍预计的那样宣布相关交易的达成。
- 2012年02月23日事业单位不得使用财政拨款及其结余进行对外投资,不得从事股票、期货、基金、企业债券等投资,国家另有规定的除外。
- 2012年02月23日今年北京市的市级部门预算已依法批复完毕，并首次在预算批复中增加“三公经费”数据内容，还预留一定比例专门面向中小企业采购。
- 2012年02月23日已有机构预测称，若按照目前的原油推涨速度，3月中下旬即两会结束后，国内成品油价或再迎上调窗口
- 2012年02月23日各项运营指标都达历史高点，但分析认为与搜索相关的运营支出增加将压低2012年的利润增长
- 2012年02月23日近日有网友来信反映，山东蓝翔技工学校学生高杨失踪后，该学校因担忧影响学校声誉拒绝报警，致使延误寻找高杨时机，高杨被发现时已服安眠药身亡。
- 2012年02月23日截至21日收盘，沪深融资融券余额总规模为393亿元左右，比前一个交易日再涨近2亿元，其中融资余额383.34亿元，占比97.54%；融券余量1.08亿股，对应融券余额9.66亿元
- 2012年02月23日尚福林称，国际经济金融动荡以及中国经济运行中的一些风险因素，对外资银行的影响不容忽视，外资银行监管工作任重道远。
- 2012年02月23日截至22日17时，北京PM2.5监测性数据24小时均值为133微克/立方米，高于环保部拟规定的限值近两倍。
- 2012年02月23日2011年，上海金交所全年黄金交易量同比上涨23.03％，黄金成交额同比上涨53.45％。
- 2012年02月23日今年1月份购地金额环比和同比分别大幅下降59%和88%，仅有保利、万科和招商3家标杆房企共花费38亿元补充4宗土地储备。
- 2012年02月23日要求各地要确保保障性安居工程住房用地，严格控制高档住宅用地，不得以任何形式安排别墅类用地。
- 2012年02月23日据证监会要求，今年上市公司年报摘要中，除需披露期末股东总数外，还新添“本年度报告公布日前一个月末股东总数”这一指标，无疑让股东信息的“新鲜度”又增加几分
- 2012年02月23日马英九认为，推动陆生入台已经实施半年，限制太多，以致招不到好的学生，希望“教育部”即刻作检讨
- 2012年02月23日2012年2月23日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.3031元，较上一个交易日下降43个基点。
- 2012年02月23日因直销业务不规范遭工商部门立案调查的哈药股份今天披露，公司及下属两家公司2月22日收到哈尔滨市工商局下发的《行政指导意见书》，工商部门认定黑龙江销售分公司、健康产业违规从事直销业务，并要求公司依法承担相关责任
- 2012年02月23日新《规则》明确，事业单位应当严格控制对外投资。事业单位不得使用财政拨款及其结余进行对外投资，不得从事股票、期货、基金、企业债券等投资，国家另有规定的除外。
- 2012年02月23日麻烦缠身的ST海龙（000677）昨日发布公告称，邹平金星与上海百金向山东省潍坊市寒亭法院提出的撤诉申请已获准予。但在分析人士看来，这两则撤诉消息仍然难以根除ST海龙退市的隐忧
- 2012年02月23日惠普公司第一财政季度利润降低44%，因该公司个人电脑业务销售额继续下滑
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