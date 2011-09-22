- 2011年09月22日铁道部公安局要求对打击处理的票贩子、倒票嫌疑人员逐人建档，形成全路信息共享的打击平台，并在重点地区、重点大站建立专业打击队伍，对倒票活动露头就打
- 2011年09月22日拉斯穆森在一份声明中说，由于利比亚平民仍面临威胁，北约军事行动将根据联合国安理会决议和利比亚“全国过渡委员会”的请求继续下去
- 2011年09月22日本次非公开发行的股票数量为10.85亿股，发行价格10.88元/股。募集资金总额不超过118亿元
- 2011年09月22日目前监管机构并未对瑞银展开调查，近期应不会对其进行处罚。但是，如果比亚迪全年业绩未能有所好转，亦不能排除未来会有处罚的可能性
- 2011年09月22日在距的黎波里东南约180公里的拜尼沃利德市，由于卡扎菲残余势力盲目发射导弹，当局武装在最近的战斗中后退两公里。当局武装过去几天曾多次试图攻入拜尼沃利德，但均遭到激烈抵抗
- 2011年09月22日2008年以来，为应对全球金融危机，中国用信贷急剧扩张的方式维系了繁荣。但这波信贷扩张狂潮可能会造成地方政府债务账面价值的明显减记。虽然中国政府自那以后试图降低传统银行贷款的增速，但IMF说其它形式的信贷却大量激增
- 2011年09月22日21日下午，台风“洛克”自日本本州岛中部登陆后逐渐转移至东京所在的关东地区，造成当地大雨倾盆
- 2011年09月22日受海外股市特别是亚太市场大幅下跌拖累，合格境内机构投资者(QDII)基金今年以来跌幅扩大至18%，这一跌幅已超过A股基金
- 2011年09月22日项目选取18岁以上正在服药但血压仍未达标的原发性高血压患者作为研究对象，以观察血管紧张素受体拮抗剂与钙离子拮抗剂联合的治疗效果
- 2011年09月22日美国宣布总价值58．52亿美元的对台军售计划，即为台“改装”其现有F－16A／B战斗机，售台军用飞机零配件并提供有关训练项目
- 2011年09月22日今日开始公开招股，计划9月28日定价，10月6日在港交所挂牌上市，发售价介于12.84港元-15.2港元，最多募集151亿港元
- 2011年09月22日湖南省委组织部和长沙宣传部门官员消息，上级已于近日完成了对57岁的三一集团董事长、掌舵人梁稳根的人事考察
- 2011年09月22日分析人士认为，拉巴尼是推动阿富汗政府与塔利班和谈的核心领军人物，他的遇刺无疑将使阿富汗的和解进程笼罩阴霾，恶化安全局势，使阿政府今后面临更大的压力
- 2011年09月22日截至2011年8月末，农行累计办理跨境人民币结算量达1210亿元，其中2011年新增业务量891.5亿元，同比增幅达1156%
- 2011年09月22日希腊政府发言人埃利亚斯·莫西亚洛斯在当天的内阁会议后发表声明说，希腊政府将加速国营企业私有化进程及结构改革，对国营部门进行重组，减少政府雇员数量
- 2011年09月22日昨日股市大涨，这是近5个交易日来三大保险股首次全面实现资金净流入，当日资金流入约8596万元
- 2011年09月22日该机构表示，下调这三家银行的债券评级的主要原因是担心目前政府救助大金融机构的意愿比金融危机时期大大降低
- 2011年09月22日刘国林说，中华慈善总会的募捐主要是针对企业及爱心慈善家的大额捐赠，且以药品、医疗器械捐赠为主。“非大型自然灾害发生的正常捐赠中，我们接收的社会公众小额捐赠只占不到1%。
- 2011年09月22日持续高位的外汇占款增量可以在一定程度上缓解当前银行体系流动性紧张的局面，但与此同时也加大了政策制定难度，增加了央行货币调控的难度。
- 2011年09月22日比尼亚尔斯当天在IMF发布《全球金融稳定报告》的新闻发布会上指出，欧元区和美国等发达经济体正在修复银行业和家庭资产负债表的进程，疲弱的经济增长也加大了修复资产负债表的难度
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