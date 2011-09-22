北约再度延长利比亚军事行动授权 2011年09月22日 拉斯穆森在一份声明中说，由于利比亚平民仍面临威胁，北约军事行动将根据联合国安理会决议和利比亚“全国过渡委员会”的请求继续下去

联合国利比亚问题会议举行 利比亚局部战事激烈 2011年09月22日 在距的黎波里东南约180公里的拜尼沃利德市，由于卡扎菲残余势力盲目发射导弹，当局武装在最近的战斗中后退两公里。当局武装过去几天曾多次试图攻入拜尼沃利德，但均遭到激烈抵抗

研究显示联合用药有助提高高血压患者血压达标率 2011年09月22日 项目选取18岁以上正在服药但血压仍未达标的原发性高血压患者作为研究对象，以观察血管紧张素受体拮抗剂与钙离子拮抗剂联合的治疗效果

外交部就美宣布对台军售计划召见美驻华大使提出强烈抗议 2011年09月22日 美国宣布总价值58．52亿美元的对台军售计划，即为台“改装”其现有F－16A／B战斗机，售台军用飞机零配件并提供有关训练项目

希腊宣布新经济紧缩措施 国营机构裁员降退休金 2011年09月22日 希腊政府发言人埃利亚斯·莫西亚洛斯在当天的内阁会议后发表声明说，希腊政府将加速国营企业私有化进程及结构改革，对国营部门进行重组，减少政府雇员数量