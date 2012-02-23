- 2012年02月23日从投资、消费和净出口三大需求看，2011年增速都有所减缓，但仍然处在平稳较快的增长区间。同时，投资和消费主导的内需增长动力进一步增强。
- 2012年02月23日戴尔22日发布2012财年四季度财报显示，戴尔中国四季度营收同比增长15%，但增长速度较前几个季度大幅放缓
- 2012年02月23日2月22日上午，河南省方城县警察王军生在该县检察院剖腹，后经抢救脱离危险。家人称其是为抗议司法不公，而检察长则表示其涉嫌刑事犯罪，为保住警察职务，此前曾多次鼓动家人闹访。
- 2012年02月23日这5条措施涉及到券商营业部分类管理、证券公司分公司业务经营职能、非现场受理柜台业务、允许券商代销多种类金融产品以及加强佣金价格监管与行业自律等一系列问题
- 2012年02月23日中方不刻意追求对任何国家的贸易顺差。此次中方同土耳其签订近43亿美元的各类经贸协议。
- 2012年02月23日在土耳其访问的国家副主席习近平22日在伊斯坦布尔出席中土经贸合作论坛并发表讲话。
- 2012年02月23日LVMH集团表示，云南出产的红酒将会保证上乘质量。这也是全球第一大奢侈品集团首次进军中国的葡萄种植市场。轩尼诗曾在5年前收购了中国四川的白酒品牌文君酒，而从去年5月起，轩尼诗又开始在宁夏生产一种高档的起泡葡萄酒
- 2012年02月23日各地应因地制宜，合理增加普通商品住房用地，严格控制高档住宅用地，不得以任何形式安排别墅类用地。
- 2012年02月23日迈克尔•乔丹宣布，已经向中国法院起诉中国运动服和鞋类生产商乔丹体育涉嫌侵犯其姓名权，乔丹表示对“乔丹体育”甚至侵犯其孩子的名字，深感失望，并表示起诉“这并不是钱的问题”
- 2012年02月23日鼓励有实力的企业、慈善机构、基金会、商业保险机构等社会力量以及境外投资者举办医疗机构，鼓励具有资质的人员依法开办私人诊所。
- 2012年02月23日万科、恒大、绿城等15个大型上市开发企业商品房共成交近324万平方米，环比去年12月份下降23.2%，与去年同期相比，大幅下降47.8%。
- 2012年02月23日在接到举报后，汉阳工商部门在五里墩垃圾转运站压缩粉碎销毁3.8吨“鹦鹉洲”牌灌汤“早产水饺”。
- 2012年02月23日截至2月20日，工、农、中、建四家大型银行新增贷款合计约750亿人。同时，四家大行表现迥异，领头羊工商银行贡献了500多亿，拿下了四分之三的份额。建行新增百亿左右，而农行单月新增不足百亿，中行更是罕见地出现了负增长
- 2012年02月23日广东省河源市紫金县紫城镇的叶女士一家四口，除了丈夫以外，其余三人都被检验出感染了“丙肝”病毒。当地居民反映，家住该县响水路一带的近200名居民感染丙肝，原因不明。
- 2012年02月23日当内地中小企业仍为资金紧缺而烦恼时，香港上市公司向内地中小企业提供小额信贷业务的市场渐成规模。
- 2012年02月23日一个长期执政的大党，尤其要时刻警惕短期行为损害执政根基，防止局部利益左右发展方向，力避消极懈怠延误改革时机，所思所虑不独是当前社会的发展稳定，更有党和国家事业的长治久安。
- 2012年02月23日2月20日晚上10点多，山东潍坊某高校的学生去学校已关门的超市买东西，因为许久敲不开门与店主发生争执。之后，该学生都某掏出匕首连捅五刀，致店主身亡。21日,都某被警方依法刑拘。
- 2012年02月23日最近，关于一年期保险续保条款不合理的投诉不时出现在网络上。
- 2012年02月23日中国药科大学教授周荣汉：“活熊取胆不只对人类做了贡献，对熊也做了贡献，熊的价值提升了，我们都很重视它，它的价值就体现了，我们又何罪之有呢？”
- 2012年02月23日袭击发生在距离拉各斯港大约170 公里的水域。持械海盗追赶一艘大船并开火，船只拉响警报向拉各斯行进。除驾驶台工作人员，所有船员进入避难地避。海盗强行登轮后直冲驾驶台，并疯狂开枪，船长范树人和轮机长不幸中弹身亡。
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