- 2012年02月23日归真堂还对AAF的资金去处提出强烈的疑问，表示AAF目前仅有拯救黑熊、狗医生、狗教授等项目，却需要上述如此庞大的支出令人费解
- 2012年02月23日昨天，姚明、杨澜等28位关注公益事业的知名人士联合署名呼吁终止活熊取胆，这是继2月14日它基金联合72位社会知名人士向证监会递交吁请函，反对归真堂上市之后的又一次签名活动
- 2012年02月23日这位负责人承认，近两年来，股市持续下跌，中小投资者普遍没有赚钱。他分析认为，造成这种局面的原因是市场结构不够合理，市场运行体制机制还存在不少问题。比如市场存在的新股热、恶炒ST股等问题，极大地损害了广大投资者的利益
- 2012年02月23日当前和今后一段时期，资本市场的发展必须牢牢把握服务实体经济这一坚实基础。农业、食品以及科技创新、小型微型企业发展仍然是我国经济社会发展的薄弱领域。
- 2012年02月23日国证监会党委书记、主席郭树清日前表示，当前和今后一段时期，证监会要着重做好服务实体经济、进一步改善企业融资结构、深化证券期货重点领域改革开放三方面工作
- 2012年02月23日许志华称，匹克与林书豪“认识很长时间”，但“因当时双方决心问题”，没有落实签约。但他强调，双方之后一直都有沟通，但不便透露代言事宜的相关细节
- 2012年02月23日昨天，自2月9日一直停牌的阿里巴巴B2B公司恢复交易。受到私有化交易影响，阿里巴巴昨天高开于13.18港元，此后走势平稳，收盘报13.20港元，上涨3.95港元，较2月9日停牌时暴涨42.70%
- 2012年02月23日【《财经》综合报道】 据中国广播网消息，2月22日下午四点十分，山西省临猗县崇相西初中学校发生锅炉爆炸，爆炸造成一名学生死亡，6名学生受伤，目前，消防官兵正在挖掘废墟，继续搜索，由于持证上岗的锅炉工不在岗，临时人员管理锅
- 2012年02月23日香港自2007年2月1日起，要求来港分娩的非本地孕妇出示预约确认书，否则可能被拒绝入境，至今已有超过20万名内地孕妇接受此类讯问，其中被拒入境的个案超过1万宗。
- 2012年02月23日从今年1月22日以来，在一个月内，广州地铁连发八次故障，创下“新纪录”。面对市民的质疑，广州地铁公司解释称部分原因为地铁设备老化，而近期发生的大部分故障还是“偶发性”。
- 2012年02月23日首先进行的报告环节中，在场的中医药专家和动物专家再次重申了中药协和归真堂一直以来的观点，即熊胆产业符合法律、熊胆作为中药不可替代，以及养熊产业是对熊类的保护。
- 2012年02月23日中方已就此事向日方提出严正交涉，对于南京作出暂停与名古屋市交往的决定表示理解和支持，并将密切关注有关事态
- 2012年02月23日上市公司云南白药(000538)、吉林敖东(000623)和创业板上市公司上海凯宝（300039），生产的部分产品，甚至主打产品都为活熊取胆制成
- 2012年02月23日要通过对非法集资案件的审判，依法惩治集资诈骗、非法吸收或变相吸收公众存款、传销等经济犯罪行为，以及插手民间借贷金融活动的黑社会性质组织犯罪及其他暴力性犯罪，维护金融秩序和人民群众的财产安全
- 2012年02月23日进入奥运年后，为了确保饮食安全，各项目国家队各显神通，目前正在丽江训练的国家马拉松队不仅养鸡，还长途跋涉购买生态鱼和生态牦牛肉
- 2012年02月23日美国新兴市场投资基金研究公司（EPFR）董事总经理兼联合创始人布拉德·达拉姆日前表示，由于美国经济数据强劲、市场对欧债危机的担忧放缓，今年以来机构投资者已开始积极布局美股，导致三大美股指数持续创出阶段性新高
- 2012年02月23日上海市房管局相关负责人表示，上海楼市限购政策制定之初就已明确，本市户籍居民家庭的概念是指具有本市常住户口的家庭，包括持有本市长期居住证连续满三年以上的居民家庭。并不存在现在放松政策或改变的问题。
- 2012年02月23日，投资蓝筹股倡导的是一种投资理念，不是简单针对哪一只股票。影响股价变动的因素很多，蓝筹股的概念、范围也不是一成不变的。因此，不能机械地理解投资蓝筹股的内涵，面对多变的市场，需要投资者把握理性、价值投资原则
- 2012年02月23日苏泊尔的检测报告披露，苏泊尔一款样品的化学成分中，锰含量达到了7.92%，超过了2%的标准。苏泊尔方面强调关于不锈钢炊具产品应当使用何种成分的钢材，卫生部前后采用了不同的强制性标准，苏泊尔相关产品均符合强制标准
- 2012年02月23日有关航空业碳排放问题的国际会议经过两天磋商22日在莫斯科结束，来自全球29国的与会代表发表联合宣言，提出了反对欧盟单方面向他国航空公司征收“碳排放税”的具体措施
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