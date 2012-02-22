- 2012年02月23日截至收盘，道琼斯工业平均指数下跌27.02点，收于12,938.67点，跌幅为0.21%；纳斯达克综合指数下跌15.40点，收于2,933.17点，跌幅为0.52%；标准普尔500指数下跌4.55点，收于1,357.66点，跌幅为0.33%
- 2012年02月22日目前，当地环保部门对有关地区进行全面排查，已对当地空气、土壤、地表水及地下水分别取样化验，土壤、空气样本检测暂未完成，地表水、地下水样本检测均未发现超标现象
- 2012年02月22日方城检察院一名值班员称，王军生自杀确有其事，“涉及到一些矛盾”。当记者问及事件原因时，这名值班员以“太忙，没有时间讲”为由挂断了电话
- 2012年02月22日抢奔腾，他逃离现场几个小时后再度行凶；抢宝马，不懂如何发动，他只好卷走现金；抢保时捷，逃跑路上遭遇车祸，他还问交警如何维修……手持砍刀，短短几天，他在成都、昆明两地作案3起，涉案金额上百万元
- 2012年02月22日证监会投资者保护局负责人日前表示，证监会将进一步加大对违法违规行为的打击力度。
- 2012年02月22日该负责人称，退市制度的研究出台有助于价值投资、理性投资、长期投资等正确投资理念的形成。
- 2012年02月22日iPad商标权之争尚未尘埃落定
- 2012年02月22日此前铁路招投标按‘甲供甲控’模式采购，若管理不当，易成为滋生腐败的温床
- 2012年02月22日杉山表示，名古屋市长有关言论完全是个人见解，不能代表日本政府立场。日本政府在历史问题上的立场没有变化
- 2012年02月22日追求经济发展不是唯一目标，也要追求社会公平，贫富差距不能再扩大。
- 2012年02月22日2月22日20:36，云南玉溪市红塔区与峨山彝族自治县交界地区发生3.1级地震。震源深度9千米。
- 2012年02月22日将希腊信用评级由“CCC”下调至“C”，“C”评级意味着希腊将在短期内违约
- 2012年02月22日万科22日下午向记者发送复检安信地板首份检测报告显示，经武汉产品质量监督检验所检测，万科武汉魅力之城项目复检的安信实木复合地板，所检指标全部合格，其中甲醛释放量指标仅为0.2mg/L，远低于1.5mg/L的国家标准
- 2012年02月22日据预测，2012年台湾人均所得将达到20782美元；台湾出口额较上年将增加4.38%，进口额则增加0.9%。在民间消费方面，该部门预估今年有2.72%的增长，其中食品消费增长1.21%，非食品消费增长2.93%
- 2012年02月22日由于现场风大，3000吨石灰粉尘被吹散开来，给消防部门的施救带来了难度。截止今晚8点，被掩埋的驾驶员仍未救出，交警封锁了附近交通，码头运行陷入瘫痪
- 2012年02月22日2011年我国经济社会取得的辉煌成就，在世界经济步履蹒跚的大背景下，中国国民经济和社会发展呈现增长平稳较快、物价逐步回落、结构有所优化、民生继续改善、社会不断进步的独特风景
- 2012年02月22日玛丽·卡尔文出生于1957年，美国人，已为《星期日泰晤士报》工作逾20年。2001年4月16日，玛丽·卡尔文在斯里兰卡采访时，不幸被手榴弹炸伤，失去了左眼，她的独眼形象几乎成为新闻界一面招牌，传奇事迹还被搬上荧幕
- 2012年02月22日2012年，我国企业债券市场进入本金兑付及回售、赎回相对密集的年度，全年有42支债券面临债券到期本金兑付或面临回售、赎回事项
- 2012年02月22日从去年下半年起，几十艘广西渔船基本撤出南沙西南渔场。南沙作业渔船越来越少，南沙传统渔场面临萎缩的挑战，渔民们盼望政府加大护渔力度
- 2012年02月22日证监会今日刊登投资者保护局负责人答记者问文章。
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