宁夏固原市彭阳县发生1起O型口蹄疫疫情 2012年02月22日 宁夏回族自治区固原市彭阳县古城镇任河村一养殖户饲养的肉牛出现疑似口蹄疫症状，发现病牛4头。21日，国家口蹄疫参考实验室确诊该起疫情为O型口蹄疫疫情