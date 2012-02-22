- 2012年02月22日网下发行股数不超过412万股，占本次发行总股数的19.84%
- 2012年02月22日今日深市大宗交易成交量最大的为中福实业，成交量为1000万股；沪市大宗交易成交量最大的是ST申龙，成交量为2800万股。
- 2012年02月22日在今天的记者会上河村辩解说，自己当时的真实想法是“因为最近出了新的研究成果，也存在着各种各样的看法，我本打算就南京大屠杀与南京的各位进行一场讨论”
- 2012年02月22日对于这些“金牌”月嫂看护婴儿数量和从业时间的证明材料，各企业给出的解释也模棱两可，有的表示月嫂资质都有在雇主家服务时的照片为证；有的表示主要根据月嫂自己陈述，企业核实后确定
- 2012年02月22日宁夏回族自治区固原市彭阳县古城镇任河村一养殖户饲养的肉牛出现疑似口蹄疫症状，发现病牛4头。21日，国家口蹄疫参考实验室确诊该起疫情为O型口蹄疫疫情
- 2012年02月22日中方一贯根据国内法、国际法和人道主义原则，谨慎、妥善处理非法入境朝鲜人问题，符合各方利益和国际惯例。人权理事会不是讨论上述问题的场合。我们反对将这一问题难民化、国际化、政治化
- 2012年02月22日万科武汉魅力之城项目复检的安信实木复合地板，所检指标全部合格，其中甲醛释放量指标仅为0.2mg/L，远低于1.5mg/L的国家标准
- 2012年02月22日分析人士指出，若国内推出高收益债券，或将分流部分信托贷款，但与目前的债市供需相分离，对存量市场的供需冲击有限
- 2012年02月22日到2015年，城镇居民医保和新农合政府补助标准提高到每人每年360元以上，三项基本医保政策范围内住院费用支付比例均达到75%左右。改革完善医保支付和医疗救助制度。积极发展商业健康保险
- 2012年02月22日习近平指出，中方不刻意追求对任何国家的贸易顺差。
- 2012年02月22日目前，康师傅及百事分别于内地的软饮料市场中排第二及第四，业界预期两者结合后，很有机会取代可口可乐在内地的龙头地位。
- 2012年02月22日倘若信贷未达标，将倒逼央行再次降低存款准备金率
- 2012年02月22日铁道部2012年第一期中票发行150亿元，利率高于预期
- 2012年02月22日今年上海个人住房房产税应税价格标准将有所调整，由去年的低于28426元／平方米调整至低于26896元／平方米。
- 2012年02月22日至2月15日，会计师事务所共为47家上市公司出具了审计报告。其中，无保留意见审计报告42份，带强调事项段的无保留意见审计报告5份
- 2012年02月22日工信部发布《新材料产业“十二五”发展规划》。规划称，力争到2015年，高性能稀土及稀有金属功能材料生产技术迈上新台阶，部分技术达到世界先进水平，在高新技术产业领域推广应用达到70%以上
- 2012年02月22日公告称，报告期内，公司实现营业总收入同比上年同期增加60.21%
- 2012年02月22日济钢股东要防止换股结束后莱钢套利资金的大举抛压对济钢股票造成压力
- 2012年02月22日工信部预计，到2015年新能源汽车累计产销量将超过50万辆，需要能量型动力电池模块150亿瓦时/年
- 2012年02月22日2月20日23时30分，鞍钢重型机械有限责任公司铸钢厂铸造车间，在浇铸一大型铸钢件接近结束时，砂型型腔发生喷爆事故。截止目前，已有13人遇难，17人受伤。
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