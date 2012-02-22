- 2012年02月22日。“十二五”期间，要以建设符合我国国情的基本医疗卫生制度为核心，在三个方面重点突破：一是加快健全全民医保体系。巩固扩大基本医保覆盖面
- 2012年02月22日。“十二五”期间，要以建设符合我国国情的基本医疗卫生制度为核心，在三个方面重点突破：一是加快健全全民医保体系。巩固扩大基本医保覆盖面
- 2012年02月22日截至21日傍晚，市政府共接到64件有关河村错误言论民众打来的电话和邮件，其中有22件对河村的发言表示“批评”，但仍有42件表示“支持河村市长”
- 2012年02月22日2011年我国受理境内外专利申请在2010年突破100万件的基础上继续大幅增加达到163.3万件，其中境内申请147.9万件，占90.5%。截至2011年底，有效专利274.0万件，其中境内有效专利220.2万件，占80.4%
- 2012年02月22日万科公司于2月17日开始安信地板的复检，截止21日，送检工作已完成。送检过程中，7个在建项目由现场监理见证送检，19个项目由万科两个以上部门的工作人员共同送检
- 2012年02月22日在世界各大洋面上航行多年，范树人也曾经遭遇过海盗，除了这次，以前都能化险为夷。“听他说，有时候也遭遇海盗上船，船上缆绳曾经被抢去几吨，但从没有发生过打斗。”一名亲属说
- 2012年02月22日在“地板甲醛超标”的爆料信公开后，从上周开始，北京卖场内的安信地板开始悄悄降价。
- 2012年02月22日国证监会正式批准众禄投顾、好买、诺亚、东方财富网4家机构成为首批独立基金销售机构
- 2012年02月22日代表私人投资者参与救助计划谈判的国际金融协会总裁查尔斯·达拉拉指出，新的救助计划并不见得是解决希腊债务危机的关键转折点，但这是一系列变化中的一个，而这一系列变化有望帮助市场恢复对欧元区的信心
- 2012年02月22日财政部在银行间债市招标发行280亿元10年期固定利率国债。参与投标的交易员称，本期国债中标利率3.51%。机构配置需求涌入，认购倍数超过两倍，创年内国债招标新高
- 2012年02月22日经济政策应该是减少而非增加市场风险的，目前的中国经济形势不妙，但各方政策却是浑浊不清，如果不立即澄清，短期内济风险难测
- 2012年02月22日法国欧洲事务部长让·莱奥内蒂透露，法国认缴资本为1400亿欧元（约合1854亿美元），实际到位款项中需承担160亿欧元（约合212亿美元）。
- 2012年02月22日。数据显示，165头被使用无管引流术取胆的熊，99%的患有胆囊炎，一半以上患有胆囊息肉等。还有很多黑熊死于肝癌。“无论是哪一种取胆方式都非常不人道”
- 2012年02月22日他在演讲中讲了自己的一个“段子”：“有一次，我碰到一位在大陆经营非常成功的企业家，我跟他说，‘我身为政府领导人，我要怎么样帮你的忙？’然后他不好意思地笑了笑说，‘少管我们一点就好了’。”听众再次大笑
- 2012年02月22日深圳市委宣传部发布《关于文交所艺术品权益拆分业务善后重点工作及责任分工通知》。这标志着深圳文交所份额产品处理方案基本敲定
- 2012年02月22日
- 2012年02月22日成交量已经开始反弹，估计会持续到五六月份，但价格上半年仍以下跌为主，下半年价格会趋于企稳。
- 2012年02月22日由于出行严重依赖私家车，美国人对油价上涨极为敏感，咨询公司美国环球通视有限公司经济分析师克里斯·克里斯托弗评价说：“只要油价不断上涨，人们对经济的信心就会越来越低。”
- 2012年02月22日熬过漫长的10分钟后，剧情重回“主旋律”，女主角梨花带雨的一句“我答应你”，感动了在场的每一名乘客及地铁工作人员
- 2012年02月22日养熊基地的工作人员表示，作为养殖基地，基本是不会对外开放的。“养猪场、养鸡场一般都不会让人随便进，更何况是养黑熊。”
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