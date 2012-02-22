法国议会下院批准欧元区永久性救助机制协议 2012年02月22日 法国欧洲事务部长让·莱奥内蒂透露，法国认缴资本为1400亿欧元（约合1854亿美元），实际到位款项中需承担160亿欧元（约合212亿美元）。