- 2012年02月22日洪磊介绍说，当地时间2月14日凌晨，一艘中国巴拿马籍货轮“天维”号在尼日利亚拉各斯港外锚地遭8名持枪海盗登船抢劫，造成船员伤亡和财产损失。在船员发出求救信号、附近外国军舰来援后，海盗逃离
- 2012年02月22日贾方义透露，这部分金额主要包括两部分：2009－2011年204户养殖损失3亿及2012－2042年30年基本生活费合计3.06亿元（每户每年平均生活费5万元）
- 2012年02月22日至2011年12月末，广东(不含深圳，下同)银行业金融机构资产总额82540.14亿元，同比增长15.78%。去年全年，广东银行业累计实现净利润1069.95亿元，同比增加262.07亿元
- 2012年02月22日克莉丝汀(01210)明日挂牌，以招股下限1.6元定价，公开发售超额认购2.53倍，而国际发售有一定数额的超额认购
- 2012年02月22日根据银率网此前公布的理财产品到期报告，相较于预期收益，这些产品实际收益普遍低1-1.5个百分点。同时，吴江农商行2011年总计发行理财产品17期，也就是说，未达预期收益的产品占到四成
- 2012年02月22日在海外市场普遍回暖的助推下，QDII基金年内净值全线飘红，涨幅最高者接近20%。其中，亚太新兴市场成为反弹策源地
- 2012年02月22日2月份汇丰/Markit采购经理人指数显然表现良好。虽然可能受到春节效应干扰,但是基本排除春节因素干扰的1-2月份累计数据也从12月份的48.7%升至49.3%
- 2012年02月22日此前有媒体踢爆，20日晚，驻扎在巴格拉姆空军基地的美军把古兰经等宗教书籍当成垃圾倒掉，并运往垃圾填埋场焚烧。消息传出后，阿富汗总统卡尔扎伊予以谴责，上千民众在巴格拉姆空军基地外举行示威游行，抗议亵渎古兰经的行为
- 2012年02月22日他就南京大屠杀强调称，“不可否认存在对非战斗人员的杀害和掠夺行为”，沿袭了对侵略战争和殖民统治道歉的1995年前首相村山富市讲话的内容。
- 2012年02月22日河村坚持自身的一贯看法称“存在各种意见，这是一个如骾在喉的问题。我也愿意赴南京与大家开展讨论。现在已经得出了新的研究成果”，表示不会撤回发言。
- 2012年02月22日大村还表示，对于南京大屠杀的死亡人数“日中专家存在不同看法”，认为应将个人见解和历史认识问题分开，谨慎发言。大村称，将继续给河村提出建议。
- 2012年02月22日上海此政与芜湖不同，上海属旧政，芜湖是一个多项优惠措施的新文件。然而，由于近日上海之事被媒体狂炒，这与当时芜湖的境遇相似，所以，上海此政不是没有可能被叫停的。
- 2012年02月22日华夏基金旗下RQFII基金提早一天募集结束，目前8只RQFII产品进入运作状态
- 2012年02月22日截至本期中期票据发行前，铁道部及下属企业已发行尚未到期的债务融资工具总计为6330亿元
- 2012年02月22日减刑、假释作为重要的刑罚变更制度，有利于激励罪犯改造、维护监管秩序、缓和社会矛盾、促进社会和谐，受到各方广泛关注
- 2012年02月22日魏应交此次表态应该可以被认为是并购又有了实质进展。据称下星期会正式宣布
- 2012年02月22日谢旭人指出，“十二五”规划中有些重大项目需要开工，已经开工的项目要保在建、保工期，保障改善民生、推进经济结构战略性调整等都需要进一步增加财政投入
- 2012年02月22日《规定》明确要求，人民法院审理减刑、假释案件，应当一律予以公示。公示地点为罪犯服刑场所的公共区域。有条件的地方，应面向社会公示，接受社会监督
- 2012年02月22日严守风险底线，努力提高对外开放质量和水平，更好地为实体经济发展服务
- 2012年02月22日张志鋆还表示，自己对归真堂的投资非常谨慎，是在参观过20多家养熊场之后做出的投资决定，而目前来看，归真堂的业绩非常好
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