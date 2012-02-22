澳大利亚外长陆克文辞职 称不再支持总理吉拉德 2012年02月22日 此前各界猜测，陆克文正在计划挑战吉拉德的总理地位，试图“夺权”。2010年6月，陆克文因当时的副手吉拉德策动党内政变被迫下台，吉拉德后来获选党主席，从而接任澳大利亚总理

美国冷眼看欧债的背后 2012年02月22日 达杜什认为，美国与德国、法国和意大利等欧洲国家的关系深厚，这种关系不会因美国在危机期间坐视不管而发生根本转变，但肯定会损害美国在欧洲的形象，并加速欧洲外交重心向中国和其他新兴市场的偏移