- 2012年02月22日中国人寿目前隐含价值倍数为1.6倍，隐含新业务价值倍数为8.9倍，都高于同业；而业务增速尤其是个险新单保费增速慢于平安与太保
- 2012年02月22日债券型进取份额国泰信用互利分级涨幅最大为19.04%，股票型进取份额中涨幅居前的为信诚中证500B涨幅最大为5.27%。
- 2012年02月22日作为高新技术企业，美亚光电享受15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策，该资格每三年需要重新复审一次。
- 2012年02月22日2011年房地产开发投资61740亿元，比上年增长27.9%。其中，住宅投资44308亿元，增长30.2%；办公楼投资2544亿元，增长40.7%；商业营业用房投资7370亿元，增长30.5%
- 2012年02月22日就在归真堂专家座谈会召开不久，亚洲动物基金也在其入住酒店接受了媒体的采访。该基金中国区对外事务总监张小海认为，开放日活动没体现坦诚公开，他们不打算接受归真堂董秘下午的参观邀请
- 2012年02月22日加拿大移民部20日响应表示已注意情况，并透露将在明年修改《公民法》，杜绝加拿大护照被滥用。
- 2012年02月22日座谈会现场，针对胆汁引流，有媒体问，“你怎么确定是无痛引流？”归真堂董事反问：“你怎么知道熊会痛呢？”对此，有专家以女生打耳洞来比喻，还有专家以挤牛奶和小孩吮吸母乳作比
- 2012年02月22日校长汪成建则表示，搜身的说法不准确，就是为了让学生监督学生，不把与学习无关的东西带进校园。汪成建说，不排除有的学生对老师的话语有了错误的理解
- 2012年02月22日2月21日，万科就安信地板复检情况作出最新说明，武汉涉及的两个采购项目已经暂停执行相关合同。
- 2012年02月22日此前各界猜测，陆克文正在计划挑战吉拉德的总理地位，试图“夺权”。2010年6月，陆克文因当时的副手吉拉德策动党内政变被迫下台，吉拉德后来获选党主席，从而接任澳大利亚总理
- 2012年02月22日不控制的话泡沫破了中国承受不了，我衷心希望调控继续。但是假如泡沫真的破了，我们是没有日本那种承受能力的。
- 2012年02月22日对此，ChinaVenture投中集团分析认为，尽管阿里巴巴集团与雅虎对于回购股份的谈判一波三折，但“资产+现金”的交易方式依然是双方理想选择
- 2012年02月22日达杜什认为，美国与德国、法国和意大利等欧洲国家的关系深厚，这种关系不会因美国在危机期间坐视不管而发生根本转变，但肯定会损害美国在欧洲的形象，并加速欧洲外交重心向中国和其他新兴市场的偏移
- 2012年02月22日南京栖霞寺资料中心的徐主任说，日本投降后，解除武装后的日本战俘有一批被安置在栖霞寺。当时出于优待俘虏和人道主义，给这些战俘供应了一万多斤粮食。不过这是本着一种尽职尽责的心态来安置的，并不像河村隆之所说的“特别的善待”
- 2012年02月22日归真堂公司董事会秘书称：亚基会工作人员突然造访，没有履行公司之前公告公布的报到、登记程序
- 2012年02月22日2月21日，浙江温岭康庭佳园小区交房不到3个月，小区路面塌了，小区为经济适用房，所幸没有造成人员伤亡。
- 2012年02月22日
- 2012年02月22日希拉里·克林顿说，美国需要更多的工作岗位，美国每出口10亿美元的货物，就能支撑国内5000多个工作岗位；美国总统奥巴马2010年提出的5年内出口翻番的目标有望提前达到
- 2012年02月22日房利美首席经济学家道格·邓肯说，经济看起来比前几个月更有弹性，应对包括欧洲债务危机外溢影响等冲击的能力更强。但美国经济增长仍面临中东紧张局势导致的潜在的油价上涨、全球净出口下滑以及财政拖累等逆风
- 2012年02月22日卡尼和纽兰的表态被美国媒体解读为美国对武装叙利亚反对派的立场发生了转变。在此之前，美国一直强调通过政治途径解决叙利亚问题
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