国际原子能机构说与伊朗会谈未取得具体成果 2012年02月22日 国际原子能机构代表团和伊方还就一份“有助于澄清伊朗核计划中的悬疑问题”、特别是所谓“军事层面”问题的文件进行了磋商，但双方未能就文件达成一致

1月哈尔滨市新建商品住宅和二手住宅价格双双下降 2012年02月22日 与去年同期比，1月份哈尔滨市新建商品住宅价格下降0.1%，二手住宅价格下降2.6%。

武汉新建住宅小区达15万平方米须配套幼儿园 2012年02月22日 没有达到以上规模的，采取单独选址建设模式或增加区域内其他新建住宅区配套幼儿园规模的建设模式。对达到规模的，按照每个班30人算，最低不得少于6个班。居住人口超过3750户时，需建设2所以上幼儿园。