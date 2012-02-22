- 2012年02月22日投资活动的减弱降低了对资金的需求，贸易盈余的恢复加大了对资金的供应，再加上经济名义增速下降带来的影响，表明正在进一步接近流动性由紧到松的转折点。
- 2012年02月22日尼贾田表示，该行为对加拿大人，非常不公平。他强调，对加拿大人而言，加拿大的国籍(公民资格)是世界上最宝贵的东西，加拿大政府向来很努力维持制度的公平，并且设法维护加拿大国籍的价值
- 2012年02月22日“我们为什么要给你们媒体回复？你们能代表畅通办，还是代表政府职能部门？”
- 2012年02月22日中信证券孙稳存表示，2月制造业较1月并未出现明显改善；经济回落态势仍将持续。
- 2012年02月22日名古屋市表示，将遵循“无法否认存在杀害众多非战斗人员和掠夺行为等”这一日本政府见解，并指出“如果因市长的个人发言影响到友好关系，那很遗憾”。
- 2012年02月22日改建、扩建的公厕，以男女厕位不低于1:1.5的比例进行改建和扩建，增加女性厕位。确实无法改建的，应增加男女通用厕位；
- 2012年02月22日富力地产北京公司近日回应称，经调查，发现近几年没有用过安信地板，之前的历史数据还在查询中。招商地产表示，公司楼盘招商果岭的样板房确实采用了安信伟光地板，但该楼盘的整体装修将采用的地板品牌尚未确定。
- 2012年02月22日
- 2012年02月22日国际原子能机构代表团和伊方还就一份“有助于澄清伊朗核计划中的悬疑问题”、特别是所谓“军事层面”问题的文件进行了磋商，但双方未能就文件达成一致
- 2012年02月22日据悉，苹果贸易(上海)有限公司是苹果产品在中国大陆的总经销商，如果他们败诉，可能会导致iPad在整个中国大陆地区因为侵权而不能销售。
- 2012年02月22日
- 2012年02月22日2006年10月，时年11岁的永州女孩乐乐(化名)惨遭强暴，随后又被拐骗至休闲中心卖淫
- 2012年02月22日与去年同期比，1月份哈尔滨市新建商品住宅价格下降0.1%，二手住宅价格下降2.6%。
- 2012年02月22日“东突”问题关系到中国国家安全和社会稳定，涉及中方的核心利益
- 2012年02月22日没有达到以上规模的，采取单独选址建设模式或增加区域内其他新建住宅区配套幼儿园规模的建设模式。对达到规模的，按照每个班30人算，最低不得少于6个班。居住人口超过3750户时，需建设2所以上幼儿园。
- 2012年02月22日恒星质量黑洞由大质量恒星自行毁灭后生成，已发现的这一级别黑洞中，大多数的质量是太阳的5倍到10倍。宇宙风是宇宙中广泛存在的暗物质流和能量流。
- 2012年02月22日2012年北京市城乡居民收入预计将实现7%的增长，物价调控在4%左右。GDP预计增长8%左右，投资增长9%，消费增长12%，工业则将实现8.5%的增长。
- 2012年02月22日截止午间收盘2392.16点，涨10.73点，涨幅0.45%，成交量514.3亿元。深成指报9819.26点，涨123.39点，涨幅1.27%。成交量540.8亿元。
- 2012年02月22日北京市2012年房地产企业利润收入今年计划为1.37亿元，2011年房地产企业利润收入为5114万元，今年计划收入较去年增幅达169%。
- 2012年02月22日对报道的内容，蔡瑞芳并不认同。尽管，在过去的半年里，他的确没有再做过这一手术。但他解释称：“我有一个原则，就是为病人挑选最好的治疗办法。”
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