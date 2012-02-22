广西计划到2020年基本消除绝对贫困现象 2012年02月22日 到2020年，稳定实现扶贫对象不愁吃、不愁穿，保障其义务教育、基本医疗和住房，贫困地区农民人均年纯收入增长幅度高于广西全区平均水平，基本公共服务主要领域指标达到广西全区平均水平，逐步缩小发展差距