- 2012年02月22日初步调查结束后，区纪委责令区司法局参与这次旅游的全体人员退回违规旅游费用，上交财政；区纪委领导专门找何旅华进行了诫勉谈话，何旅华已向区委、区政府、区纪委作出书面检讨
- 2012年02月22日死亡原因初步认定，其妻在外面借了数额较大的债务后出走，债权人因找不到其妻而向陈逼债，陈某自感压力太大。同时，对其妻愤恨而跳楼自杀
- 2012年02月22日到2020年，稳定实现扶贫对象不愁吃、不愁穿，保障其义务教育、基本医疗和住房，贫困地区农民人均年纯收入增长幅度高于广西全区平均水平，基本公共服务主要领域指标达到广西全区平均水平，逐步缩小发展差距
- 2012年02月22日中国2月制造业采购经理人指数(PMI)预览值升至49.7，高于上月终值48.8，但仍处在荣枯分水岭下方。其中，当月新出口订单指数骤降至47.4，创下8个月最低水平。
- 2012年02月22日国家电网在社会责任承诺中表示，今年该公司在建设坚强智能电网方面的投资将超过3000亿元，国家电力市场交易电量超过4100亿千瓦时，用于研发核心技术和关键设备的经费达80亿元
- 2012年02月22日2011年全年新开工建设城镇保障性安居工程住房1043万套（户），基本建成城镇保障性安居工程住房432万套。
- 2012年02月22日中国2011年全部工业增加值较上年同期增长10.7%。
- 2012年02月22日商务部副部长钟山表示，目前已选取约30个国家，作为今年及未来若干年外贸多元化战略重点突破市场，力争到2015年，我国与欧美日及香港等传统市场以外市场贸易占比提高5个百分点。
- 2012年02月22日
- 2012年02月22日2012年2月22日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.2988元，较上一个交易日下降28个基点。
- 2012年02月22日转变经济发展方式，必须实现三个“外转内”，第一是从依靠外需转向更多地依靠内需，第二是从外延型增长转向内涵型增长，第三是从外生型动力转向内生型动力。
- 2012年02月22日尽管次级债已成为市场提高偿付能力的主要手段，但次级债的纯债务特性决定了其最终需要偿还的属性，加之市场利率走高导致利息成本上升，进一步加重了保险公司的还债压力。
- 2012年02月22日“比较奇怪的是，两家公司均采用证监会行业分类作出的平均市盈率统计表，最终统计出来的市盈率也是有差异的。”一券商分析师在研究之后提出了疑问
- 2012年02月22日澳新银行环球市场部中国经济师周浩表示，Shibor走势已脱轨“利率主导”，走向“供需主导”。
- 2012年02月22日杨荣山还表示，“日前关于美国起诉苹果、索赔20亿美元”的说法来自其债务重组顾问李肃，并不代表深圳唯冠公司的观点。
- 2012年02月22日北京将完善保障房资格审核系统，建立与房屋交易、权属、住房公积金、民政、公安车管、社保、地税、金融等数据系统联网的保障房资格审核信息系统，实现动态管理和实时审核。
- 2012年02月22日富士康集团2月20日对外宣布，从2月1日起，全面调升大陆各厂区基层员工的基本薪资，加薪幅度为16%至25%。这是富士康自2010年以来的连续三次大幅加薪
- 2012年02月22日2月22日消息，阿里巴巴宣布私有化消息后股价高开42.49%，报13.18港元，成交0.86亿港元
- 2012年02月22日2011年信托公司共发行艺术品信托产品45款，比上年增加35款，增长幅度达350%；发行规模为550075.5万元，与2010年的75750万元相比，同比增长626.17%。
- 2012年02月22日胡锦涛指出，要重点抓好以下工作。一是切实落实就业优先战略。二是切实支持劳动者多渠道就业。三是切实做好重点人群就业工作。四是切实加强就业服务和管理。
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