- 2012年02月22日人民银行重庆营业管理部提供的数据显示，重庆去年离岸外汇收支结算量达350亿美元，而全国离岸金融业务规模最大的招商银行同期的结算量约1000亿美元。
- 2012年02月22日李荣夫将票通过他人兑得现金后，将款还给上一家交给他票据的人，造成了目前报警人的损失
- 2012年02月22日苹果律师函公布的证据及案情，都是一审开庭中的陈年老调，未见新的证据
- 2012年02月22日尽管此消息未得到耐克方面的确认，但网络上已经充斥着耐克公司专门为林书豪设计签名球鞋的新闻。
- 2012年02月22日国投瑞银公司旗下的中证下游消费与服务产业指数基金也获得了中金所股指期货交易编码。这意味着，在南方基金之后，又一家基金获批参与股指期货业务。
- 2012年02月22日这一操作办法从限购政策开始实施时就已经执行，上海楼市限购政策没有调整变化并将继续严格实行
- 2012年02月22日证监会研究中心主任祁斌表示，中国版401K计划涉及到相关方面的机构、部委、公司、个人，“我可以非常负责任地说，证监会正在努力推动这个机制的建设。”
- 2012年02月22日东方红-量化1号集合资产管理计划开设套利账户正式获得中国金融期货交易所批准，成为中金所引入套利业务后，首批获准开设套利账户的理财产品
- 2012年02月22日深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(下称“麦捷科技”)2月14日冲关成功，不日将登陆创业板。然而该公司在关联交易和资金运转方面、成长性都存在不少疑问
- 2012年02月22日保障性住房、棚户区改造住房和中小套型普通商品住房用地不低于总量的70%
- 2012年02月22日知情人士分析称，除了有效需求显不足外，新增贷款相比以往投放表现乏力也部分与地方融资平台贷款、房地产贷款投放相关。比如地方融资平台贷款在过去的三年曾一度为银行信贷投放的主力领域，目前正在逐步到期
- 2012年02月22日近日在深圳举行的平台贷款风险监管工作会议上，银监会发出了政策微调信号——允许银行向“支持类”平台新增贷款投放。
- 2012年02月22日2011年全国保障性安居工程建设完成投资近1.3万亿元，中央下达补助资金1526亿元。2012年中央补助资金不低于上年。
- 2012年02月22日李稻葵格外强调，2012年中国股市会有很好的发展。"股市问题关系到广大投资者的利益，长期救市的政策已在管理层考虑之中，改善上市公司的治理、提升上市公司的质量、强制上市公司分红等制度都已成为管理层思考的重点
- 2012年02月22日上交所有关负责人日前透露，将进一步强化市场服务功能，积极支持发展潜力大、上市后市值规模中小型的优质企业上市
- 2012年02月22日上周食用农产品连续三周回落。分析人士称，春节后食品价格整体走低，预计2月物价同比涨幅将回落至4%以内。
- 2012年02月22日台湾券商争取可比照金控与银行，透过持股100%子公司转投资大陆创投，台“金管会”内部倾向于同意，“证期局”正积极修改相关规定，相关官员21日表示，预计上半年就可放行
- 2012年02月22日一是，无法容忍河村市长否定“南京大屠杀”的发言内容；二是，在日中两国政府正在对这一事件进行研究之中，依据个人的经验作出这样的发言，是很轻率的；三，期待河村市长学习正确的历史
- 2012年02月22日上海陆家嘴地区由于超高楼建设导致个别马路“开裂”，专家称，在工程建设中是常见情况，从目前来看，陆家嘴地面沉降不会影响周边在建和既有的建筑，以及周边管线设施的安全。
- 2012年02月22日创业板退市制度方案已经进入征求意见阶段，其“多元化退市标准、直接快速退市和不支持借壳上市”等内容直指上述痼疾。监管部门也透露，创业板退市制度为主板探路，主板退市制度改革的思路也已经初步形成
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