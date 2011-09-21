波兰财长表示欧元区已陷危机 2011年09月22日 文森特-罗斯托夫斯基在二十国集团财长会议即将在华盛顿召开之际对媒体说，目前欧元区已经陷入危机，作为欧盟轮值主席国的波兰有责任寻找走出危机的出路

IMF总裁呼吁低收入国家重建经济弹性 2011年09月22日 拉加德当天在国际货币基金组织举行的一个研讨会上说，过去十年低收入国家强劲的经济增长让许多人摆脱了贫困，也抵御了全球金融危机，目前正在快速复苏，今年的平均经济增速预计会达到5%

9月21日纽约汇市美元对主要货币上涨 2011年09月22日 美联储的计划与此前市场的预期一致，由于没有推出更多的刺激计划，令市场失望