- 2011年09月22日文森特-罗斯托夫斯基在二十国集团财长会议即将在华盛顿召开之际对媒体说，目前欧元区已经陷入危机，作为欧盟轮值主席国的波兰有责任寻找走出危机的出路
- 2011年09月22日拉加德当天在国际货币基金组织举行的一个研讨会上说，过去十年低收入国家强劲的经济增长让许多人摆脱了贫困，也抵御了全球金融危机，目前正在快速复苏，今年的平均经济增速预计会达到5%
- 2011年09月22日9月以来，这是人民币第二次创新高，人民币升值似有加速趋势。不过，申银万国首席宏观分析师李慧勇表示，这只是人民币汇率弹性加大的一个表现，对美元升值速度仍在预计范围内
- 2011年09月22日数砖头加套型保底，即居住房屋的拆迁补偿安置以被拆除房屋市场评估价为基础，增加一定价格补贴和套型面积补贴。套型补贴主要是针对缺乏煤卫设施的住户。而对补偿安置后居住仍然困难的被拆迁人，纳入住房保障解决
- 2011年09月22日穆迪表示，与金融危机时期相比，美国政府现在允许大型银行倒闭的可能性要更大。
- 2011年09月22日麦肯锡的专业团队耗时1年对2050年前全球能源格局进行了考察和预判，选择了25个终端使用行业和遍布全球21个地区的34种燃料为调查对象。报告具有全球视野，且着重对中国未来的表现进行了深入分析
- 2011年09月22日作为目前我国支线喷气飞机的最主要供应商，巴西航空工业公司21日发布2011-2030年中国支线航空市场预测报告称，自2008年经济危机后，世界航空市场2010年出现复苏迹象，中国成长为发展最快也是最重要的航空运输市场之一
- 2011年09月22日分析师普遍认为，这对于公债而言是利好消息.不过这是否将给经济带来刺激作用,还有待观察.它对经济的影响或将有限
- 2011年09月22日绿城在上海项目公司负责人夏松华表示，他对于“清查”一事并不知情，也没听过跟绿城合作的信托公司有收到过银监会的相关文件
- 2011年09月22日由于存款显著减小，部分中小银行日均存贷比已接近或超过75%的监管红线
- 2011年09月22日十年期的737水平安定面生产合同，金额未有披露
- 2011年09月22日美联储的计划与此前市场的预期一致，由于没有推出更多的刺激计划，令市场失望
- 2011年09月22日市场分析师说，在美联储宣布最新决定前，市场早已有预期，因此失望的投资者纷纷选择清仓离场，从而打压了当天的金价
- 2011年09月22日在截至9月16日当周，受进口减少、炼油厂需求增加影响，美国商业原油库存大幅减少734万桶，为10个月以来单周最大减幅
- 2011年09月22日美联储的计划与此前市场的预期一致。但是，由于美联储没有推出更多的刺激计划，令市场失望，投资者纷纷抛售股票蜂拥至美国十年期国债市场
- 2011年09月22日《巴曙松：明年一季度楼价应该会出现下滑》等12则
- 2011年09月22日美国经济增长仍然保持着缓慢态势，整体就业市场持续疲软，房地产市场依然低迷。同时宣布，将联邦基金利率继续维持在零至0．25％的水平不变
- 2011年09月22日中国互联网接入市场缺乏有效竞争是导致网络质量低下的重要原因
- 2011年09月21日知情人士说，“银监会要求直管的信托公司填写与绿城集团及关联企业开展房地产信托业务调查表，并根据项目运行情况注明风险判断意见”
- 2011年09月21日据日本11管区海上保安总部透露，石垣号属千吨级巡逻船。船身全长89米、宽11米。其甲板可供直升机起降，并搭载了具有机动能力的橡皮艇。
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