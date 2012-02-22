- 2012年02月22日据悉，根据本次32国会议的议程，各国计划采取“协调行动”，讨论针对欧盟决定的“一揽子应对和反制措施”。
- 2012年02月22日将进一步扩大党内基层民主，改进选举方式，实行社区党组织班子成员由党员和群众公开推荐与上级党组织推荐相结合的办法，由党员大会或者党员代表大会直接选举产生社区党组织书记、副书记的比例要达到75%左右
- 2012年02月22日三变科技有限公司（三变科技，002112）昨晚发布公告称，因其在2011年三季报中预告的2011年度业绩与修正后的业绩盈亏性质不同，信息披露不准确，收到了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中小板公司管理部发出的监管函，并被责令整
- 2012年02月22日针对小产权房的清查工作此前已经开始。今年，国土部将联合有关部门，在全国范围内选择问题较为突出的城市作为试点，开展小产权房清理工作。
- 2012年02月22日数据统计显示，进入2012年，除1月份节日因素外，按照新股网上发行起始日计算，2月仍将有17家公司首次发行股票。相比之前月发行家数动则30多家公司，发行明显已减缓
- 2012年02月22日香港人，谢谢你。两地同文同种，都是龙的传人。因为明白你们所做出的贡献，所以欢迎你们来深圳生活；因为明白你们心存大爱，所以感谢你们每一次的捐款；因为明白你们爱这民族，所以期待你与我们并肩前行
- 2012年02月22日中注协昨日在其官网发文称，在对中准会计师事务所(以下简称“中准所”)负责的吉林紫鑫药业股份有限公司（紫鑫药业，002118）年报审计进行专项检查后，决定对该项目签字会计师进行通报批评，并责令中准所限期整改
- 2012年02月22日“新36条”即将满两周年，但许多相关职能部门的实施细则仍未出台。日前，国家发展改革委召开由45个部门参加的会议，会议指出，上半年的最后几个月，各有关部门抓紧制订出台有针对性、可操作的实施细则。
- 2012年02月22日征求意见稿对完善粮食质量安全标准和粮食质量安全管理、粮食检验等方面作了规定，增加了粮食质量安全监测、抽查的规定和粮食干预性收购、处置制度，建立健全粮食质量追溯体系。
- 2012年02月22日针对当前陷入舆论漩涡的归真堂活熊取胆事件，慈善组织亚洲动物基金昨天在京召开媒体沟通会公开表示，养熊业残忍程度令人发指，呼吁尽快禁止养熊业
- 2012年02月22日名古屋市长河村隆之在与代表团会面时，发表了否认“南京大屠杀”事件存在的相关言论。南京市代表团团长当即作了回应
- 2012年02月22日根据协议，双边本币互换规模为100亿元人民币／30亿土耳其里拉，有效期三年，经双方同意可以展期
- 2012年02月22日在谈到缅甸改革问题时，吴瑞曼说，缅甸正实行多党制和市场经济制度，也在进行改革。他强调说，改革的目标就是要建设一个和平、发展、繁荣的国家
- 2012年02月22日黎巴嫩外长曼苏尔21日在贝鲁特说，鉴于黎巴嫩奉行不介入叙利亚危机的政策，也不执行阿拉伯国家联盟作出的关于叙利亚问题的决议，他将不参加24日的“叙利亚之友”会议
- 2012年02月22日多位法律人士指出，撇开道德问题不谈，归真堂是否合法经营及是否符合上市条件才是问题关键
- 2012年02月22日和平开展核活动是伊朗的正当权利，伊朗不会拿自己的“核权利”与大国做交易
- 2012年02月22日根据新的债务减记方案，私人债权人将对所持约2000亿欧元的希腊国债进行53．5％的减记，减记幅度高于欧盟首脑去年10月峰会上所提出的50％，用来置换部分现有希腊国债的新国债票面利率也被再次调低
- 2012年02月22日共有1000名企业领导人接受了此次调查。英国董事协会称，这一调查结果表明，尽管英国经济前景不明朗，但大部分英国企业经营者仍然较有信心
- 2012年02月22日南部哈德拉毛省的一名警察告诉记者，来自南方分裂势力的武装人员21日上午同政府军发生交火，至少造成2名警察死亡，5人受伤
- 2012年02月22日帕内塔强调，这些行为不代表美国军方立场，美军尊重阿富汗人民的宗教行为。他表示将认真审视有关这一事件的调查结果，采取一切必要及妥善措施确保类似事件不会再次发生
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