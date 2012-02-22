中国央行与土耳其央行签署双边本币互换协议 2012年02月22日 根据协议，双边本币互换规模为100亿元人民币／30亿土耳其里拉，有效期三年，经双方同意可以展期

缅甸人民院议长说缅正实行多党制和市场经济制度 2012年02月22日 在谈到缅甸改革问题时，吴瑞曼说，缅甸正实行多党制和市场经济制度，也在进行改革。他强调说，改革的目标就是要建设一个和平、发展、繁荣的国家

巴罗佐称新救助协议关闭了希腊无序违约的大门 2012年02月22日 根据新的债务减记方案，私人债权人将对所持约2000亿欧元的希腊国债进行53．5％的减记，减记幅度高于欧盟首脑去年10月峰会上所提出的50％，用来置换部分现有希腊国债的新国债票面利率也被再次调低

三成英国企业家认为该国今年衰退风险较高 2012年02月22日 共有1000名企业领导人接受了此次调查。英国董事协会称，这一调查结果表明，尽管英国经济前景不明朗，但大部分英国企业经营者仍然较有信心

也门总统选举投票结束 南部多个省份发生武装冲突 2012年02月22日 南部哈德拉毛省的一名警察告诉记者，来自南方分裂势力的武装人员21日上午同政府军发生交火，至少造成2名警察死亡，5人受伤