委内瑞拉总统查韦斯说他将再次接受手术 2012年02月22日 他将接受外科手术去掉一个直径为两厘米的“病伤”。而这个新病伤正好位于去年6月份切除肿瘤的同一个位置上

叙利亚军队在北部伊德利布省展开追剿行动 2012年02月22日 叙军在大马士革农村省杜马市与“武装恐怖分子”交火，打死4人，其中包括1名“武装分子”头目

奥巴马对第二轮希腊救助计划表示欢迎 2012年02月22日 欧元集团主席容克21日清晨在布鲁塞尔宣布，经过近12个多小时的讨论，欧元区17国财长决定批准总额为1300亿欧元的第二轮希腊救助计划，以使希腊的债务回归到一个可持续的水平