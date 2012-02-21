- 2012年02月22日他将接受外科手术去掉一个直径为两厘米的“病伤”。而这个新病伤正好位于去年6月份切除肿瘤的同一个位置上
- 2012年02月22日叙军在大马士革农村省杜马市与“武装恐怖分子”交火，打死4人，其中包括1名“武装分子”头目
- 2012年02月22日欧元集团主席容克21日清晨在布鲁塞尔宣布，经过近12个多小时的讨论，欧元区17国财长决定批准总额为1300亿欧元的第二轮希腊救助计划，以使希腊的债务回归到一个可持续的水平
- 2012年02月22日韦尼泽洛斯说，持有希腊债券的私人投资者最终同意接受幅度为53．5％的减记，高于去年10月份欧元区首脑会议时设定的目标，这将有助于希腊到2020年时把债务占国内生产总值的比例控制在120％
- 2012年02月22日第一个目标是致力于为二级抵押贷款市场建立新的基础设施架构；第二个目标是逐步缩减“两房”在市场中主导地位，同时简化和收缩两个公司运营活动；第三个目标是保持阻止住房止赎活动的能力，以及保持对新融资和再融资活动提供信贷资金
- 2012年02月22日截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨15.82点，收于12,965.69点，涨幅为0.12%；纳斯达克综合指数下跌3.21点，收于2,948.57点，跌幅为0.11%；标准普尔500指数上涨0.98点，报1,362.21点，涨幅为0.07%
- 2012年02月21日南京市人民政府外事办公室新闻发言人经授权发布：鉴于现任名古屋市市长河村隆之否认南京大屠杀史实，严重伤害了南京人民的感情，南京市暂停与名古屋市政府间的官方交往
- 2012年02月21日中国人民银行与土耳其中央银行在安卡拉签署了中土双边本币互换协议，互换规模为100亿元人民币/30亿土耳其里拉
- 2012年02月21日他强调，第二轮救助计划的目标是使希腊在2020年前将其债务占国内生产总值的比重从目前的160%降至120.5%，“但这仍是标准的两倍之多”
- 2012年02月21日韩美自贸协定经历了罕见的曲折。韩美两国于2007年6月30日正式签署自贸协定，之后又就较为敏感的汽车和农畜产品等内容再度进行磋商并最终达成新共识
- 2012年02月21日沪深300ETF的推出，一方面可以为个人及机构投资者提供便捷的长期配置及短期投资的工具型产品，满足投资者不同的投资需求；另一方面可以通过提供与股指期货拟合度最好的现货产品，强化股指期货的套期保值、价格发现等功能
- 2012年02月21日2011年全国有1232万人次参加无偿献血，献血量约4164吨，与2010年相比分别增长3.71%和5.18%
- 2012年02月21日深圳报业集团旗下《晶报》刊登《还未通知中标 董事会就开会作决议》的文章，质疑2012年2月7日武汉地铁运营有限公司才发出《中标通知书》，省广股份就已于2012年2月1日发出董事会会议通知
- 2012年02月21日择机在全国推广货物贸易外汇管理改革；推进服务贸易、保险机构外汇管理改革；依托技术手段，在外商直接投资项下继续简政放权、优化流程；逐步整合优化投资、外债等资本项目外汇管理业务办理流程；建立完善跨境资金流动监测分析平台
- 2012年02月21日以聂磊为首的黑社会性质犯罪组织，十多年来以暴力手段称霸一方，大肆实施故意伤害、贩卖毒品、组织卖淫、开设赌场等犯罪活动，严重危害人民生命财产安全和社会稳定。检察机关依法对140多名犯罪嫌疑人实行了快捕快诉
- 2012年02月21日一些欧元区大国虽然不清楚救助的最后结果如何，但仍出手相救；希腊人一边抗议，一边仍坚持留在欧元区。由此可见，欧元区国家一致应对债务危机的政治意愿仍在，放弃希腊目前不是欧元区的首选
- 2012年02月21日接受记者采访的多位专家认为，即使希腊得到第二轮救助贷款，考虑到希腊经济已连续四年萎缩，加之国内民众对紧缩政策和结构性改革的强烈反对以及混乱不堪的国内政局，希腊违约的长期风险依然不容低估
- 2012年02月21日除较长时间的淡季因素外，公司也在通过主动增加供应、新开直销店来调控价格体系，预计未来批零价格仍或小幅下调，但价格回归正重新吸引真实消费量回升
- 2012年02月21日今年保障房建设中央补助资金不低于上年。
- 2012年02月21日刘明的真实目的是想要回股权，而不是关注“高利贷”。双方正是由于复利才导致矛盾激化，当刘明看到有1367万元的复利非常生气，双方差点因此打起架来
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