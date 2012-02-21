- 2012年02月21日民警经常到大沙田一带的网吧、游戏机室伏击守候。2月19日，民警发现黄某出现在大沙田某网吧，立即将其抓获。当时，黄某正在上网查看有关抢夺案件、“清网行动”等内容的新闻报道
- 2012年02月21日获得投票最多的白领标准是“工作要有足够闲暇”，有72%的人支持。接下来是有固定朋友圈子，61%的人认为固定朋友圈子在现代社会很重要。而拥有两居室这个标准排第三，有49%的人投票
- 2012年02月21日21日，武汉海事法院研究室汪主任向记者证实韩籍货轮船东已向法院提供了所要求的数额进行担保，并表示依照司法程序，武汉海事法院已对“格洛里亚”号解除扣押，目前正在等待镇江市自来水公司提请上诉
- 2012年02月21日在外汇占款下降的情况下，通过下调准备金率开闸放水将是稳定货币投放的主要手段。预计年内存款准备金率还将下调3次，时间点主要集中在三季度之前
- 2012年02月21日“我们经常接到电动车被盗的群众报警，也立案侦查了，也在努力寻找破案线索，但很多案子破不了，并不是公安机关不重视，没有开展侦查，而是受客观条件所限，有针对性开展工作的措施不强所致。”
- 2012年02月21日19日，韩国外交通商部呼吁中国依据国际公约处理该问题，停止将“脱北者”遣返朝鲜。韩国媒体评论说，这是韩国为了向中国施压首次公开将“脱北者”问题摆到桌面上，韩国从“静默外交”转向“正面进攻”
- 2012年02月21日2月3日，伊宁市飞机场路某院落平房内，一名5岁大的女孩正在床边独自玩耍，她的身旁是没加盖的痰盂，里面满是燃尽的煤灰。不远处，她的奶奶僵硬地趴在地上，早已悄然离去
- 2012年02月21日在辉县市政府大院记者问一工作人员见到王学胜市长没有，该工作人员悄声对记者说：“听说有记者要采访，王市长溜了。现在的领导都怕记者。”
- 2012年02月21日人民法院将在金融民商事案件审理中关注高利贷、非法集资、非法借贷拆借、非法外汇买卖、非法典当、非法发行证券等金融违法行为，维护金融秩序，防范金融风险；发现犯罪线索的，依法及时移送有关侦查机关
- 2012年02月21日今日深市大宗交易成交量最大的为江南化工，成交量为1600万股；沪市大宗交易成交量最大的是广电电气，成交量为300万股。
- 2012年02月21日关于公司与中兴康讯签订框架协议对公司利润的影响，宇顺电子称目前无法作出实质性的预测，只是称“的确将为公司本年度利润带来积极的影响，但由于有较多不确定因素的存在，对公司利润的影响仍有较大的不确定性”
- 2012年02月21日会议专题研究加强学校与香港各界的合作与友谊，明确提出，北京大学要在内地民众和香港同胞文化与情感交融及两地合作方面作出积极不懈的努力和贡献
- 2012年02月21日渭南市政府认定，赵村村委会擅自将赵村逸夫小学出租给威达汽车服务有限公司，改变了学校的用途，是一起严重的违规行为，高新区党工委、管委会必须立即调查处理，坚决予以纠正，确保学生正常上学
- 2012年02月21日鸡蛋零售价格连续七周回落，比前一周（下同）下降1.8%，1月初以来累计下降4.2%。
- 2012年02月21日民间借贷信用危机频发，加强法律规制刻不容缓。
- 2012年02月21日对申请注册和再注册的产品，要按照新的标准和要求，严格把关。对已获生产许可的企业，要限期按照修订后的生产许可条件进行重新审核，不符合审核条件的要责令整改，整改不合格的要坚决予以取缔并公告
- 2012年02月21日乐乐（化名）17岁了，将近一米七的身高让她比同龄人高出一截，可羞于启齿的性病和对男性的恐惧如影随形，让她对五年多前的回忆想忘都忘不了，而她的母亲还在为她三个多月噩梦般的经历讨个公道
- 2012年02月21日2011年10月29日，衡阳市霞流冲煤矿发生一起重大瓦斯爆炸事故，造成29人死亡、4人重伤、2人轻伤的严重后果。事故发生后，衡阳市检察院迅速介入调查，并于10月30日对事故背后涉嫌渎职犯罪以事立案迅速展开侦查
- 2012年02月21日网友“游客“认为，上“帮教班”写悔过书并通过多重“审判”后才给孩子报名，这是学校对学生的“绑架”和“威胁”，学生不见得就能真正认识到自己的错误，反而让处于叛逆期的孩子觉得伤了自尊，结果只能事与愿违
- 2012年02月21日伊丽莎白二世表示，衷心祝愿金正恩阁下在建设强盛国家和改善人民生活的工作中取得巨大成就，并期待在金正恩阁下的领导下朝鲜诸事如意
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