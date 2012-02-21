北大要求师生理性看待香港与内地社会文化差异 2012年02月21日 会议专题研究加强学校与香港各界的合作与友谊，明确提出，北京大学要在内地民众和香港同胞文化与情感交融及两地合作方面作出积极不懈的努力和贡献

渭南逸夫小学被出租而建的4S店将拆除 3月底学生回校 2012年02月21日 渭南市政府认定，赵村村委会擅自将赵村逸夫小学出租给威达汽车服务有限公司，改变了学校的用途，是一起严重的违规行为，高新区党工委、管委会必须立即调查处理，坚决予以纠正，确保学生正常上学

永州幼女被逼卖淫案事隔5年二审 2012年02月21日 乐乐（化名）17岁了，将近一米七的身高让她比同龄人高出一截，可羞于启齿的性病和对男性的恐惧如影随形，让她对五年多前的回忆想忘都忘不了，而她的母亲还在为她三个多月噩梦般的经历讨个公道

湖南衡阳致29死6伤矿难5名官员被立案侦查 2012年02月21日 2011年10月29日，衡阳市霞流冲煤矿发生一起重大瓦斯爆炸事故，造成29人死亡、4人重伤、2人轻伤的严重后果。事故发生后，衡阳市检察院迅速介入调查，并于10月30日对事故背后涉嫌渎职犯罪以事立案迅速展开侦查