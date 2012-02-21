天津拉网式查处注胶虾 正研究注胶虾检测标准和方法 2012年02月21日 目前，天津市食安办己安排市疾病预防控制中心、农业部渔业环境及水产品质量监督检验测试中心（天津）两家实验室对“注胶虾”进行实验性的检测