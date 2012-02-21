- 2012年02月21日一是棕榈油新国标内容变化的要求，二是近年来棕榈油现货贸易发生变化
- 2012年02月21日中国首席财务官最看好本国经济，预期经济稳定发展。中国首席财务官对于前景的关注度最高，其中最关注的问题是通货膨胀
- 2012年02月21日惠誉评级已确认中国人寿保险股份有限公司(中国人寿)的保险公司财务实力评级(IFS)为‘A+’级。评级展望稳定
- 2012年02月21日今年工作的基本要求和重点任务是：坚持房地产调控政策方向不改变、态度不动摇、力度不放松，以保障并合理供应住房用地和促进房地产市场持续健康发展为根本出发点，继续严格落实中央各项调控政策措施，加大监管和调控力度，巩固已有调
- 2012年02月21日今年一、二季度部分中小开发商资金链有断裂风险
- 2012年02月21日北京市保障房建设得到了包括债权计划、保险资金、银行贷款、公积金贷款等各方面的支持。
- 2012年02月21日阿里巴巴网络有限公司（01688.HK，下称）公布，2011年营业收入同比增长15.5%至人民币64.2亿元，净利润同比增长16.6%至人民币17.1亿元
- 2012年02月21日“此次诉讼成功只是个案，在法律法规尚不完备的前提下，更多消费者要想实现更换车辆的维权目的并非易事。”宜兴法院合议庭审判长、法官陆长平说。
- 2012年02月21日鉴于房地产信托兑付小高峰和地方债展期的现实，财政部要求今年推行加快地方自行发债的措施，可能远水不能解近渴，中央重申的政策微调，或迫在眉睫。
- 2012年02月21日“林传奇”始于4日尼克斯主场99：92战胜网队的比赛，而网队的德隆·威廉姆斯也就此被冠以林书豪成名之路“第一块踏板”的称号。但这位东区全明星先发控卫在本场比赛一雪前耻，全场命中8记三分球，砍下了本场最高的38分
- 2012年02月21日现代化的专业养老社区供应十分紧张的。全国养老机构中，每千人仅拥有17.73张床位。预计床位缺口达到23.03万张（套）。同时经营该类服务的机构缺口也超过2000个。
- 2012年02月21日2011年中国保障性安居工程用地达4.81万公顷，同比增加46.2%，大大高于住房用地7.6%的增速，用地规模大幅增加，保证了1000万套保障房建设任务的顺利落地。
- 2012年02月21日去年12月底，埃及检方突击搜查了17家埃及境内非政府组织办公室，今年1月下旬宣布禁止43名涉案人员离开埃及，其中包括19名美国人（目前仅有6人身在埃及）
- 2012年02月21日目前，天津市食安办己安排市疾病预防控制中心、农业部渔业环境及水产品质量监督检验测试中心（天津）两家实验室对“注胶虾”进行实验性的检测
- 2012年02月21日中共中央总书记胡锦涛在主持学习时强调，实施更加积极的就业政策，把促进就业放在经济社会发展的优先位置
- 2012年02月21日马英九表示，两岸3年来不断改善关系，大幅降低台海紧张，使得双方在各方面的关系都比过去更密切，可说是60年来关系最好的时刻；要想继续维持成果，就要有更大的努力，美国的朋友在这方面的协助，具有非常大的助力
- 2012年02月21日国家安全生产监督管理总局党组成员、总工程师、新闻发言人黄毅21日表示，温州动车事故已经结案，事故的调查报告也已经全文发布，社会舆论总体比较认可。他也强调，事故损失惨重，教训深刻
- 2012年02月21日多年来，南京市曾经在世界各地，包括日本在内征集和保存着大量南京大屠杀历史的人证、物证和历史档案（含文字、音像）资料，清楚地说明南京大屠杀历史事实的客观存在
- 2012年02月21日报道指，这一消息是在中东地区什叶和逊尼两派势力分歧加重的大背景下宣布的。报道认为，叙利亚乱局和由伊朗核问题引发的对峙都加剧了该地区局势的紧张
- 2012年02月21日其中黄金品种Au(T+D)手续费率从0.03%调降至0.025%；黄金现货品种手续费率从0.045%调降至0.04%。白银品种手续费率从0.03%调降至0.025%。铂金品种手续费率从0.05%调降至0.045%
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