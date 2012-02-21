- 2012年02月21日新疆是地震多发地区，每年发生20多次4至5级的地震是正常现象，在同一地点连续地震也并不罕见，例如在1997至1998年，新疆巴楚伽师一带曾连续发生11次6级以上地震
- 2012年02月21日在2011年新增的出租车，不在此次享受补贴之列
- 2012年02月21日2011年中国卫通营业收入28.82亿元，同比增长15.73%；实现税前利润6.08亿元，同比增长16.57%
- 2012年02月21日截至收盘，沪指报2381.43点，涨17.83点，涨幅0.75%，成交额745亿元；深成指报9695.87点，涨79.22点，涨幅0.82%，成交755亿元。
- 2012年02月21日官方重申，财政货币政策适时预调微调。政策放松意图非常明确。
- 2012年02月21日北、上、广、深4个一线城市处于调控的“重灾区”，土地的推出量和成交量应该会维持在低位，而天津、重庆、武汉这样的区域性中心城市，土地市场升温具备更强的动力
- 2012年02月21日美银美林表示，亚洲经济基本面仍强劲；并预计，欧美国经济将逐步复苏，中国面临的通胀压力也将继续回落
- 2012年02月21日在有统计数据的1083只基金产品中，今年以 来的平均复权净值增长率仅为2.83%
- 2012年02月21日对于《报告》调查的结果，相关环境法律专家分析指出，环保监管部门对环境信息的公开不理想情况，表明相关环保部门对污染企业实施监管缺乏力度
- 2012年02月21日河村隆之否认日军南京大屠杀罪行的看法早在2009年9月的名古屋市议会上便曾有陈述。当时，河村隆之认为：“战争行为或许不可否认，但关于‘南京事件’的问题是不是讹传啊？！”
- 2012年02月21日容克在欧元区财长会议结束后的新闻发布会上说：“欧元区财长已经批准向希腊提供新一轮国际救助贷款，目标是使希腊在2020年前将其债务占国内生产总值的比重从目前的160%降低至120.5%。”
- 2012年02月21日尽管希腊人坐地撒泼好久，但最终还是没能将无赖进行到底，最后关头全线上缴财政主权，沦为“希腊省”
- 2012年02月21日高收益债券有望最快于“两会”后推出，明显早于此前市场预期。出于审慎试水的原则，首批高收益债券在发行人相关资质门槛设置上将有较高要求，年化收益率水平预设在10%左右
- 2012年02月21日母语既是一个族群交流的工具，也是其文化和身份的代表。据统计，全世界约6000种语言中，96%语言的使用者只占世界人口的4%
- 2012年02月21日中国电力需求持续保持快速增长，去年售电量达到30925亿千瓦时，售电量增长率为13.68%
- 2012年02月21日此番商务部介入，将使得已经陷入僵局的中国燃气收购战再度生变，中国石化的收购难度亦将进一步加大
- 2012年02月21日公司扩张速度太快，费用大幅增长，导致利润率持续下降，侵蚀了公司利润。
- 2012年02月21日金螳螂开年大额订单不断，近日又中标幕墙等项目。
- 2012年02月21日浦东建设2011年归属于母公司所有者的净利润2.05亿元，同比减少10.30%；基本每股收益0.49元
- 2012年02月21日在营业收入大幅增长的同时，公司净利润仅仅出现了小幅上涨
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