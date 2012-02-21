欧元区财长批准第二轮希腊救助计划 2012年02月21日 容克在欧元区财长会议结束后的新闻发布会上说：“欧元区财长已经批准向希腊提供新一轮国际救助贷款，目标是使希腊在2020年前将其债务占国内生产总值的比重从目前的160%降低至120.5%。”