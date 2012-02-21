普京表示未来十年内将大规模更新俄军武器装备 2012年02月21日 普京还在文章中说：“防止全球力量均衡被破坏的保障有两种：要么建立花费过多、但暂时还没有效果的反导系统，要么拥有突破任何反导系统、保证俄罗斯有能力反击的手段。后者比前者有效得多。”

伊朗停止向英法供油实际影响有限 2012年02月21日 欧盟委员会今年1月指出，伊朗原油约占欧盟国家进口量的5.8%，欧盟实施对伊朗制裁后，欧盟境内的石油进口商将更换原油供应国和供应商，以减轻制裁措施带来的影响

克鲁格曼称解决欧债危机不能仅靠紧缩政策 2012年02月21日 克鲁格曼强调，事实证明，在采取严厉紧缩经济政策的欧洲国家，市场信心并未提振，私人投资也无起色，这些国家的国债收益率在资本市场上依旧居高不下

中国农业银行首尔分行正式成立 2012年02月21日 2011年，中韩双边贸易额达到2206.31亿美元，韩国对华直接投资累计达25.51亿美元，在全球对华投资主要国家和地区中位居第6位