- 2012年02月21日控股股东新兴际华集团有限公司通过公司向芜湖新兴提供了半年期的委托贷款10亿元
- 2012年02月21日为提高资金使用效率，拟使用不超过6000万元投资低风险银行理财产品
- 2012年02月21日在《决定》中，对于鼓励产业资本在合理价位增持上市公司股份等一系列举措引来市场各方的关注
- 2012年02月21日时任海通证券机械行业首席分析师叶志刚，因“抢帽子”操纵市场，被证监会没收违法所得32.58万元，并处100万元罚款及5年市场禁入
- 2012年02月21日普京还在文章中说：“防止全球力量均衡被破坏的保障有两种：要么建立花费过多、但暂时还没有效果的反导系统，要么拥有突破任何反导系统、保证俄罗斯有能力反击的手段。后者比前者有效得多。”
- 2012年02月21日欧盟委员会今年1月指出，伊朗原油约占欧盟国家进口量的5.8%，欧盟实施对伊朗制裁后，欧盟境内的石油进口商将更换原油供应国和供应商，以减轻制裁措施带来的影响
- 2012年02月21日2月以来上市的9只新股中，27只基金获配8只新股共浮盈1.54亿元
- 2012年02月21日克鲁格曼强调，事实证明，在采取严厉紧缩经济政策的欧洲国家，市场信心并未提振，私人投资也无起色，这些国家的国债收益率在资本市场上依旧居高不下
- 2012年02月21日重庆啤酒今日开盘报30.88元，平开，早盘震荡上行，午间收盘前放量拉升，截止时间13:28分，重庆啤酒报33.31元，大涨7.8%，成交金额已达14亿元
- 2012年02月21日无论此次降准对市场资金面改善作用如何，受此利好，本周即将发行的铁道部和中石油债券收益率或下行5-10bp
- 2012年02月21日2011年，中韩双边贸易额达到2206.31亿美元，韩国对华直接投资累计达25.51亿美元，在全球对华投资主要国家和地区中位居第6位
- 2012年02月21日将于2月22日公开招标发行150亿元中期票据，这是铁道部今年首次“驾临”银行间债券市场，就此拉开其新年发债大幕
- 2012年02月21日坚持房地产调控政策方向不改变、态度不动摇、力度不放松，继续严格落实中央各项调控政策措施，加大监管和调控力度，巩固已有调控成果，促进房价合理回归。
- 2012年02月21日嘉士伯2011年净利润约为51亿丹麦克朗（约合9亿美元），比前一年下降4%。财报说，利润下降的主要是由于生产成本上升以及受俄罗斯提高啤酒税影响，嘉士伯在俄罗斯市场份额下降造成的
- 2012年02月21日ECN Trade认为，这部内容非的电视剧让投资者们吃尽了苦头，希腊谈判每出现一个消息就会引起市场的波动，而且波动方向不明，忽上忽下，投资者苦不堪言，终于协议终将通过，市场在这几日又躁动上行
- 2012年02月21日
- 2012年02月21日
- 2012年02月21日所谓“用工荒”，其实背后是企业“涨薪荒”、工人“素质荒”、流动人口和劳动用工社会管理“体制荒”等因素的综合反应。
- 2012年02月21日姜大明说，“现在不少高校校长都背着一身债，满脑子想的就是债务，被人追得跟杨白劳一样，哪有心思去想办学的事儿。”
- 2012年02月21日我国今年将加大对新兴市场，尤其是发展中国家市场的开拓力度，目前已选取约30个国家，作为今年及未来若干年外贸多元化战略重点突破市场
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