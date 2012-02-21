- 2012年02月21日现在是网络和微博的时代，“人人都是新闻发言人，人人能成为记者，年轻一辈的工人都懂网络，工会干部也必须懂，发生了问题不能失声，‘不讲’、‘乱讲’都会越搞越砸”。
- 2012年02月21日
- 2012年02月21日本次黑熊养殖基地的开放是公开、透明的，公开邀请函做出两个批次开放的安排，只是从我们的接待能力来考虑的，不存在限定人群的问题。考虑到动物养殖行业的客观条件和公司正常经营的实际情况，目前还无法做到不限时开放
- 2012年02月21日由于供应商安信地板遭受“甲醛超标”质疑，国内最大房企万科也被卷入漩涡。近年来，我国商品房全装修的比重越来越大。购房者所付的购房费用中，有相当一部分是装修款。
- 2012年02月21日2011年，中央企业全年累计实现营业收入20.2万亿元，同比增长20%；累计实现净利润9173亿元，同比增长6.4%；截至2011年底，中央企业资产总额达到28万亿元，同比增长14.9%。
- 2012年02月21日最高法要求，要依法准确认定民间借贷行为效力，正确分析当事人诉讼请求的实质，保护合法的民间借贷行为以及当事人的合法权益，促进实体经济发展
- 2012年02月21日买到相关产品的顾客，可以与卖场联系，进行退换货。根据全国多家媒体报道，成都、广州、威海、长春、哈尔滨等多地商场已对苏泊尔相关产品下架。
- 2012年02月21日摩根大通20日发布报告预测，届今年年底人民币/美元将逐渐稳步升向6.1元人民币，升值幅度大约3-4%。
- 2012年02月21日中国财险公告表示，将向其同系子公司人保寿险增资4.31亿元，交易完成后，公司占人保寿险经扩股后已发行股本的8.615%。
- 2012年02月21日截至2011年末，银行业金融机构涉农贷款余额达到14.6万亿元，比年初增加2.7万亿元，比上年同期增长24.9%，高于各项贷款平均增速8.8个百分点。
- 2012年02月21日邵宁还表示，中央企业的贡献不仅仅体现在经济效益上。在全力保持生产经营持续稳定发展的同时，中央企业积极履行社会责任。评价一种所有制企业的效率的同时，既要看到经济效益也要考虑社会效益。
- 2012年02月21日2012年2月21日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.2960元，较上一交易日下降22个基点。
- 2012年02月21日2011年度，长城AMC利润为30.68亿元，同比增长353%。
- 2012年02月21日2012年我国经济增长面临下行压力，但内需仍将保持较快增长态势。2012年我国经济增速将为8.5%左右。
- 2012年02月21日华北平原区地面沉降量超过200毫米的范围，达到6万4千平方公里，占整个华北地区的46%左右
- 2012年02月21日如某某股票“尚待观察”，其实是说：“我觉得没戏，不好意思直接说。”“基本符合预期”，其含义是“误差在30%以内”。而“股价回归理性”，基金经理的解释是：“跌得只剩下一条裤衩了。”
- 2012年02月21日这些外资机构在发起设立小贷公司时似乎还享受了超国民待遇，例如可以独资和不断实现跨区经营。不过，在多地经营布局中，外资小贷公司并非以分公司的形式发展，而是在每个地方都注册独立的法人机构。
- 2012年02月21日按照国家统一规定发给的补贴、津贴，是指按照国务院规定发给的政府特殊津贴、院士津贴、资深院士津贴以及国务院规定免纳个人所得税的其他补贴、津贴。加班工资不属于此规定
- 2012年02月21日深交所拟于2012年3月1日-12日组织嘉实基金管理公司、中国银行、代办证券公司等市场各参与方开展第三次全网测试，这标志着深交所沪深300ETF各项准备工作基本就绪。
- 2012年02月21日标普20日将中资房地产开发商沿海绿色家园有限公司的长期企业信用评级由“B-”下调至“CCC+”，展望负面。标普认为该公司今年房地产销售可能保持疲软，再融资风险进一步加剧。
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