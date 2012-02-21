苏丹达尔富尔反政府武装释放49名维和人员 2012年02月21日 “正义与平等运动”20日早些时候宣布，他们劫持了联非达团49名维和人员以及随行的3名苏丹士兵，原因是他们在没有得到“正义与平等运动”允许的情况下进入该组织所控制的地区

鞍钢重型机械公司铸钢厂发生喷爆事故死亡10人 2012年02月21日

美国共和党总统竞选人桑托勒姆领先优势扩大 2012年02月21日 民调显示，目前36％的共和党选民及倾向共和党的独立派选民支持桑托勒姆作为本党总统候选人，领先排名第二的前马萨诸塞州州长米特·罗姆尼8个百分点。前众议院议长纽特·金里奇支持率分别为13％