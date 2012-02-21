- 2012年02月21日标普20日将中资房地产开发商沿海绿色家园有限公司的长期企业信用评级由“B-”下调至“CCC+”，展望负面。标普认为该公司今年房地产销售可能保持疲软，再融资风险进一步加剧。
- 2012年02月21日证监会有关部门负责人昨日表示，经过前期公开征求意见，证监会正式下发《关于修改〈上市公司收购管理办法〉第六十二条及第六十三条的决定》，并于3月15日正式施行。《决定》明确，持股50%以上股东每自由增持达到2%的当天及次日暂停增
- 2012年02月21日一直觊觎千亿交强险蛋糕的外资保险终于得偿所愿。但专家认为，3-5年内对中资保险公司冲击不大。
- 2012年02月21日“正义与平等运动”20日早些时候宣布，他们劫持了联非达团49名维和人员以及随行的3名苏丹士兵，原因是他们在没有得到“正义与平等运动”允许的情况下进入该组织所控制的地区
- 2012年02月21日
- 2012年02月21日坚持稳中求进，加强和改善宏观调控，继续处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系，加快推进经济发展方式转变和经济结构调整，着力扩大国内需求特别是消费需求
- 2012年02月21日石家庄中煤装备的预披露材料显示，2010年末，其保荐人广发证券旗下直投广发信德携手博益投资联袂入股，搭上IPO快车
- 2012年02月21日对本已竞争激烈的银行存款市场来说，这份文件无疑将对大银行有利，而对城商行、农商行等中小银行而言，则可能会导致险资存款下降。
- 2012年02月21日
- 2012年02月21日去年10月，原烟台银行第二大股东中国华电集团就在上海联合产权交易所挂牌转让了所持全部烟台银行股权，总计2.73亿股，占比13.65%。
- 2012年02月21日安信董事长卢伟光称，公司将全力配合政府质检部门对产品进行全面抽查，预计五天左右公布检测结果。如果公司产品经政府权威部门检测不合格，将承担一切责任，充分保障消费者权益。
- 2012年02月21日中国将继续以负责任的方式、在力所能及的范围内，支持欧盟、国际货币基金组织及欧央行为应对欧洲债务问题所作的努力，继续加强同欧盟的政策沟通和协调，促进中欧经贸、投资和金融合作，参与国际社会对欧洲和欧元区的支持行动
- 2012年02月21日曾经轰动市场的前海通证券机械行业首席分析师叶志刚遭调查事件，终于尘埃落定。叶志刚因涉及“抢帽子”操纵市场案，对其进行行政处罚，没收叶志刚违法所得325787元，并处以100万元罚款及5年市场禁入
- 2012年02月21日叶刘淑仪说：唐英年先生在广泛民意都认为他不应该参选的情况下，他都要参选，我觉得我一定要站出来，给香港人多一个选择。
- 2012年02月21日中国企业在荷兰投资扩张趋势明显，主要体现在销售和物流基地的增多、研发项目的增多、收购项目增多的数据上。
- 2012年02月21日唐英年表示，预计在未来，会继续有针对我的负面消息，但会勇敢面对
- 2012年02月21日归真堂已聘请国内顶级的公关公司意图化解目前的“活熊取胆”危机。据称该公关公司曾在蒙牛、王老吉、双汇、雨润等公司的品牌危机中频繁亮相
- 2012年02月21日民调显示，目前36％的共和党选民及倾向共和党的独立派选民支持桑托勒姆作为本党总统候选人，领先排名第二的前马萨诸塞州州长米特·罗姆尼8个百分点。前众议院议长纽特·金里奇支持率分别为13％
- 2012年02月21日要依法准确认定民间借贷行为效力，要正确分析当事人诉讼请求的实质，判断当事人有关约定的效力，保护合法的民间借贷行为以及当事人的合法权益，促进实体经济发展
- 2012年02月21日2011年4月中旬至9月上旬，全国鸡蛋价格持续上涨，部分蛋鸡养殖户扩大了养殖规模，导致目前市场鸡蛋供应量增加，而消费者对鸡蛋的需求量变化不大，供大于求导致鸡蛋价格不断下降。短期来看，全国鸡蛋价格仍有一定下降空间。
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