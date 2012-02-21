国务院参事室启动集体考察 聚焦天津河南区域经济 2012年02月21日 天津调研组由22位参事组成，将深入天津市和平区、南开区、静海县、西青区和滨海新区的企业、学校、社区、科研院所等进行调研。河南调研组由20位参事组成，将赴郑州、南阳、安阳、平顶山、新乡等地就中原经济区发展进行调研。

法国外交部称法公司已经停止从伊朗进口石油 2012年02月21日 法国石油巨头道达尔也发表公报称，从去年年底开始，道达尔已经停止从伊朗采购石油，转而向沙特阿拉伯购买，但道达尔没有明确具体的采购数额

欧元区官员称有望批准新一轮希腊救助 2012年02月21日 容克在会议开始前对记者说：“希腊已经按照我们的要求作出了很多准备性的努力，我认为我们今天能够结束谈判并通过最终的协议。我们已经没有时间再浪费。”

美国参议员麦凯恩说埃及正努力解决非政府组织争端 2012年02月21日 他对解决两国之间的非政府组织争端持谨慎乐观态度，并强调这一问题不能通过威胁来解决。