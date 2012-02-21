- 2012年02月21日2012年2月17日晚，中交股份发行结果出炉，网下认购不足额，承销商包销其中约1.02亿股股票。而另一边厢网上申购却现火爆，网上申购中签率仅为1.28%，创下了近年来融资额50亿级别以上大盘股发行的网上中签率新低
- 2012年02月21日天津调研组由22位参事组成，将深入天津市和平区、南开区、静海县、西青区和滨海新区的企业、学校、社区、科研院所等进行调研。河南调研组由20位参事组成，将赴郑州、南阳、安阳、平顶山、新乡等地就中原经济区发展进行调研。
- 2012年02月21日苹果公司在2月20日做出回应，在一封律师函件中称“深圳唯冠对商标转让毫不知情”言论并不属实，深圳唯冠全程参与了iPad中国商标转让。
- 2012年02月21日当前民间借贷法律规制所面临的主要问题是：一方面由于民间借贷的相关立法滞后于社会实践；另一方面，民间借贷市场监管缺位，其法律地位陷入尴尬境地。
- 2012年02月21日2012年全国进出口工作会议将研究出台稳定出口的相关政策措施。业内人士称，未来形势依然严峻，进出口短期内仍难改增速回落态势。在这样的形势下，多举措稳出口已经成为当前外贸领域的首要目标，近期陆续会有稳出口的政策措施出台。
- 2012年02月21日叙利亚警察和一伙“武装恐怖分子”在中部哈马省埃瑟里亚镇发生冲突，致３名警察和数名“武装分子”死亡，数人受伤。
- 2012年02月21日普什科夫强调，叙利亚的安全和稳定对中东地区乃至整个世界十分重要，叙应该在开展全国对话和不受外部势力干扰的基础上找出解决危机的途径。
- 2012年02月21日法国石油巨头道达尔也发表公报称，从去年年底开始，道达尔已经停止从伊朗采购石油，转而向沙特阿拉伯购买，但道达尔没有明确具体的采购数额
- 2012年02月21日容克在会议开始前对记者说：“希腊已经按照我们的要求作出了很多准备性的努力，我认为我们今天能够结束谈判并通过最终的协议。我们已经没有时间再浪费。”
- 2012年02月21日中国是包括爱尔兰在内的欧洲各国应对危机、实现复苏可以借重的可靠朋友，是国际多边事务中可以信赖的合作伙伴。中国将继续以负责任的方式、在力所能及的范围内，支持欧盟、国际货币基金组织及欧央行为应对欧洲债务问题所作的努力
- 2012年02月21日福建归真堂药业股份有限公司董事张志鋆表示：“作为归真堂股东方，澄辉创投不想在上市前转让股权，据其所知，另一创投股东鑫澳亦无出售之意。”
- 2012年02月21日希望看到归真堂方面提供非限定区域、非限定时间、非限定人群的开放，并接受媒体、公众、兽医、动物学家的实地调查。因为无法确信一次被组织、被安排、被限定的参观的真实性
- 2012年02月21日吴干建等人新设“西部民爆”收购七○有限部分资产，随即将后者注销； 西部民爆2009年底以5417万元收购七○有限部分资产完成改制，现在欲以5.9亿卖给雷鸣科化，两年10倍价差都引发种种质疑
- 2012年02月21日
- 2012年02月21日沪深两市上市公司行业平均市盈率已公开发布，投资者可以分别登录中证指数有限公司网站和巨潮指数网查询和下载
- 2012年02月21日截至收盘，衡量欧洲股市整体表现的泛欧斯托克600指数上涨2.23点，收于268.16点，涨幅为0.84%。该指数已经连续4个交易日收高。周一为美国的华盛顿诞辰纪念日，美国股市休市一天
- 2012年02月21日他对解决两国之间的非政府组织争端持谨慎乐观态度，并强调这一问题不能通过威胁来解决。
- 2012年02月21日拥有国会三分之二多数议席的执政联盟青民盟和基民党的议员、反对党社会党议员投了赞成票，激进政党“为了更好的匈牙利运动”的议员投了反对票，绿党LMP党的议员投了弃权票。
- 2012年02月21日任何希望从伊朗购买石油的国家，必须与伊朗签订不附加任何先决条件的长期合同
- 2012年02月21日多尼伦此次访问是美以“持续和深入对话”的一部分，访问表明了美国对于以色列安全“不可动摇的承诺”。
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