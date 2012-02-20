- 2012年02月20日沪深全市场行业市盈率发布 或助新股定价与交易日趋理性 中证指数有限公司将发布按照证监会《上市公司行业分类指引》划分标准计算的86个行业市盈率数据，包括13个门类、9个辅助类和91个大类中符合计算条件的64个
- 2012年02月20日对旗下燃料油、铅、天然橡胶等品种套期保值交易管理办法进行统一修订，新管理办法将从3月16日起正式实施
- 2012年02月20日干某在帖子中称，“该卫生院为一家公立医院。2007年，马德勋担任院长一职。2011年4月，马德勋退休，其子马正刚顺利接班，担任院长职务。”
- 2012年02月20日访爱期间，习近平先后访问了香农和都柏林，与爱尔兰总统希金斯、总理肯尼、众议院议长巴雷特、参议院议长伯克举行会见会谈，与肯尼共同出席了“中国-爱尔兰经贸投资论坛”，并广泛接触社会各界
- 2012年02月20日公司经理彼特介绍说，公司航班的目的地基本上都是亚洲国家，包括中国的天津、成都、长沙和香港以及韩国的一些主要城市。但是对于一些国家来说，变性人空乘在入境方面还是会遭遇一些与当地国家法律相悖的问题
- 2012年02月20日声明称，武汉苏泊尔炊具有限公司生产的不锈钢炊具产品，历次经国家质量监督检验检疫总局下设的权威机构检测，各项重金属析出量均符合国家标准中卫生理化指标的要求，产品卫生安全。
- 2012年02月20日据称，河村隆之的父亲曾作为侵华日军的士兵参与了“南京大屠杀”，并且一直在中国领土上作战直到1945年战争结束。河村自称曾经从他父亲那里了解到“在中国受到了热情的接待”
- 2012年02月20日苹果列出了一些细节。如最初沟通iPad商标转让协议的员工都是深圳唯冠员工；深圳唯冠法务部总监麦世宏曾签署iPad中国大陆注册商标的转让协议等。苹果举意在澄清有关“深圳唯冠对商标权转让毫不知情”等“不实陈述”
- 2012年02月20日南京大屠杀是日本军国主义在侵华战争中犯下的残暴罪行，铁证如山，国际社会对此也早有定论。日方某些人士应该正确认识和对待那段历史，切实汲取历史教训
- 2012年02月20日不要光照顾味觉，海鲜、河鲜、肉类一定要煮熟煮透才能食用。尤其是不能生食山溪和河里的蟹、虾，因为山溪和河流是各种寄生虫的滋生源。在高温下，肺吸虫是可以杀死的，所以这些食物煮熟煮透了吃是没关系的
- 2012年02月20日核准丁新民担任中国平安人寿保险股份有限公司董事长的任职资格
- 2012年02月20日19日起知名社交网站Google+已经可以在国内登陆
- 2012年02月20日高度重视潜在信用风险和流动性风险，尤其是要会同有关部门和地方政府，稳步化解地方政府融资平台贷款风险，持续防控房地产贷款风险
- 2012年02月20日郭金龙说，北京和台湾的地理距离虽然很远，但就像这次活动的主题所说的一样，我们心手相连、心心相通。来到台中山区，这碧蓝的天、青翠的山、热情的同胞，使我一到这里就爱上这里
- 2012年02月20日20年前的南方谈话，科学总结了党的十一届三中全会后我国改革开放的基本实践和基本经验，精辟阐述了社会主义的本质特征，明确回答了困扰和束缚人们思想的许多重大问题，集中反映了我们党对社会主义建设规律的深刻认识
- 2012年02月20日菲军方表示，这艘军舰和去年年末美军交付给菲律宾海军的“格雷戈里奥·德尔皮纳尔”号同属于“汉密尔顿”级舰艇，其售价约为4.5亿菲律宾比索(约合人民币6660万元)，预计今年5月将交付菲律宾海军使用
- 2012年02月20日1月外汇占款的增加并不足以满足银行间市场的需求，中国仍有下调存款准备金率的压力。
- 2012年02月20日对爆料网帖中包含的所谓万科存在“内鬼”的信息，万科已经进行了核实，该信息不能证明万科的员工与供应商存在不正当的往来。此外，该公司公布确定“问题”地板出自2011年前采购的货品，是否有问题，需待2月27日出具的检验结果。
- 2012年02月20日光大证券认为，由于量价变动幅度不大以及春节扰动，尚难判断这是趋势开始还是一个数据短期扰动，目前需要做的仅是持续关注它。
- 2012年02月20日北京在预期入市的20个项目中，12个项目目前均难以确定开盘售价，可见目前市场决定销售量的最主要因素依然是降价幅度
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