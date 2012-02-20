沪深全市场行业市盈率发布 或助减少市场非理性行为 2012年02月20日 《财经》综合报道 沪深全市场行业市盈率发布 或助新股定价与交易日趋理性 中证指数有限公司将发布按照证监会《上市公司行业分类指引》划分标准计算的86个行业市盈率数据，包括13个门类、9个辅助类和91个大类中符合计算条件的64个

丁新民将出任平安人寿董事长 2012年02月20日 《财经》综合报道 核准丁新民担任中国平安人寿保险股份有限公司董事长的任职资格