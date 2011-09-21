瑞典上诉法院批准萨博轿车公司重组 2011年09月21日 瑞典西部上诉法院21日批准瑞典汽车制造商萨博轿车公司及其两家子公司的重组申请，令萨博暂时脱离遭破产起诉的困境。

我国反垄断案件数量呈逐年增长之势 2011年09月21日 2008年商务部共审结案件17件，2009年80件，2010年117件，2011年1到8月已收到申报142件、立案118件，全年有望达到200件。

今明两年我国将出台三部反垄断法配套规则 2011年09月21日 今明两年将出台《关于经营者集中附加限制性条件的规定》《关于未依法申报的经营者集中调查处理办法》《未达申报标准涉嫌垄断经营者集中调查处理办法》三部反垄断配套规则。