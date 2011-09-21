- 2011年09月21日国际货币基金组织指出，发达经济体公共财政吃紧，迫使政策制定者在通过财政政策对经济活动提供支持时顾虑重重，而通过货币政策来提供额外刺激措施的空间又很有限。
- 2011年09月21日集资金总额不超过118亿元。扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心资本。
- 2011年09月21日瑞典西部上诉法院21日批准瑞典汽车制造商萨博轿车公司及其两家子公司的重组申请，令萨博暂时脱离遭破产起诉的困境。
- 2011年09月21日大多数分析师都认为中国信贷繁荣很可能带来的附带结果将是可以管理的，只是成本较高。这种信心的主要来源之一是中国拥有强大的财政状况，如大量的公共部门资产和较低的中央政府债务等。
- 2011年09月21日在过去三个月中荷兰国际集团的股票遭受重挫，该集团的市值已缩水36.7%。本周二，荷兰国际集团的股票收于5.12欧元。
- 2011年09月21日罗斯勒表示：“我们想要确保所有欧元区国家都留在欧元区内。我们还想要确保这些国家能够重新实现经济增长。”
- 2011年09月21日欧洲银行业在欧债主权危机中风险敞口，由面对希腊的600亿欧元，增至800亿欧元，再升到2000亿欧元。而若计及银行之间的传导效应，这一风险敞口将升50%至3000亿欧元。
- 2011年09月21日截至9月21日15时，近期暴雨洪涝灾害造成四川、陕西、河南等9省(直辖市)64个市(自治州)310个县(市、区)不同程度受灾，90人死亡，22人失踪。
- 2011年09月21日9月21日，浙江省经信委副主任凌云就海宁晶科能源污染一事表态称，这只是个别现象，该事件不会影响浙江光伏产业的整体发展。
- 2011年09月21日因涉嫌严重抄袭，四川大学道教与宗教文化研究所副研究员李小光日前被开除公职和党籍等严肃处分。
- 2011年09月21日马来西亚海军参谋长丹斯里·阿都阿兹证实，“KD Pari”号确实追逐过一艘疑似挂着中国旗帜的护卫舰。据阿都阿兹称，“KD Pari”号的船员在离岛后不久，于下午2时53分听见一声巨响，结果军舰就出事。
- 2011年09月21日解决小企业“融资难”，先要解决小企业“融资贵”，不要将小企业当作银行的“摇钱树”。
- 2011年09月21日这一类似“超级银行”的统一机构将对中小企业提供完整的融资办法，目标是让中小企业顺利转型为拥有类似德国中小企业较强竞争力的中间规模企业。
- 2011年09月21日21日下午，台风“洛克”自日本本州岛中部登陆后逐渐转移至东京所在的关东地区，造成当地大雨倾盆。日本气象厅宣布，东京当天下午的降雨量达到每小时50毫米以上，预计台风带来的总降雨量将超过200毫米
- 2011年09月21日2008年商务部共审结案件17件，2009年80件，2010年117件，2011年1到8月已收到申报142件、立案118件，全年有望达到200件。
- 2011年09月21日今明两年将出台《关于经营者集中附加限制性条件的规定》《关于未依法申报的经营者集中调查处理办法》《未达申报标准涉嫌垄断经营者集中调查处理办法》三部反垄断配套规则。
- 2011年09月21日妇女人均预期寿命提高到2009年的75．2岁。2010年全国孕产妇死亡率为30．0／10万，比2000年下降了43．4％。
- 2011年09月21日今年8月澳门特区综合消费物价指数（通胀率）为110．80，按年上升6．15％，创2009年以来新高。
- 2011年09月21日反垄断法颁布后，国家发展改革委负责依法查处价格垄断行为，包括经营者达成价格垄断协议、滥用市场支配地位的价格垄断行为，以及滥用行政权力排除限制竞争的价格垄断行为。
- 2011年09月21日中国国家海洋局21日公布的蓬莱19-3油田溢油事故海洋环境监视监测情况显示，9月20日，事故油田海上大风，C平台附近有油花溢出，当日溢油量约为1.55升。
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