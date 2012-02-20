- 2012年02月20日此次调研首次将北京、上海、广东等在内的26个省、直辖市作为调研对象（不包含自治区），课题组专家在2011年3月15日-12月31日对政府网站进行了跟踪调研
- 2012年02月20日报道说，在2011年7月出版的国际知名科学期刊《高级材料》中，拉奥与其他3位印度科学家发表的一篇文章至少有四行没有注明出处，实际上是抄袭自2010年《应用物理通讯》杂志上的一篇论文
- 2012年02月20日张平平是去年浙江检察机关在该省交通道路运输管理系统查处70余人窝串案中的“一号人物”
- 2012年02月20日第三次巴基斯坦、阿富汗和伊朗三国领导人会议17日在伊斯兰堡结束。在会后发表的联合声明中，巴基斯坦和伊朗重申全力支持阿富汗人主导的和平进程，并愿为阿富汗的发展和重建作出努力
- 2012年02月20日20日20时至21日20时，新疆西部及沿天山地区、青海东南部、西藏东北部和西部等地有小到中雪或阵雪，其中，伊犁河谷局部有大雪(5～8毫米)；江淮中南部、西南地区东南部、江南北部和西部、华南西部和南部等地有小雨或阵雨
- 2012年02月20日成都市工商局相关负责人表示，目前还未接到有关苏泊尔的投诉，但会密切关注此事进展，在接到具有法律效力的抽检不合格报告后，将依法采取下一步行动。对目前成都市面上的苏泊尔“疑似问题”产品，工商部门暂不做强制下架要求
- 2012年02月20日银行业金融机构涉农贷款余额达到14.6万亿元，比年初增长2.7万亿元，比去年同期增长24.9%，高于各项贷款平均增速8.8个百分点
- 2012年02月20日唯冠商标案诉讼顾问李肃对媒体透露，八家银行认为，如果苹果愿意一次性掏出4亿美元，8家债权银行将彻底放弃所有的诉讼，如果苹果认为价格应该低一些，双方就需要谈判解决
- 2012年02月20日上海上周住宅供应量超节前水平，节后低总价小户型成交比例上升，70-90平米房源成交占到42%；150万总价以下房源成交占比46%；1.5万元/平米以下房源成交占比49%
- 2012年02月20日今年1月外汇占款余额为25.4996万亿元人民币，据此计算，当月外汇占款新增约1409亿元人民币
- 2012年02月20日为了便于大股东增持，此次修改对一些行为的行政许可予以取消
- 2012年02月20日《基金法》草案已经初步起草完毕，并上交至全国人大，目前在以人大常委会的名义征求国务院意见
- 2012年02月20日陈吉宁，男，1964年2月出生，1984年4月入党，1998年4月参加工作，英国帝国理工学院环境系统分析专业博士研究生毕业，教授。2006年2月至2007年12月任清华大学副校长，2007年12月起任清华大学常务副校长（正局级）
- 2012年02月20日是要持续提高保障货币发行的能力。全行业要认真落实科学发展观，着力优化行业生产布局，提高行业可持续发展能力
- 2012年02月20日它基金理事、发起人之一张越表示，他们已知悉该邀请，愿意参观，但希望归真堂不要弄样板熊和样板间
- 2012年02月20日在当天的例行记者会上，洪磊回答有关提问时说，中方一贯主张通过对话与谈判的方式解决国与国之间的争端，不赞成以施压和对抗的方式解决问题
- 2012年02月20日截至2011年12月末，全国共有小额贷款公司4282家，贷款余额3915亿元，全年累计新增贷款1935亿元
- 2012年02月20日截至2011年年底，中国南车已累计销售混合动力客车1434辆
- 2012年02月20日若中兴公布的业绩经营EBITDA低于6亿美元或经营现金流调整后的杠杆超过6倍，惠誉将进一步调低其评级
- 2012年02月20日中银国际建议，7年投标区间为4.40%—4.60%，15年投标区间为4.85%—4.95%
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