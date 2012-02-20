浙江道路运输管理局原局长张平平涉嫌受贿400余万元受审 2012年02月20日 张平平是去年浙江检察机关在该省交通道路运输管理系统查处70余人窝串案中的“一号人物”

伊朗停止向英法出口石油 中方呼吁回归对话轨道 2012年02月20日 在当天的例行记者会上，洪磊回答有关提问时说，中方一贯主张通过对话与谈判的方式解决国与国之间的争端，不赞成以施压和对抗的方式解决问题