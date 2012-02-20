- 2012年02月20日营业收入的提高主要源于公司产品种类的增加以及分销网络的拓展
- 2012年02月20日修改后的上市公司收购管理办法将于三月十五日施行
- 2012年02月20日中国证监会召开新闻通气会，正式发布上市公司并购重组专家咨询委员会工作规则
- 2012年02月20日2011年，全国纪检监察机关共接受信访举报1345814件（次），立案137859件，结案136679件，给予党纪政纪处分142893人，涉嫌犯罪被移送司法机关处理5334人
- 2012年02月20日2月20日下午，万科在万科总部大楼举行新闻发布会，就此前媒体披露的“万科涉及采购并使用安信毒地板”一事进行说明并回答记者提问
- 2012年02月20日女死者家人说，因家庭贫困，企业管理层“粗暴”管理，压力过大导致；男死者家人称，并非感情问题，而是厂方拒绝支付他因9年合同期满，该补偿的那几万元钱，失去了生活的唯一“救命稻草”，才萌生了轻生的念头
- 2012年02月20日存准下调令超储率上升和资金利率下降，直接或间接提高银行放贷能力
- 2012年02月20日稳增长仍是当前的政策焦点，政策放松仍将持续，准备金率将作为主要工具运用
- 2012年02月20日在综合经济、基础设施、生态环境、特色产业、公共服务、人民生活、改革开放等7个方面，提出了西部大开发“十二五”时期的奋斗目标
- 2012年02月20日恒大逆势大规模招聘，抄底楼市人才储备
- 2012年02月20日叶志刚在2006年9月至2009年4月期间，在撰写报告发送客户前，利用本人及所控亲属账户，多次买入其研报推荐的多只股票，并在报告发送后卖出对应股票，从中获利。
- 2012年02月20日香港美容界天后郑明明女婿黄中核任主席的远东环球，月初公布获国企中国建筑以一倍溢价提全购，市场质疑中国建筑何以近20亿元去全购资产净值仅逾5亿元的公司，而远东环球于洽商交易期间更不寻常地免去董事，事件至今仍未摆平
- 2012年02月20日多位券商人士表示，国泰君安总部席位很可能是其自营盘，如此则意味着国泰君安已经超过大成基金成为重啤最大的机构股东。
- 2012年02月20日我国经济继续朝着宏观调控预期方向发展，抗风险能力不断增强，呈现增长较快、价格趋稳、效益较好、民生改善的良好态势
- 2012年02月20日万科董秘谭华杰坦诚，万科确实使用了一些安信地板；但“毒地板”说法值得商榷，目前没有证据证明安信地板存在甲醛超标
- 2012年02月20日截止收盘，沪指报2363.60点，涨6.42点，涨幅0.27%，成交823亿元；深成指报9616.65点，涨1.31点，涨幅0.01%，成交781亿元。
- 2012年02月20日伊朗宣布“断油”当天，纽约商品交易所轻质原油3月期货价涨至9个月最高点的每桶105.21美元，伦敦布伦特原油4月期货价也上涨至121.00美元的高点
- 2012年02月20日任命张明、马朝旭、乐玉成为外交部部长助理；任命连维良为国家发展和改革委员会副主任；任命王保安为财政部副部长
- 2012年02月20日该合营企业注册资本5.32亿元人民币，三一集团、三一电气与三一重装分别持有该合营企业的80%、10%和10%股权。
- 2012年02月20日营业收入下降是因为报告期内肝素钠原料药销售单价下降，以及肝素钠原料药销售量略有下降
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