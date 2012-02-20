- 2012年02月20日总额为1300亿欧元（约合1720亿美元）的国际救助贷款对希腊来说至关重要。如果无法得到这笔贷款，希腊政府将在3月份因无法偿还到期的145亿欧元（约合192亿美元）国债而宣布违约
- 2012年02月20日通过两个壳公司，借助一家名为“华夏人理财”的公司平台，华夏基金管理层梦寐以求的股权激励计划正在隐秘地推进，控制该公司49%的是华夏基金总经理范勇宏的核心伙伴。
- 2012年02月20日从国情咨文到新财年预算，再到竞选演讲，美国总统奥巴马在多个场合传递同一个信息，要让制造业成为美国经济持久发展的重要支点。对此美国政府的应对思路主要有以下三点
- 2012年02月20日在内外需求不振情势下，短期内立杆见效的政策仍是启动积极财政
- 2012年02月20日目前拥有全球规模最大动物保健业务的辉瑞表示，仍在评估该业务的所有选择方案。该公司预计将在未来几个月内宣布相关决定。
- 2012年02月20日李稻葵在微博中指出，本次降准是为了解决实体经济融资难问题，但同时监管力度会上升以免资金进入非实体经济
- 2012年02月20日继2011年11月底以来，央行再度下调存款准备金率，未来准备金率继续下调仍有必要且空间较大
- 2012年02月20日归真堂表示，经技术人员努力，公司官网已于2012年2月19日上午恢复。就上述官网被黑事宜，公司已向公安机关报案。
- 2012年02月20日中金公司认为短期资金面将在市场和政策影响下持续改善，支持市场继续反弹
- 2012年02月20日有香港市民说：“想告诉（特区）政府，不能给那么多（内地）车来香港。因为香港空气已经很差，车又多，如果再放（内地）车来香港，我们接受不了。”
- 2012年02月20日此次中国人寿取代平安跻身寿险行业第一品牌。另外，在此次调查增加的基金服务和证券服务行业中，长城基金和光大证券分获第一品牌。
- 2012年02月20日近日无锡宜兴法院一审判处某汽车经销商，必须整车更换问题迈腾轿车的判决，被公众和舆论称为国内汽车三包第一案，认为此判决将助推汽车三包规定尽早出台
- 2012年02月20日对旗下公司不规范运营直销业务“主动报官”的哈药股份，等到了“官方”回应。
- 2012年02月20日上海钢联公告称，刘跃武辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作。
- 2012年02月20日证券时报刊登的省广股份公告显示，该公司在中标通知发出前一天（2月6日），就已对签订协议一事作出了决议。
- 2012年02月20日这所高校计划发射的太空垃圾清扫卫星依靠其装备的机器人手臂捕捉并回收航天器碎片，最后带着它们一起冲入大气层焚烧殆尽。项目小组计划先在距地表630公里至750公里的太空轨道内尝试捕捉、回收边长10厘米左右的超小型太空垃圾
- 2012年02月20日该公司出现资金链短缺问题，业内对其上市普遍持观望态度
- 2012年02月20日随着招股书公开，对莎普爱思的三大质疑渐渐浮出水面
- 2012年02月20日经有关部门调查，《武汉市轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营招标文件》处置方案未经市城管局、市国资委等部门制订，更未报经市政府批准。
- 2012年02月20日
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富