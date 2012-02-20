欧元区有望批准希腊救助 细节仍悬而未定 2012年02月20日 总额为1300亿欧元（约合1720亿美元）的国际救助贷款对希腊来说至关重要。如果无法得到这笔贷款，希腊政府将在3月份因无法偿还到期的145亿欧元（约合192亿美元）国债而宣布违约

美国制造业强劲复苏 但难以大幅促进就业 2012年02月20日 从国情咨文到新财年预算，再到竞选演讲，美国总统奥巴马在多个场合传递同一个信息，要让制造业成为美国经济持久发展的重要支点。对此美国政府的应对思路主要有以下三点