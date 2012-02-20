- 2012年02月20日ECN Trade分析表示，投资者不可以过分乐观，利好消息兑现一般情况下可以刺激市场上行，但是同样也能刺激市场下行
- 2012年02月20日伊朗石油部长本周已率代表团访问中国，就新的原油供应合同及其它石油、天然气、石化项目与中方磋商
- 2012年02月20日近日一款波及天津银行针对中国航天科技集团第一研究院在职及离退休共4万多名专家的年化收益8.1%的专属理财产品，引起大风波
- 2012年02月20日我国银行业金融机构2011年总资产113.28万亿元，同比增长18.9%；商业银行2011年净利润达1.04万亿元
- 2012年02月20日这些新情况出现，说明房地产调控已进入非常关键的时期，只能坚守、不能后退，如果松动，就有可能前功尽弃。
- 2012年02月20日据一项民意调查发现，在516名受访市民中，有51.3%认为唐英年应因此而退出特首选举，而支持唐英年继续参选及对此无意见的受访者，则占48.7%
- 2012年02月20日目前的SDR是美元、欧元、日元和英镑4种货币混在一起，如果能够把金砖四国的货币放进去，这样可以改善SDR全球经济代表性，而且增强SDR的稳定性。
- 2012年02月20日印度政府准备对进口电力设备征收19%的关税，并将在超大型发电厂的竞标中增加强制性的本地采购条款。目前印度从中国进口约25%是电力设备，印度下一个五年计划中新增电力设备的一半将来自中国。
- 2012年02月20日政府过去四年多来对南部的补助约达3700亿元新台币，但部分民众仍感受不到政府对南部的重视与建设，这是执政团队要检讨的
- 2012年02月20日2012年将推进税收制度改革。进一步推进资源税改革、稳步推进房产税改革试点。
- 2012年02月20日切实加强政府性债务管理。继续规范地方政府融资平台公司管理。稳步推进地方政府按核定规模发债试点，将地方政府债务收支纳入预算管理。积极探索建立规范的地方政府举债融资机制。
- 2012年02月20日国资委要求各企业公布的电话保证在办公时间内有人接听，接收到的传真和邮件要尽快回复
- 2012年02月20日市场对社保此次惯性减持银行股行为反应过度，所谓“社保看空银行股”的说法基本不存在
- 2012年02月20日市场对社保此次惯性减持银行股行为反应过度，所谓“社保看空银行股”的说法基本不存在。
- 2012年02月20日截止午间收盘，沪指涨20.78点报2377.96点，涨幅0.88%，成交498.2亿元；深成指涨85.46点报9700.79点，涨幅0.89%，成交473.9亿元
- 2012年02月20日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2012年2月20日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.2938元，较上一个交易日上升13个基点。
- 2012年02月20日媒体负面报道、成本大幅上涨都不足以解释公司业绩大幅下滑的原因，反而说明公司疑似粉饰财报，至少有短期调节，按数据推算估计金额在10亿港元以上
- 2012年02月20日
- 2012年02月20日在节节高升的股价掩映下，投资者需要警惕的是机构资金借势逃跑等高送转陷阱。如果公司成长性又存在疑问，那么在高送转利好出尽，机构套现完毕，最后面临的将是股票价值真实的回归
- 2012年02月20日日本贸易振兴机构近日表示，2011年日中贸易总额较上年增长14.3%，对华贸易占日本贸易总额的20.6%。连续5年来，中国一直是日本最大贸易对象国。
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