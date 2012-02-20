- 2012年02月20日济南钢铁与莱钢股份重组前的完美走势，以及资金有力的护盘，促成了山东钢铁集团在历经两次失败后终于重组成功
- 2012年02月20日任命连维良为国家发展和改革委员会副主任；任命王保安为财政部副部长；任命胡存智为国土资源部副部长；任命何亚非为国务院侨务办公室副主任；任命甘藏春为国务院法制办公室副主任。任命付建华为国家煤矿安全监察局局长
- 2012年02月20日新股“三高”现象一直成为市场诟病的焦点，证监会主席郭树清力推IPO改革，无论是现在的审核制还是将来的备案制，新股定价的问题依然考验IPO改革的智慧
- 2012年02月20日这是美国向以色列提出的“忠告”。他说，伊朗政府还没有决定开始将其核能力武器化，而对伊朗实施的经济制裁已开始显现效果。他说，伊朗政府仍是“理智的”，美国及其盟友应继续通过制裁和外交活动来阻止伊朗发展核武器
- 2012年02月20日在美国国债期货市场上，2年期希腊国债收益率首次突破200％，另一方面，希腊救助资金总额会上升至3200亿欧元，已然是烫手山芋
- 2012年02月20日证监会改革措施不断，郭树清再发天问，IPO向备案制改革成为关注焦点。股票不再是稀缺资源，扩张将给市场带来短期阵痛。IPO最终路向何方？道路跟方向决定IPO改革成败
- 2012年02月20日共同富裕，也不是要剥夺富人的合法财富，而是要通过民生财政等调控措施，将更多的公共资源向民生倾斜，帮助后富阶层。剥夺富人是一种极端的想法，这不仅不会达到共同富裕，还会摧毁民营经济
- 2012年02月20日地方财政对于土地出让金收入过度依赖这一诟病，直接刺激了在楼市限购大潮中地方政府急于“松绑”的冲动。
- 2012年02月20日春节因素放大了外贸和货币的波动，实际上出口略有走强，流动性也并不紧张，政策进一步宽松还需等待。
- 2012年02月20日住建部推出房产调控“新国八条”一周年之际，上海一学者一纸诉状将住建部告上法庭，控告住建部在政策制定时参考了其政策建议。当知识产权遭遇国家部委政策，法治成为判断是非的最优途径。
- 2012年02月20日安信地板公布23个主要品种的28份检测报告。所有产品所涉及的检查项目均符合检验标准。但关于近期争论焦点“甲醛超标”一事，多份产品报告均未针对此项进行检测。
- 2012年02月20日文达星在信中指出：“透过这些文字，你（“淡马锡政坛”）影射李显龙总理为他的妻子何晶女士取得淡马锡控股私人有限公司首席执行长的职位，或在过程中起了作用，以期满足裙带关系的动机。”
- 2012年02月20日新闻公报说，这是极其危险的玩火行径。如果韩方不顾朝方警告，执意首先开火，将遭到数千倍于延坪岛炮击的惩罚。这将完全断送北南关系
- 2012年02月20日盖特纳当天在美财政部发布的声明中指出，希腊的经济改革方案已经得到希腊政府总理、希腊联合政府主要政党以及欧洲主要经济体的支持，这是“非常强有力、非常艰难”的经济改革方案，理应得到国际社会和国际货币基金组织的支持
- 2012年02月20日中国副总理王岐山和日本财务大臣安住淳(Jun Azumi)周日在北京会晤时表示，他们准备支持IMF在抗击欧元区动荡方面扮演“重要角色”。
- 2012年02月20日将推进体制机制创新，推进资源要素市场化改革。探索发电企业与电力用户直接交易方式方法。理顺煤电等产品价格关系，适时调整西电东送电价
- 2012年02月20日
- 2012年02月20日
- 2012年02月20日2月17日，同济大学文化批评研究所教授朱大可发布微博称，学者余秋雨参观黑宝药业时在黑宝熊乐园题词：“百般熊姿，一派人道”。对方对题词一事予以否认
- 2012年02月20日2月8日汽柴油价格双双上调300元/吨后，按照最新的价格测算，仍然不能使柴油进口转变为盈利，每吨要亏几十元。另一方面，汽油的进口毛利却进一步加大，而国内汽油消费却是过剩的
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