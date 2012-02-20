国务院任免国家工作人员 尹力为国家食药监局局长 2012年02月20日 任命连维良为国家发展和改革委员会副主任；任命王保安为财政部副部长；任命胡存智为国土资源部副部长；任命何亚非为国务院侨务办公室副主任；任命甘藏春为国务院法制办公室副主任。任命付建华为国家煤矿安全监察局局长

美军参联会主席公开表态反对以色列对伊朗动武 2012年02月20日 这是美国向以色列提出的“忠告”。他说，伊朗政府还没有决定开始将其核能力武器化，而对伊朗实施的经济制裁已开始显现效果。他说，伊朗政府仍是“理智的”，美国及其盟友应继续通过制裁和外交活动来阻止伊朗发展核武器

希腊救助不能承受之重 2012年02月20日 张尚斌 在美国国债期货市场上，2年期希腊国债收益率首次突破200％，另一方面，希腊救助资金总额会上升至3200亿欧元，已然是烫手山芋

朝鲜谴责韩国即将进行的海上射击训练 2012年02月20日 新闻公报说，这是极其危险的玩火行径。如果韩方不顾朝方警告，执意首先开火，将遭到数千倍于延坪岛炮击的惩罚。这将完全断送北南关系