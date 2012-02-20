- 2012年02月20日针对多地“下架”ipad产品，马东解释称，外界对“下架”的理解有误，其目的只是为了配合调查的“暂扣”，而非查处。
- 2012年02月20日与三季度末相比，不良贷款余额上升201亿元，不良率上升0.1个百分点。
- 2012年02月20日餐饮服务业在经济中的地位和作用不可忽视、小视，资本市场在餐饮业发展过程中理应发挥资本助推器的功能
- 2012年02月20日归真堂创办人邱淑花拿出了“合法”的挡箭牌。“养熊是林业部颁发批文，生产熊胆粉是1995年卫生部颁发药准字号，都合法。”邱淑花对记者说。“可以说，如果反对我们就等于反对国家。”
- 2012年02月20日据此前达成的希腊债务重组方案，私人债权人总体将承受70%的损失。
- 2012年02月20日他认为，随着资本市场的发展，我国金融市场体系正在由此前的极端银行主导型金融体系向银行主导的资本市场发展，资本市场的发展将会给商业银行中间业务带来八个方面的机会
- 2012年02月20日
- 2012年02月20日据悉，《规划》制定了“十二五”时期工业节能目标，同时分解制定了20个单位产品的能耗指标，提出九大行业节能的基础途径和路线、任务以及九大重点节能工程等。
- 2012年02月20日上周偏股方向基金平均仓位相比前周均继续下降。可比主动股票基金加权平均仓位为79.46%，相比前周下降1.77%；偏股混合型基金加权平均仓位为73.39%，相比前周下降1.84%；配置混合型基金加权平均仓位66.34%，相比前周下降2.33%
- 2012年02月20日位于北京金融街附近凯晨世贸中心中座的办公大楼内，由陈奕标实际控制的中担投资担保有限公司(以下简称中担担保)已是人去楼空，讨债者盈门。
- 2012年02月20日中国每年将增加14部美国进口大片，以IMAX和3D电影为主；美国电影票房分账比例从13%提高到25%。据悉，双方将在5年后对此项协议做出评审，如有必要，美国有权根据WTO条款寻求解决之道。
- 2012年02月20日虽然交行正透过投行，向相关投资者探问定向增发新股的兴趣，但消息说，该行融资行动亦不会太快展开，料最快待去年度业绩发放后，即最快4月或以后才进行
- 2012年02月20日中国自美采购项目50项，对美出口项目37项，对美投资12项，美对华投资25项，双方经贸合作项目25项，涉及新能源、农产品贸易、通讯设备、计算机零部件、软件、医药、轻工产品、基础设施建设等双边经贸合作重点领域
- 2012年02月20日截至目前， 全省农作物因旱受灾达到559.9万亩，成灾203.7万亩，绝收32.4万亩，造成种植业直接经济损失超过6亿元
- 2012年02月20日长航凤凰(000520)近两三年来非经常性损益对公司财务报表影响巨大，相关财务处理不止一次出现“穿越卖船”般的蹊跷。2011年初长航凤凰公告获得政府补贴款，停牌一个多月才公告补偿补贴款的具体数额
- 2012年02月20日目前近八成基金公司仓位在70%~85%之间。
- 2012年02月20日证监会最新披露信息，东莞银行IPO已进入“落实反馈意见”阶段，距2008年3月第一次递交上市申请材料已有4年
- 2012年02月20日世界银行称，将于今年4月春季会议前选出新行长，以接替将于6月底卸任的罗伯特·佐利克。
- 2012年02月20日这是iPad商标战继苹果诉唯冠iPad商标权属案，唯冠一审获胜后，唯冠诉苹果经销商iPad商标侵权案获重大进展。
- 2012年02月20日对旗下公司不规范运营直销业务“主动报官”的哈药股份，等到了“官方”回应。公司今日披露，2月17日，哈尔滨市工商局已通知两家公司，决定对两家公司所反映的情况进行立案调查
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