- 2012年02月20日尚福林强调，中小银行应突出特色定位，坚持立足当地、立足基层、立足社区，重点支持小微企业发展。
- 2012年02月20日
- 2012年02月20日分析人士认为，此次存准率下调虽是意料之外，却属情理之中，紧绷的资金面有望获得缓解，年内预计还会继续下调3-4次，对金融市场是利好；但央行此前释出的态度均较为谨慎，降息等力度较大的宽松政策料短期难现.
- 2012年02月20日2月17日下午，上海股交中心临时召开发布会，其副董事长、总经理张云峰回应称，目前“与券商合作关系良好”，券商参与这一市场“非常积极”
- 2012年02月20日加快土地利用现状、城镇地籍、土地利用总体规划、基本农田、农用地分等与耕地质量、土地整治规划等土地基础数据库建设与维护。
- 2012年02月20日吴晓灵称,人民币汇率改革最大的障碍是市场管制和利率、汇率没有市场化,双向浮动对于人民币汇率形成是有好处的,人民币的股权投资和债务投资都有获利的可能,中国应加快人民币资本市场的发展.
- 2012年02月20日一些经销商表示，有内部消息告知ipad产品已不能在柜台上继续销售。
- 2012年02月20日有色金属矿原矿中的锡矿石、钼矿石以及其他非金属矿原矿中的菱镁矿、滑石等矿产资源的资源税税率均有所上调，其中，锡矿石税率提高幅度较大，较此前提高了20倍。
- 2012年02月20日
- 2012年02月20日对于自营和资管业务最能体现一个券商的投资能力和投资风格，然而2011年前三季东北证券自营亏9100万元。5只集合理财产品2011年全部沦陷，资产规模缩水55%
- 2012年02月20日财金合作是中日经济合作的重点领域。希望双方进一步加强沟通协调，不断深化两国财金领域合作，积极探索贸易投资本币结算，促进两国金融市场健康稳定发展
- 2012年02月20日1月，全国70个大中城市中，新建商品住宅环比价格下降的有48个城市，持平的有22个城市，上涨的城市为0。
- 2012年02月20日在旷日持久的“贿赂门”事件影响下，包括雅芳副董事长查尔斯·克兰布、中国区总裁高寿康（S.K. Kao）在内的多位高管，在此前两年时间里相继离职。
- 2012年02月20日在资本流入趋势性减少、新增贷款严格控制在8万亿元的大背景下，要保证今年M2增长14%，央行仍需调降存准率3至4次。
- 2012年02月20日法国不是伊朗石油在欧洲的主要出口对象，英国已于去年第三季度完全停止从伊朗进口石油
- 2012年02月20日沪深两市本周限售股解禁规模明显攀升，市值达到311亿元，为年内偏高水平。不过，由于山东黄金独揽了四分之三左右的规模，而其他多数持有股东目前还是亏损状态。因此，预计市场暂无大规模套现压力
- 2012年02月20日
- 2012年02月20日欧洲的困难是暂时的，欧盟和欧洲各国政府和人民是有能力、有智慧、有办法解决主权债务问题，实现经济复苏和增长的
- 2012年02月20日多家券商围绕新股发行体制改革的讨论，已被归结为11项建议呈交监管层。这11项建议有望成为我国新股发行体制改革的重要方向
- 2012年02月20日中国铁路物资股份有限公司(下称“中国铁物”)已经向证监会递交了上市的申请材料，希望最快能够在今年七八月份实现A+H股整体上市
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