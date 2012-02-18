- 2012年02月20日某券商高层人士日前透露，交易所债券市场将很快允许发行高收益债券产品并推出利率互换等基础衍生产品。监管部门已就交易所债券市场的发展在业界进行调研沟通并汇总建议，多项市场化举措和新产品将很快面世
- 2012年02月20日归真堂表示，开放考察活动将向对“养熊取胆”持不同意见的人士及群体全面开放，特别欢迎亚洲动物基金、它基金及其他动物保护组织派员参与。预计可接待总人数为100人左右。
- 2012年02月18日中国国家副主席习近平与美国副总统拜登17日在洛杉矶与中美省州长的一场会面俨然变成了一场“蜜”会：在拜登、习近平的带头之下，平日正襟危坐的中美两国的省州长们竟一边开会一边吃起了巧克力，真是中美外交史上罕见的一幕
- 2012年02月18日中国与美国已经就电影工业交流和电影文化发展等相关问题达成了部分协议。中国政府已经同意将在每年20部海外分账电影的配额之外增加14部分账电影的名额，但必须是3D电影或者是IMAX电影，而其票房分账比例也将由此前的13%提高到25%
- 2012年02月18日对于A股市场，李大霄表示，央行下调存准率对于A股市场将起到正面的、积极的影响。受此利好消息的刺激，明日大盘向上可能性加大。货币政策的放松是熊市转为牛市的基础，给A股市场创造了良好环境
- 2012年02月18日兴业银行首席经济学家鲁政委表示，可能预示着：1月外汇占款为正但额度未能抵补财政存款增加。此次打开了未来持续多次下调的通道，但下调不等于特别宽松；短期没有降息可能。
- 2012年02月18日南方基金首席策略分析师杨德龙认为，央行决定从2月24日起下调存款类金融机构人民币存准率0.5个百分点，以缓解当前经济中流动性紧张的局面，对A股市场构成利好，预计从一月份开始的反弹将延续
- 2012年02月18日中国人民银行决定，从2012年2月24日起，下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。下图是07以来存款准备经率调整对股市的影响
- 2012年02月18日中国银河证券首席经济学家左晓蕾认为，下调存准率不应理解为宽松货币政策,主要看M2增长的全年目标。如果设定目标M2增长略超GDP增长目标+CPI增长控制目标，应该还是稳健的政策。如果M2>右边很多就是宽松政策
- 2012年02月18日
- 2012年02月18日中国人民银行决定，从2012年2月24日起，下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。
- 2012年02月18日吴秀琴死亡后，吉利区成立工作组与其家属进行了沟通，家属不同意将遗体从社会法庭所在的吉利乡政府办公楼内拉走，并在办公楼内为死者穿衣、烧纸。2月9日下午5时许，吉利区派出警力到现场维持秩序
- 2012年02月18日烟台银行，这个总资产规模约348亿元的山东省本土银行正遭遇空前危机。该行支行行长刘维宁将价值4.3亿元银行承兑汇票取走后外逃，震惊业界。事发后，银监会二部副主任蔡江婷已带队赶来督查此案
- 2012年02月18日杨一民的妹妹也是教授，是他最疼爱的亲人。可一次在授课时，她倒在了讲台上，现在已经瘫痪。妻子也是重病在身，一度发了病危通知书，单位的同事都自愿捐款献爱心
- 2012年02月18日足坛反赌案一审结束，辽宁省铁岭市中级人民法院对中国足坛反赌案涉案人员，原足协副主席杨一民因受贿罪被判处有期徒刑10年6个月，罚金20万
- 2012年02月18日当地时间2月16日中午约1时27分，旧金山中国城杰克逊街，着白衬衫系条纹领带卷袖子的美国总统奥巴马走进迎宾阁饭店，向前台经理打招呼问好，“请帮我准备一些点心，打包带走。”
- 2012年02月18日据华夏基金相关人士透露，减薪消息于16日公布，现在开始执行。该消息的内容是“员工月薪减少15%到20%，其中高管月薪减少20%”。
- 2012年02月18日与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有54个，持平的城市有11个。与去年12月份相比，1月份环比价格下降的城市增加了3个。环比价格上涨的城市中，涨幅均未超过0.1%
- 2012年02月18日铁道部部长盛光祖对春运工作进行总结，部署当前重点工作。盛光祖指出，今年铁路春运整体面貌发生了重要变化，实现了历史性进步，多年来铁路春运重点地区售票大卖场内彻夜排队、车站售票大厅内极为拥挤的现象解决了
- 2012年02月18日“本人一直申明放弃国家赔偿，如果一定要赔也只要一块钱。我只是希望在法制的环境下，让遭受误读的一批民营企业家得到公正对待。”
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