- 2012年02月18日
- 2012年02月18日据新华社报道，辽宁省铁岭市中级人民法院作出一审判决，前国家体育总局足球运动管理中心副主任杨一民被判10年6个月有期徒刑
- 2012年02月18日习近平此次对于艾奥瓦州的访问，促成了中美之间签署了15项农产品采购合同，金额达到43亿美元
- 2012年02月17日重庆市公安局党委书记关海祥表示，全市公安民警要坚定维护治安稳定的决心，确保防控体系不变，打击力度不减，始终保持对违法犯罪的严打高压态势，确保社会治安大局持续平稳
- 2012年02月17日深圳地区基层员工基本薪资已由三年前的900元人民币，调升为目前的1800元起，考核后升至2200元以上。该公司基本薪资已远高於各地政府法定最低工资标准。
- 2012年02月17日事故原因疑似为游览巴士超速失控翻车
- 2012年02月17日安信木材已向万科保证，其向万科旗下所有项目供应的所有实木复合地板均符合国家标准。
- 2012年02月17日保持经济平稳较快发展物价总水平基本稳定，促进创新驱动转型发展
- 2012年02月17日万科目前已对采购过的所有批次安信地板展开全面复检工作，包括已安装的所有批次安信地板。其中，第一批检验结果报告预计将在2月27日左右取得。
- 2012年02月17日共有大约4000名游客因航班取消而滞留在他国，建议游客寻找其他方式离开。“在短期内，航班将会保持停飞。在普吉，澳大利亚航空公司甚至拿不出钱为飞机加油。”
- 2012年02月17日货币政策将处于“稳健”模式，跟2011年一样。但这并不是说政策将保持不变。2011年的货币政策是由松到紧，2012年将是有目标的放松，给人感觉会不一样。
- 2012年02月17日唯冠方面称，苹果曾使用欺诈方式使唯冠转让iPad商标的全球使用权，接触时不知对方实际是苹果公司
- 2012年02月17日2012年1月16日，柴玉生找到邯郸市政府督查室主任苗新派，说马头派出所要对他家人进行抓捕，请苗帮忙。1月19日，苗新派擅自带领工作人员到事发现场查看后，要求当地公安机关春节前不要对网上追逃的4名犯罪嫌疑人进行抓捕
- 2012年02月17日日本财务大臣安住淳本周末将访问中国，讨论双边金融合作及欧债危机方面的事宜
- 2012年02月17日中国国家统计局计划自2月18日起启用新的联网直报系统，全国70万家企业可直接通过该系统填报数据，以确保统计源头数据的真实准确。
- 2012年02月17日今年春运，全国铁路共发送旅客22112.2万人，与去年基本持平。其中，各铁路局发送跨局中长途直通旅客8660.3万人，同比增加15.6万人，增长0.2%
- 2012年02月17日国家副主席习近平当地时间16日在中美农业高层研讨会上发表题为《谱写中美农业互利合作新篇章》的致辞。
- 2012年02月17日中国海外购买的黄金绝大部分来自香港。香港发布的数据显示，中国内地从香港进口的黄金在2011年最后三个月飙升至227吨。
- 2012年02月17日2010年房价太高，一些城市的房价从那时以来又上涨了30%。这意味着房价必须大幅调整才能与居民收入匹配。
- 2012年02月17日中国在叙利亚问题上无意庇护谁，也不是谁的保护者。中国对联大有关决议的投票立场是基于在叙利亚问题上一贯立场决定的，是经过深思熟虑的
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