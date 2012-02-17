台湾花莲翻车 陆客团10重伤24轻伤 2012年02月17日 事故原因疑似为游览巴士超速失控翻车

安信向万科保证向其供应的实木复合地板均符合国家标准 2012年02月17日 文静 安信木材已向万科保证，其向万科旗下所有项目供应的所有实木复合地板均符合国家标准。

澳大利亚航空公司破产致大批游客滞留普吉 2012年02月17日 共有大约4000名游客因航班取消而滞留在他国，建议游客寻找其他方式离开。“在短期内，航班将会保持停飞。在普吉，澳大利亚航空公司甚至拿不出钱为飞机加油。”

河北邯郸市政府督查室主任因干预公安办案被免职 2012年02月17日 2012年1月16日，柴玉生找到邯郸市政府督查室主任苗新派，说马头派出所要对他家人进行抓捕，请苗帮忙。1月19日，苗新派擅自带领工作人员到事发现场查看后，要求当地公安机关春节前不要对网上追逃的4名犯罪嫌疑人进行抓捕