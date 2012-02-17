- 2012年02月17日
- 2012年02月17日习近平出席了中美农业高层研讨会表示，当前，中国的粮食库存充裕，市场供应充足，并在各地建立了粮食储备和成品粮油储备。这不但有效稳定了国内粮食市场价格，也为保障世界粮食安全作出重大贡献。
- 2012年02月17日“目前新出台的指导价要低于前期的市场价格，行业内大部分家政公司并不认可，少有执行者。”青岛一家家政公司负责人透露
- 2012年02月17日
- 2012年02月17日事故车辆核载8人，不是校车，属于营运车辆，隶属于旬阳县荣鑫客运公司
- 2012年02月17日在中国国家副主席习近平访美期间，美国总统奥巴马、副总统拜登和美国国会资深议员接连对习近平表示，中国应采取更多措施解决贸易失衡，帮助美国应对全球热点问题。
- 2012年02月17日不断传出地方政府疑似放松房地产调控的消息，再次引发人们对楼市调控政策的高度关注。分析人士认为，政策放松的可能性几乎不存在。地方政府的这些动作被叫停，显示出中央政府坚持楼市调控的决心，估计年内政策面不会有实质性松动。
- 2012年02月17日1月份社会融资规模较去年同期大幅减少，主要原因一是受资金紧张和信贷投放控制较严等因素的影响，人民币贷款增速较去年同期有所减弱，二是去年下半年以来监管部门对银行表外融资的监管有所加强，导致银行承兑汇票同比大幅少增。
- 2012年02月17日春节后监测蔬菜价格整体呈下降走势，但随着全国大范围降温天气的延续，叶类菜生长和保存受到一定影响，近日部分叶类菜价格不降反涨。
- 2012年02月17日德国《图片报》2011年12月报道称，武尔夫2008年任下萨克森州州长期间获得了一大笔低息贷款用于购房。德国媒体报道，武尔夫曾打电话威胁德国媒体，阻止它们报道其财务交易。因此武尔夫遭到多方批评
- 2012年02月17日据石柏魁当庭供述，2011年5月8日下午，他来到斋宫诚肃殿，恰逢香港两依藏博物馆在此布展。随后，石柏魁躲在展厅与西配房的夹道里一直到天黑，顺利避开了清园的工作人员后，他破坏了展厅的警报系统，从斋宫后面破窗进入展厅，实施盗窃
- 2012年02月17日建议本港八间有产科服务的医院，当中四家包括广华、玛嘉烈、威院及屯门医院将会停收非本地孕妇预约服务
- 2012年02月17日近年来，两国地方交流合作呈现蓬勃发展的良好态势。双方已经建立了38对友好省州和176对友好城市。两国地方发展的多样性、互补性突出，加强和深化地方交流合作大有可为
- 2012年02月17日长江证券指出，面对铁路建设资金紧张，铁道部2012年将继续加强投融资体制创新
- 2012年02月17日美国地广人稀，农业种植面积大，适合规模化经营生产，农业机械化、专业化、一体化程度都比较高。中美两国农业互补性强
- 2012年02月17日目前东方造船乐清基地的银行欠款7亿元，安徽基地亦有2亿元欠款。加上供应商的一些欠款，自身债务约为11亿-12亿元。但据陈通考子女透露，这其中并未牵涉民间融资其女陈秀丹说，“这和跑路不是一个概念。”
- 2012年02月17日目前虽然卡奴迪路上市几成定局，但其投资价值能否得到市场认同仍未可知。
- 2012年02月17日尽管准备金率并没有如期下调，但考虑到外汇占款总体上下降、以及央票和回购到期量大幅度下降，准备金率仍有下调的必要和空间
- 2012年02月17日华夏基金将减薪15%到20%，其中高管将减薪20%。减薪要求来自于股东中信证券，也有来自华夏基金本身的意思
- 2012年02月17日重庆啤酒涨停
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