台湾载30名大陆游客游览车发生车祸 多人重伤 2012年02月17日

一月楼市成交量全线下滑 地方政策试水均被叫停 2012年02月17日 不断传出地方政府疑似放松房地产调控的消息，再次引发人们对楼市调控政策的高度关注。分析人士认为，政策放松的可能性几乎不存在。地方政府的这些动作被叫停，显示出中央政府坚持楼市调控的决心，估计年内政策面不会有实质性松动。

故宫失窃案开庭审理 嫌犯石柏魁承认实施盗窃 2012年02月17日 据石柏魁当庭供述，2011年5月8日下午，他来到斋宫诚肃殿，恰逢香港两依藏博物馆在此布展。随后，石柏魁躲在展厅与西配房的夹道里一直到天黑，顺利避开了清园的工作人员后，他破坏了展厅的警报系统，从斋宫后面破窗进入展厅，实施盗窃