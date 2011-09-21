- 2011年09月21日截至21日17时，西安灞桥区山体滑坡灾害已造成27人死亡，目前还有5人失踪，搜救工作仍在紧张进行。
- 2011年09月21日
- 2011年09月21日英国广播公司的分析说，阿富汗总统卡尔扎伊立即中断对美国的访问，当务之急是要回国平稳目前的失态，稳定民心，因为此事严重影响了阿富汗人民对塔利班与政府进行和谈的信心。
- 2011年09月21日外交部发言人洪磊21日在例行记者会上说，中方始终坚持在互利共赢、共同发展的原则基础上发展同拉美国家的经贸关系。
- 2011年09月21日虽然此次盈利预期比6月份调高了29亿美元，几乎达到全年盈利总额的一半，但利润率仅为1.2％
- 2011年09月21日限贷政策又大幅提升了首置首改需求的购房门槛，另一方面，房企在一线城市的项目通常情况下不愿意降价，一线城市的金九银十在今年几乎已注定落空
- 2011年09月21日该预测考虑到中国航空市场的扩张及经济发展。2010年，世界航空市场复苏，中国已成为发展最快、也是最重要的航空运输市场之一。
- 2011年09月21日国务院“7·23”甬温线特别重大铁路交通事故调查组说，目前仍有许多技术、管理等方面的问题需要进一步深入分析和验证，事故调查报告的形成仍需要一段时间。
- 2011年09月21日期指放量大涨，商品期货探底回升
- 2011年09月21日会议在总结原油、天然气资源税改革试点经验的基础上，决定对《中华人民共和国资源税暂行条例》作出修改，在现有资源税从量定额计征基础上增加从价定率的计征办法，调整原油、天然气等品目资源税税率
- 2011年09月21日《福布斯》中文总编周健工9月20日表示，“税负痛苦指数”并非针对中国，它是在全球50个国家之间进行比较。他认为，与其他发展中国家比，中国税负水平是偏高的。
- 2011年09月21日记者通过公开的央企新闻发言人联系方式与其联系，最后发现除个别手机号码提示已关机之外，其余所有号码电话都能接通。但有将近一半号码在多次接通后均无人接听，此后也并无回复。
- 2011年09月21日当前，全国党政机关公务用车问题专项治理工作正处于难度最大、矛盾集中的关键阶段
- 2011年09月21日驻守南沙群岛弹丸礁的马来西亚海军“KD Pari”军舰和“KD Pahang”军舰这两艘军舰，在南海纠纷中经常露面
- 2011年09月21日二手房价格统计不同于新房价格统计，因为房地产经纪公司参差不齐，统计部门暂时还不能对二手房市场进行全面调查
- 2011年09月21日中国将进一步深化改革，扩大开放，鼓励创新，不断完善各类要素价格形成机制，打破行业垄断，加大竞争执法力度，努力营造公平竞争的市场环境，推动经济又好又快发展
- 2011年09月21日德国最大的新纳粹主义组织“救助民族政治犯人及其家属协会”试图向儿童灌输“种族主义、民族主义、新纳粹的思想意识”。
- 2011年09月21日正在叙利亚访问的俄罗斯议会代表团19日会见了一些叙利亚反对派人士。双方一致认为，只有通过对话才能解决当前的叙利亚危机。俄方表示愿意主持叙利亚各派之间的对话
- 2011年09月21日这是我国月度新增外汇占款在连续两个月下降、并低于3000亿元水平后的再度回升。
- 2011年09月21日他强调，如果国际社会未能倾听巴勒斯坦的呼声，将会对整个伊斯兰世界产生“巨大的负面影响”
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