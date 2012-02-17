- 2012年02月17日该消息人士指出，上市条件及询价区间将于未来数周内确定，上市时间为4月或5月；但并未给出进一步信息
- 2012年02月17日李福刚之子李楠于2010年7月毕业于南开大学滨海学院，但早在2010年3月就已成为长子县岚水中学的一名公办教师。据悉，该县教育局曾于2009年底集中招聘过一批教师，李楠当时未参加任何考试和面试，却与该批教师一同起薪
- 2012年02月17日俄罗斯总统选举提前投票17日开始在俄境内偏远地区以及境外投票站进行，将持续到3月3日。参加提前投票的选民人数约占全部登记选民的1%
- 2012年02月17日麦当劳表示，麦当劳的所有全球核心产品如新地和巨无霸，这些产品中的配料重量和数量标准都是全球一致的。
- 2012年02月17日地方政府财政状况的不透明是导致上述担忧的因素之一。地方政府与其某些相关实体间的经济关系缺乏透明度、不够合理，也是一个原因。标准普尔认为，中国地方信用质量区别较大，可能低至投机级“B”、“BB”，最高至投资级“AA-”
- 2012年02月17日在香港法庭的判决书中，法官Hon Poon表示，唯冠的行为带有受财务利益驱动的阴谋味道，其有理由相信该公司拒绝履行移交iPad在中国商标的义务，违背了与苹果之间协议的规定
- 2012年02月17日安信公司声明，公司自成立起就已通过ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证，公司销售产品均符合国家相关标准。
- 2012年02月17日中国工业和信息化部官员周四表示，今年将推进实施"宽带中国"战略，提升上网速度，促进上网资费下降
- 2012年02月17日截止收盘，沪指报2357.18点，涨0.32点，涨幅0.01%，成交651亿元；深成指报9615.34点，跌7.49点，跌0.08%，成交639亿元。
- 2012年02月17日中国将于今年实施天宫一号与神舟九号载人交会对接任务，神舟九号飞船计划于今年６月至８月择机发射，担负这次任务的飞行乘组将由３名航天员组成。
- 2012年02月17日Facebook已在中国境内申请注册的各类商标规模高达60余个，但其中一部分已被中国国内用户抢注，其中包括"脸谱"、"脸书"等最流行的商标，最终的商标归属不一定会是Facebook公司
- 2012年02月17日万科发布声明称，已启动紧急调查程序，公司专业部门已开始制定复检相关质量指标，包括对已安装地板进行复检的方案。如调查发现产品质量确实存在问题，万科将严格承担所有应尽的义务和责任。
- 2012年02月17日对那些“混事官”、“糊涂官”、“老爷官”、“腐败官”，要坚决调整、严肃处理。
- 2012年02月17日
- 2012年02月17日2012年01月，66家银行在境内共发行1409款个人理财产品，较2011年12月减少159款
- 2012年02月17日新的《外商投资产业指导目录》进一步扩大对外开放，取消了部分领域对外资的股比限制，鼓励类和限制类中有股比要求的条目比原来减少11条。
- 2012年02月17日重庆啤酒涨停
- 2012年02月17日唯冠科技方面诉讼负责人、和君创业总裁李肃据李肃介绍，早在苹果iPad进入中国内地市场之前，就和唯冠方面有过沟通，并提出购买内地的商标权。但后来由于唯冠公司被银行查封，苹果以为唯冠这家公司没了，所以才会犯这种低级错误
- 2012年02月17日唯冠科技方面诉讼负责人、和君创业总裁李肃据李肃介绍，早在苹果iPad进入中国内地市场之前，就和唯冠方面有过沟通，并提出购买内地的商标权。但后来由于唯冠公司被银行查封，苹果以为唯冠这家公司没了，所以才会犯这种低级错误
- 2012年02月17日“乌坎事件”后，广东省委非常重视，成立专门工作组，由省委副书记任组长、副省长任副组长，来解决群众提出的土地问题、账目问题和村的领导班子选举问题。百姓对党的政策、对省委的处理办法非常满意。对目前的选举，百姓也非常满意
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