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2012年02月17日
初步统计，2012年1月社会融资规模为9559亿元，比上年同期少8001亿元
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2012年02月17日
起诉书指控，2011年5月8日，石柏魁来到故宫博物院内，后潜入斋宫，窃得香港两依藏博物馆在此展出的《交融——两依藏珍选粹展》展品金嵌钻石手袋、金錾花嵌钻石化妆盒等手袋及化妆盒共计9件
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2012年02月17日
今年的今年的困难也不会少，不要指望我们货币政策会有很大的放松。
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2012年02月17日
三权抵押贷款即农村土地承包经营权、农房使用权、林权抵押贷款。由于风险大、坏账过多，银行并不愿意介入
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2012年02月17日
沈阳有轨电车项目，将使中国北车由“北车制造”向“北车投资建设”转型
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2012年02月17日
他说，直辖以来特别是近几年来，市委、市政府高度重视政法工作、稳定工作、平安建设工作，坚持民生导向的经济发展和社会管理之路，先后出台“民生10条”、“共富12条”、“民主法治15条”，从源头上化解社会矛盾
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2012年02月17日
对于57岁的萨科齐来说，年龄不是问题，问题是人气。5年前他第一次当选时，是法国历史上最受欢迎的总统之一，现在的人气则远不如当年。不久前的民调显示，70%的法国人对他的评价是负面的
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2012年02月17日
西方对欧佩克第二大石油输出国伊朗的密集制裁以及伊朗官员针锋相对的激烈回应，导致全球石油市场紧张不安。波动的油价无疑会对西方本已脆弱的经济造成进一步打击，这不符合西方的利益
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2012年02月17日
据美国国防部匿名高级官员称，今年与2014财年，美军将先后撤出驻德第170陆军旅与172陆军旅、驻德空军第81战斗机中队和驻意第603空中交通管理中队。至2017年，驻欧美军人数将从当前的约8万降至7万
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2012年02月17日
日本爱知县身心障碍者精神发育障碍研究所与名古屋市立大学研究人员发现，在大脑发育时，一种名为ＨＤＡＣ6的蛋白质会增多。而在产生血清素的神经细胞中，也含有很多这种蛋白质。血清素对调节不安等情绪发挥着重要作用
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2012年02月17日
从2010年10月开始，刘振坤、李英夫妇二人大量购买猪血，并将猪血进行加工。为了让猪血半成品色泽美观，不易变质，刘振坤购买了甲醛，配制成有毒、有害的甲醛溶液，将猪血半成品浸泡在甲醛溶液中
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2012年02月17日
联合国大会16日投票通过有关叙利亚问题的决议。这份决议的主要内容与本月初遭到联合国安理会否决的一份决议草案内容相似，主要是对阿盟最近提出的有关解决叙利亚危机的倡议表示支持
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2012年02月17日
欧盟委员会在白皮书中建议，欧盟成员国可通过将退休年龄与人口平均寿命挂钩、有效限制提前退休、取消退休年龄男女差异等手段实现这一目标，并列出一系列建议方案，希望从欧盟层面推动和支持各成员国的养老金制度改革
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2012年02月17日
美国财政部负责反恐和金融情报事务的副部长戴维·科恩说，伊朗情报部还侵犯伊朗公民基本人权，并支持叙利亚政府镇压国内示威者
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2012年02月17日
该决议谴责叙利亚的暴力升级，要求阿萨德总统下台，呼吁欧盟增加对叙反对派的政治和技术支持，并要求欧盟外交和安全政策高级代表阿什顿加强欧盟驻大马士革代表团的“人道主义能力”
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2012年02月17日
瓦希德说，尽管政见不同，但他相信民主党也认同国家需要改革，而改革需要时间。他希望在2013年总统选举之前，与包括民主党在内的各方合作，实施改革
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2012年02月17日
巴拉克16日在东京接受日本ＮＨＫ电视台专访时说，现在是确认对伊朗制裁效果的时期，以色列坚决不能接受伊朗拥有核武装，不排除任何选项阻止伊朗。他暗示，如果伊朗不放弃核开发，以色列有可能发动军事行动
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2012年02月17日
春运期间，共关闭虚假售票诈骗网站37个，打掉制贩假证窝点200余个，收缴假证章16.6万余件
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2012年02月17日
2011年全国检察机关共受理行贿犯罪档案查询63万次，被处置单位533家，个人887人。有关行业主管监管部门和业主对有行贿犯罪记录的单位和个人，作了限制准入、取消投标资格、降低信誉分或资质等级、终止业务关系等处置
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2012年02月17日
其中，国家奖学金奖励资金约4亿元，共有49993名学生获奖；66.1万名学生获得国家励志奖学金，奖励资金33.04亿元；超过443万名学生获得国家助学金，资助资金131亿元