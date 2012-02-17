尽早恢复伊朗核问题谈判符合各方利益 2012年02月17日 西方对欧佩克第二大石油输出国伊朗的密集制裁以及伊朗官员针锋相对的激烈回应，导致全球石油市场紧张不安。波动的油价无疑会对西方本已脆弱的经济造成进一步打击，这不符合西方的利益

美国国防部公布欧洲撤军计划 2012年02月17日 据美国国防部匿名高级官员称，今年与2014财年，美军将先后撤出驻德第170陆军旅与172陆军旅、驻德空军第81战斗机中队和驻意第603空中交通管理中队。至2017年，驻欧美军人数将从当前的约8万降至7万

日本研究发现与抑郁症有关的蛋白质 2012年02月17日 日本爱知县身心障碍者精神发育障碍研究所与名古屋市立大学研究人员发现，在大脑发育时，一种名为ＨＤＡＣ6的蛋白质会增多。而在产生血清素的神经细胞中，也含有很多这种蛋白质。血清素对调节不安等情绪发挥着重要作用

国际新闻早报 2012年02月17日 联合国大会16日投票通过有关叙利亚问题的决议。这份决议的主要内容与本月初遭到联合国安理会否决的一份决议草案内容相似，主要是对阿盟最近提出的有关解决叙利亚危机的倡议表示支持

欧盟呼吁成员国上调退休年龄 2012年02月17日 欧盟委员会在白皮书中建议，欧盟成员国可通过将退休年龄与人口平均寿命挂钩、有效限制提前退休、取消退休年龄男女差异等手段实现这一目标，并列出一系列建议方案，希望从欧盟层面推动和支持各成员国的养老金制度改革

美国宣布对伊朗情报部实施制裁 2012年02月17日 美国财政部负责反恐和金融情报事务的副部长戴维·科恩说，伊朗情报部还侵犯伊朗公民基本人权，并支持叙利亚政府镇压国内示威者

欧洲议会要求欧盟对叙利亚实行新制裁 2012年02月17日 该决议谴责叙利亚的暴力升级，要求阿萨德总统下台，呼吁欧盟增加对叙反对派的政治和技术支持，并要求欧盟外交和安全政策高级代表阿什顿加强欧盟驻大马士革代表团的“人道主义能力”

马尔代夫新总统呼吁前总统所在政党尽快加入新政府 2012年02月17日 瓦希德说，尽管政见不同，但他相信民主党也认同国家需要改革，而改革需要时间。他希望在2013年总统选举之前，与包括民主党在内的各方合作，实施改革

以色列国防部长称不惜先发制人攻击伊朗核设施 2012年02月17日 巴拉克16日在东京接受日本ＮＨＫ电视台专访时说，现在是确认对伊朗制裁效果的时期，以色列坚决不能接受伊朗拥有核武装，不排除任何选项阻止伊朗。他暗示，如果伊朗不放弃核开发，以色列有可能发动军事行动

春运期间铁路警方共破获倒票案件3794起 2012年02月17日 春运期间，共关闭虚假售票诈骗网站37个，打掉制贩假证窝点200余个，收缴假证章16.6万余件