朝鲜举行隆重仪式纪念金正日诞辰70周年 2012年02月17日 朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南在仪式上宣读了朝鲜劳动党中央委员会、劳动党中央军事委员会、朝鲜国防委员会、最高人民会议常任委员会和内阁的共同决定，将锦绣山纪念宫命名为“锦绣山太阳宫”

福建福清法院宣判一起贩卖亲生子女牟利案 7被告获刑 2012年02月17日 2005年初，余某与被告人黄亮同居生活，先后于2006年和2007年生育一男一女。2009年，黄亮与余某分居，子女跟随黄亮在福州。因手头紧张，黄亮产生了卖掉子女的念头，便委托被告人罗爱玉代为寻找买主

广州实行最严格土地执法 违法用地者要丢官降职 2012年02月17日 对于2011年全国范围出现的违法用地反弹趋势，国土资源部副部长徐德明强调，要让违法行为付出巨大代价，违法者不能是“换位子”，而是要“丢帽子、降位子”。

萨科齐竞选连任多悬念 2012年02月17日 萨科齐5年前以“改革”承诺上台，当时的竞选口号是“多劳多得”。执政之初，他进行了一些改革，支持率曾一度高达65%。然而，金融危机使得萨科齐的许多承诺落空