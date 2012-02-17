- 2012年02月17日易建联末节登场8分钟，三分球两投两中夺得6分，此外还贡献1个篮板。与林书豪上场最后0.5秒三分球“绝杀”有些神似，易建联在比赛结束前15秒以一记三分球完成了小牛队本场比赛最后一个进球
- 2012年02月17日朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南在仪式上宣读了朝鲜劳动党中央委员会、劳动党中央军事委员会、朝鲜国防委员会、最高人民会议常任委员会和内阁的共同决定，将锦绣山纪念宫命名为“锦绣山太阳宫”
- 2012年02月17日2005年初，余某与被告人黄亮同居生活，先后于2006年和2007年生育一男一女。2009年，黄亮与余某分居，子女跟随黄亮在福州。因手头紧张，黄亮产生了卖掉子女的念头，便委托被告人罗爱玉代为寻找买主
- 2012年02月17日杨荣山表示，虽然唯冠现在处于财务危机，但目前还没有公开要求具体赔偿数字，只是根据中国法律维护权益。“我们要首先保证债权人的权益，网络上流传的索赔100亿元，并不是唯冠的要求，是专业人士的看法。”
- 2012年02月17日在途经我国或在我国停留的国际航行船舶、飞机和火车等运输工具上，如发现有来自俄罗斯的绵羊、山羊及其相关产品，一律作封存处理；对上述运输工具上的动植物性废弃物、泔水等，一律在出入境检验检疫机构的监督下作无害化处理
- 2012年02月17日苏泊尔公司在声明中表示，虽然中国目前尚未制定关于锰析出量的相关标准，但公司已于2011年10月24日委托德国检测机构TUV SUD PSB上海实验室，参照意大利标准对采用相同材质的产品进行了检测，检测结果显示合格
- 2012年02月17日对于2011年全国范围出现的违法用地反弹趋势，国土资源部副部长徐德明强调，要让违法行为付出巨大代价，违法者不能是“换位子”，而是要“丢帽子、降位子”。
- 2012年02月17日据央视《焦点访谈》日前报道，苏泊尔钢锅锰含量高出国标近4倍，可致帕金森病
- 2012年02月17日中国货币当局目前严阵以待紧缩银根导致的民间金融破产潮，防止其演变成系统性的金融风险，但事实上这毫无必要，因为真正系统性风险来临，任何国家的央行都无法防范
- 2012年02月17日截止中午收盘，沪指报2353.51点，跌3.35点，跌幅0.14%，成交377亿元；深成指报9590.05点，跌32.78点，跌幅0.34%，成交372亿元。
- 2012年02月17日要充分认识到中小商业银行监管的重要性、全面认识中小商业银行监管的复杂性、深刻认识中小商业银行监管的艰巨性、高度认识中小商业银行监管的敏感性
- 2012年02月17日有网帖爆料称，从2008年至今，安信公司为万科、中海、绿地、龙湖等多家房企提供甲醛含量严重超标的不合格地板，可能涉及到超过1万套的住房。对此事，万科公司回应称，已启动紧急调查，在确认调查结果前，公司暂停采购安信品牌地板。
- 2012年02月17日就美国国会表态反对欧盟将美国航空业纳入碳排放交易体系，南希·扬表示，对这一立场“感到高兴”，将支持政府继续采取措施促使欧盟重回谈判桌前并停止这种单边体系
- 2012年02月17日萨科齐5年前以“改革”承诺上台，当时的竞选口号是“多劳多得”。执政之初，他进行了一些改革，支持率曾一度高达65%。然而，金融危机使得萨科齐的许多承诺落空
- 2012年02月17日不少赶来寻亲的妇女和老人在家人的搀扶下哭作一团，由于得不到任何关于亲人的准确消息，人们只好趴在监狱外围的铁丝网上，焦急而绝望地等待警方公布遇难者名单，他们的脸上充满了焦虑和忧伤
- 2012年02月17日西澳大利亚大学的研究人员在美国《儿科》杂志上报告说，他们于20年前为700多名孕妇在孕中期检测了维生素Ｄ的水平。5到10年后，研究人员为这些孩子检测了行为、情感和语言能力的发育情况
- 2012年02月17日洪都拉斯监狱总监达尼洛·奥雷利亚纳15日证实，该国中部城市科马亚瓜14日发生的监狱大火已造成357名囚犯遇难。以下是近年来南美洲发生的重大监狱火灾事故
- 2012年02月17日在15日的媒体沟通会上，房书亭声明归真堂不属于中国中药协会的会员单位，协会是以第三方角色出发对活熊取胆事件进行说明和澄清。
- 2012年02月17日最近几个月来，一些国际评级机构降低西班牙主权信用评级和西班牙自治区及金融机构的评级对西班牙发行国债没有造成多大影响，西政府每次都能够超额实现债券发行目标
- 2012年02月17日GSMA认为，按照现在的发展速度，到2015年，印度运营商的移动宽带平均速度将达到1037 Kbps，中国可达到1384 Kbps。
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