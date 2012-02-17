- 2012年02月17日天宇化纤的主要生产基地在中国福建等地。去年11月16日，新交所要求天宇化纤委任特别审计师对其认为存在疑问的一些交易事项进行特别审计，而天宇化纤认为相关事项有的已经经过特别审计师审计
- 2012年02月17日由于当天公布的一系列经济数据显示美国经济复苏势头继续加强，16日纽约股市三大股指显著收高，道指涨0.96%，标普涨1.1%，纳斯达克涨1.51%
- 2012年02月17日从地区看，亚洲和其他地区销售额同比增长18%，成为保乐力加增长主要动力；美洲地区同比增长1%；欧洲除法国境外地区同比增幅只有2%，而法国销售额同比增长则高达25%，原因是分销商赶在烈酒消费税上调之前增加库存
- 2012年02月17日2月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.2951元，较前交易日中间价6.2991上升40基点。
- 2012年02月17日安永根据全球60个最大经济体在全球化方面的表现编制了“安永全球化指数”，指数指标包括贸易开放程度、资本流动、科技及意念的交流、劳动力流动以及文化整合性
- 2012年02月17日和一线城市相比，多数二线城市库存量一年内涨幅大于一线城市，其中厦门、杭州等二线城市几乎翻番
- 2012年02月17日
- 2012年02月17日西班牙对外银行首席经济学家说，在全球范围，拉丁美洲的信贷评级以及国家风险指数情况最好，这个地区受到欧债危机影响不大
- 2012年02月17日尽管受到全球经济不景气及瑞郎对主要货币大幅升值等负面影响，雀巢仍保持了较好的销售业绩，去年实现销售收入836亿瑞郎（约合909亿美元），增幅为3.9%
- 2012年02月17日2012年广义货币供应量m2的增长目标为14％左右，比2011年年末m2实际增长值略有提升。
- 2012年02月17日财报显示，去年雷诺营业额达426.28亿欧元（约合554亿美元），比上一年增长9.4%；净利润为21.39亿欧元（约合27.8亿美元），比上一年下降38.7%，但2010年净利润包括出售沃尔沃卡车部门股份收益20亿欧元（约合26亿美元）
- 2012年02月17日国家土地执法监察局局长李建勤表示，去年开始土地违法情况有所反弹，出现了10年来的首次上升。
- 2012年02月17日广发证券认为，此次增发将使招商轮船迎来“上市以来最大发展契机”
- 2012年02月17日鲁泰A此举旨在规避公司所面临的汇率和利率风险
- 2012年02月17日东方园林修正了非公开发行股票方案，募资总额由不超过22亿元下调为不超过16.5亿元，发行价和发行数量未变，调整了两个项目的投入金额
- 2012年02月17日出售昆明证券大厦房产使得保税科技母公司实现扭亏为盈
- 2012年02月17日此前的1月中旬，中国联通率先引入了WCDMA版的iPhone 4S，但随后也传来了中国电信与苹果达成iPhone 4S的协议。
- 2012年02月17日事件发生后，吉利区公安局接到了乡政府报案，并于当日(2月9日)15时09分左 右，赶到事发地点，并对相关人员进行了现场询问，对死者尸体进行了初步检验，排除了刑事案件的可能
- 2012年02月17日募集资金总量不超过4.05亿元，扩张电解锰产能，提升锰矿资源自给率
- 2012年02月17日鸡肉产品量价齐升，公司净利润大幅增长
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