新加坡警方调查在新上市中国公司天宇化纤疑问交易 2012年02月17日 天宇化纤的主要生产基地在中国福建等地。去年11月16日，新交所要求天宇化纤委任特别审计师对其认为存在疑问的一些交易事项进行特别审计，而天宇化纤认为相关事项有的已经经过特别审计师审计

国际财经早报 2012年02月17日 由于当天公布的一系列经济数据显示美国经济复苏势头继续加强，16日纽约股市三大股指显著收高，道指涨0.96%，标普涨1.1%，纳斯达克涨1.51%