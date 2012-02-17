- 2012年02月17日近日，阳光私募业内纷纷传闻中登公司将重新开放信托证券账户开设。一位信托公司人士透露，监管单位正就此问题展开研究，但目前还没有明确消息
- 2012年02月17日该厂生产的5000多平方米米黄玉初加工石材由于堆放位置影响“观摩”，被要求在一夜之间搬离。镇委书记指挥调度百余人用约6个小时突击“帮助搬迁”。事后梁得红粗略估算，破损米黄玉石材约1500平方米，价值数十万元
- 2012年02月17日去年国务院成立了小产权房清理小组，清理小组由国土资源部和住建部牵头。下一步，国家将按照积极稳妥的原则，清理小产权房。
- 2012年02月17日一位在国有大行从事理财业务的人士预计，今年的资本市场形势会较前两年会好，所以银行可能会趁机推出更多证券投资类产品，QDII产品的发行也会提速，银行理财资金加速入市，可能会是今年高端理财市场中的一个亮点
- 2012年02月17日在2月14日的首次公开亮相中，单霁翔曾承诺创造良好条件，主动增强故宫工作的透明度和公开性。16日，单霁翔在给中国青年报记者的邮件中回答了“如何保障故宫信息公开”的问题
- 2012年02月17日新增一款：实际成交价格低于同级别土地上住房平均交易价格1.44倍以下
- 2012年02月17日袁贵仁透露，一个由多方面专家组成的专门工作组正在深入研究和论证进城务工人员随迁子女高考等改革涉及的重要问题。流动人口子女升学问题涉及城市管理、社会保障、外来人口教育资源配置和户籍制度改革等问题
- 2012年02月17日业内人士表示：我国每年需从国外购入5000多万吨大豆，此次购入美豆属于正常贸易行为，期货市场波澜不惊属于正常现象。对于未来大豆行业，业内人士普遍认为将继续上涨
- 2012年02月17日涡阳县市容局负责宣传工作的张先生说：“为体现人文关怀，我们只是暂时让她离开这个岗位，我们现在为她解决实际问题，正在积极为她办理低保等相关保障。”
- 2012年02月17日对高尔夫球场、大型主题公园、城市水源地的观光农业等国家明令禁止或限制发展的旅游项目，应严格禁止或限制发放贷款。对于可能借旅游项目名义变相进行房地产开发的，应从严审查。
- 2012年02月17日今后一个时期，中国区域协调发展必须遏制地区间人均生产总值差距扩大的趋势，使之保持在适度的范围内。
- 2012年02月17日警方透露随着案件侦查的进一步深入，涉案金额和参与集资者人数还有可能将继续增加
- 2012年02月17日中国政法大学法学院教授薛小建也认为，请求减轻处罚的函件，不是法律规定的减轻处罚的因素，不能作为判案的依据，但她认为房管局出函没什么问题。她还表示，该函能不能列入证据，关键看是否说明了案件事实
- 2012年02月17日大成基金认为，受春节因素影响而超预期反弹的CPI数据以及PMI和银行间流动性改善，将延缓政策放松节奏。总体来说，经济基本面有所企稳，政策面变化可能成为左右市场形势的一个关键因素
- 2012年02月17日因受贿罪和巨额财产来源不明罪，16日甘肃省国土资源厅原副厅长张国华在兰州市中级人民法院受审。
- 2012年02月17日近日，美国北达科他州迪克森州立大学系统发布的一份内部审计报告指出，学校给数以百计没有达到规定最低成绩线的海外留学生发放了毕业证书，其中绝大多数是中国留学生
- 2012年02月17日1月人民币实际有效汇率指数为107.37，环比下降0.65%
- 2012年02月17日尽管薪酬在提高，工人却还有可能持续减少，如今，多数企业已不得不考虑应对这样的未来。
- 2012年02月17日从苹果网站获悉，苹果在线授权经销商包括FRYS.COM、AMAZON.COM、PCConnection等13家网站，其中没有一家中国电子商务网站。
- 2012年02月17日截至2011年四季度末，基金整体对双汇发展进行了减持。期末持仓从去年三季度末的1.34亿股降至1.08亿股，减持了2634.09万股
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