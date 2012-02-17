- 2012年02月17日在严重资不抵债的情况下，江苏无锡一洲钢材贸易市场老板李国清在今年春节前夕，举家潜逃至澳大利亚，目前债权人已经对其提起诉讼。
- 2012年02月17日记者发现，很多拿到手看似完好的衣服，早已遭到不同程度的损坏，顾客之所以不容易发现，是因为在交货前，衣物已经经过了各种手法的“移花接木”
- 2012年02月17日据调查，黄河小浪底文化园项目的规划、土地、施工手续完备。经查阅承大山庄2010年、2011年往来账目，未发现房产销售记录
- 2012年02月17日在鼓励首套房需求的背景下，目前北京各大商业银行及股份制银行对于首次置业人群的贷款利率都已调至基准利率。
- 2012年02月17日五大发电火电业务去年亏损面超过50%，截至2011年三季度，大唐集团总共亏损了37亿元，其他四大电力集团国电、华能、华电和中电投，业绩同比均巨幅下滑，负债率皆84%以上
- 2012年02月17日张盈盈则认为，根据黄金T+D的交易情况，夜盘交易量占总交易量比例约为30%，这一比例并不算高，开设期货夜盘对提高交易活跃度所起到的作用不应过于高估
- 2012年02月17日继武汉、北京、天津、厦门等城市之后，上海也加入了调整普通住房标准的阵营。
- 2012年02月17日据证监会网站公开的郭树清上任以来多次的公开讲话中，曾五度提及培育多元化投资群体，鼓励社保基金、企业年金、保险公司等机构投资者增加对资本市场的投资比重，积极推动全国养老保险基金、住房公积金等长期资金入市等话题。
- 2012年02月17日债台高筑的华侨城集团在“发新债偿旧债”的惯性模式中难以自拔，资产负债率高企不下，公司开始尝试门槛相对较低的私募中期票据融资。
- 2012年02月17日这些产品就是涉案的苏泊尔产品，共四大类，81个规格960件，这四大类包括汤锅、蒸锅、奶锅、水壶
- 2012年02月17日去年，印度和中国的黄金需求总量合计达1703.2吨，占全球总需求量的近一半。今年，中国有望超越印度，成为全球最大的黄金市场
- 2012年02月17日要切实加强系统性、区域性风险的监测分析，重点监测分析地方法人金融机构、各类非银行机构和民间融资活动等的突出问题和潜在风险，防止局部风险演化为系统性、区域性金融风险。
- 2012年02月17日凡涉及不可移动文物的各类建设性活动和保护维修项目等，都必须严格遵循文物工作方针，依法报批。对于违法损毁或拆除不可移动文物和文物保护单位的行为，必须依法处理
- 2012年02月17日我国大豆对外依存度近80%，2010年、2011年大豆进口量分别达到5480万吨和5264万吨。其中美国是中国第一大大豆进口市场，美国大豆占中国大豆进口量的40%以上。
- 2012年02月17日从目前来看，国内银行业系统性风险比较大，而应对系统性风险很重要的一个手段就是必须加强资产的流动性管理，资产证券化是一个很好的工具，目前国内有必要继续推出因次贷危机中断的资产证券化实践
- 2012年02月17日从成交额来看，4家机构昨日卖出总金额超过2亿元
- 2012年02月17日无论他们是留在农村还是进入城镇，不能将社保、住房、城市户口等与农民的土地财产权作交换，剥夺农民应有的权利。
- 2012年02月17日在信中，刘得来表示，省检察院的有关人士分析，这是典型的团伙作案，有很多人受益。但这4个小金库存在长达10年之久，海通证券高层应该是知情的，却无动于衷，这又是为什么呢？
- 2012年02月17日唯冠科技方面诉讼负责人、和君创业总裁李肃在微博上发表声明称，“苹果疯了！而且疯到无理性、无常识、无分寸，是在引火烧身。为此，我决定提前回国，周五上午与唯冠公司杨荣山一起召开新闻发布会。”
- 2012年02月17日2011年7月27日晚，河北省安国市中医院接110指挥中心电话，派救护车出诊接治一名被机动车撞伤的女性患者。行政值班院长决定连夜用出租车将病人遗弃至临近的博野县境内道路旁。7月28日上午，患者被发现于博野县境内死亡。
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