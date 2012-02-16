- 2012年02月17日虽然短期之内市场难以出现持续性普涨局面，但对于目前出现的板块轮动行情，基金经理也坦言乐观，一些基金经理亦认为市场已经开始了触底反弹，中长期看，反弹将成为全年市场的主题。
- 2012年02月17日强化重大金融突发事件报告制度，金融风险隐患要做到早发现、早报告、早处置，坚决守住不发生系统性、区域性金融风险的底线
- 2012年02月17日截至2月15日，160只基金四季度第一重仓股股价涨幅首尾相差69.01%
- 2012年02月17日截至目前，在整个A股中，包括传播与文化产业类上市公司总共有30家，其最新市值合计为1957亿元，相比其他行业，我国的文化产业板块类上市公司数量较少，规模不大。
- 2012年02月17日根据《联合国宪章》的规定，安理会常任理事国对维护国际和平与安全负有特殊责任。这决定了中国在叙利亚问题上采取的任何立场，都要与中国的大国地位和身份相符
- 2012年02月17日“餐饮类企业IPO难的状况可能有所改变。”一位保荐代表人针对证监会主席郭树清2月15日力挺消费服务行业的讲话，表示谨慎的乐观。
- 2012年02月17日翟隽副部长将与叙利亚政府及有关方面就当前叙利亚局势交换意见，推动叙利亚危机的和平、妥善解决。此行要传递的信息是，中方致力于推动叙利亚危机的和平、妥善解决，愿意继续劝和促谈
- 2012年02月17日道琼斯工业平均指数上涨123.06点，报12,904.01点，涨幅为0.96%；纳斯达克综合指数上涨44.02点，报2,959.85点，涨幅为1.51%；标准普尔500指数上涨14.82点，报1,358.05点，涨幅为1.10%。
- 2012年02月17日欧洲议会还要求阿什顿尽一切努力争取俄罗斯和中国的合作，以保证联合国安理会通过一项叙利亚问题决议。决议还呼吁俄罗斯立即停止对叙利亚的武器供应，同时要求欧盟恪守武器出口禁令
- 2012年02月17日我们主张国际社会应充分尊重叙利亚主权、独立、统一和领土完整，尊重叙利亚人民的自主选择，尊重叙利亚各方政治对话达成的成果，不赞成对叙利亚实施武力干预或强行推动所谓“政权更迭”，认为制裁或威胁使用制裁无助于问题的妥善解决
- 2012年02月17日本次网下最终配售比例为100%；网上最终中签率为1.28080625%。网上冻结资金量为1742.73亿元，网下冻结资金总额65.81亿元。
- 2012年02月17日据铁道部透露，今年全国将有6366公里新铁路投入运营，为去年的3.2倍，也是我国历史上新线投产最多的一年，其中55%为高铁线路。其中，京沪、京深、京哈、东南沿海“四纵”高铁干线将基本成型，仅剩东南沿海的厦深高铁段尚未建成。
- 2012年02月17日对于子公司是否会先行分拆上市，中国出版集团子公司之一中华书局相关人士称，公司的上市计划都是由集团统一负责
- 2012年02月17日根据现场宣布的表决结果，有137个国家对这份由阿拉伯国家起草的决议投了赞成票，俄罗斯、中国、委内瑞拉、白俄罗斯、玻利维亚等12个国家投了反对票，17个国家投了弃权
- 2012年02月16日根据以往经验，如果首次申请失业救济人数稳定在37.5万以下，则可表明就业市场雇佣需求强劲，失业率也会持续下降
- 2012年02月16日唐英年太太郭妤浅说：“其实今天唐先生不想我出来，我觉得是我一手造成的，因为我想建一个很开心、很温暖的家给我先生及小孩，他不太管家里的事，平时工作很辛苦。”郭妤浅表示，希望大家给予丈夫一个机会，服务香港。
- 2012年02月16日公司首席投资官陈浩表示，来通过并购方式退出的企业占比不应低于30-40%,不过目前公司的并购数则不到30%.
- 2012年02月16日来自中国海关总署的统计数据显示，2011年，中国和东盟贸易总额达3628.5亿美元，同比增长23.9%，中国继续保持东盟第一大贸易伙伴地位，同时东盟亦成为中国第三大贸易伙伴。
- 2012年02月16日与以往投资海外的中国基金最大的区别是，该基金投资项目的定价、交易和结算将优先采取人民币的形式，推进人民币跨境业务拓展
- 2012年02月16日今年春节以来，中山市“低调”将新建住房的销售价格上限从去年11月份设定的每平方米5800元上调至6590元。中山市住房和城乡建设局、国土资源局的联合公告称，此前出台的上调新建住房价格上限的措施仅为部门试行措施。
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