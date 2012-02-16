欧洲议会要求欧盟所有成员国召回驻叙利亚大使 2012年02月17日 欧洲议会还要求阿什顿尽一切努力争取俄罗斯和中国的合作，以保证联合国安理会通过一项叙利亚问题决议。决议还呼吁俄罗斯立即停止对叙利亚的武器供应，同时要求欧盟恪守武器出口禁令

美国上周首次申请失业救济人数降至金融危机前水平 2012年02月16日 根据以往经验，如果首次申请失业救济人数稳定在37.5万以下，则可表明就业市场雇佣需求强劲，失业率也会持续下降