阿联酋能源部长强调致力于保障石油供给 2012年02月16日 他同时指出，近来石油价格上涨或不稳定，完全是由地缘政治和投机等诸多因素所致，与供求基本面无关

全国监测省区市猪肉价格均回落 降至1月初水平 2012年02月16日 与2012年1月26日相比，2月16日，全国猪后臀尖肉、猪五花肉价格分别下降5.2%、5.3%。分地区来看，监测省区市的猪肉价格都在回落，海南、广东、重庆的降幅居前，均超过10.0%。