- 2012年02月16日东方亿思公司人士表示，“我们正在收集证据，希望通过Facebook对被抢注商标拥有的知名度等，争取能获得相关的商标权。”
- 2012年02月16日截至2012年1月31日，台湾已有10家金融机构取得QFII资格，其中4家为寿险公司
- 2012年02月16日2011年中国总计减持美债594亿美元，但外汇储备增加3338.1亿美元，一减一增，符合外储多元化趋势，亦即币种和投资工具多元化的趋势。
- 2012年02月16日加强和改进旅游业金融服务，支持符合条件的旅游企业上市融资。积极通过企业债、公司债、短期融资券、中期票据、中小企业集合票据等债务融资工具，进一步加强债券市场对旅游企业的支持力度。
- 2012年02月16日他同时指出，近来石油价格上涨或不稳定，完全是由地缘政治和投机等诸多因素所致，与供求基本面无关
- 2012年02月16日通报称，两起事件暴露出个别医疗机构和医务人员在医疗活动中存在严重问题。经研究，决定对河北省安国市中医院和湖北省武汉市第三医院予以全国通报批评
- 2012年02月16日在中国经济保持快速发展的趋势下，房地产的调控要以中国房地产市场消费为导向，坚决打击投机炒楼行为，引导中国房地产市场步入正常的轨道
- 2012年02月16日唐英年承认他有一个违章建筑的地下室，但他表示，这个地下室只是一个普通的杂物间，对酒窖、啤酒房等设施均表示否认。
- 2012年02月16日通过针对性地大幅放宽户口年限、收入限额等准入标准，本市住房困难的大龄结婚家庭、青年职工以及引进人才等群体将成为主要受益对象
- 2012年02月16日与2012年1月26日相比，2月16日，全国猪后臀尖肉、猪五花肉价格分别下降5.2%、5.3%。分地区来看，监测省区市的猪肉价格都在回落，海南、广东、重庆的降幅居前，均超过10.0%。
- 2012年02月16日上海市房管局重申：上海将继续执行住房限售政策，遏制投资投机性购房，继续加大保障性住房建设筹措和供应力度，促进房价合理回归
- 2012年02月16日我国目前的年用水总量已经突破了6000亿立方米，大约占水资源可开发利用量74%，很多地方水资源的形势十分严峻，过度开发，已经超过其承载能力
- 2012年02月16日施华洛世奇的商标代理人表示，他们跟优尚网没有合作，也没有授权其销售施华洛世奇产品，而且授权商品不能“次授权”，即授权商没有再向其他人授权销售的权利
- 2012年02月16日马建堂指出，统计“四大工程”对防止源头数据的失真进行了技术的创新和准备。防止数据的失真还要依靠执法。
- 2012年02月16日
- 2012年02月16日商务部正会同有关部门研究保持外贸稳定增长的具体的政策措施，从缓解企业的资金压力、减轻企业的负担、帮助企业应对贸易摩擦、完善出口信用风险保障机制以及提高贸易便利化水平等多个方面，支持企业渡过难关。
- 2012年02月16日16日下午，力挺“归真堂”的中国中药协会就“活熊取胆”这一热点话题召开“沟通会”。中国中药协会会长房书亭表示，活熊取胆符合国家产业政策，希望大家了解真相，让中国独有的中药文化传承下去
- 2012年02月16日房书亭表示，熊胆产业化所得利润能促进改善熊的生存条件。是人和动物和协发展之道,有效提高中医药国际竞争力
- 2012年02月16日相比阿里巴巴（1688.HK）最近9.25港元的收盘价，阿里巴巴集团13.5港元的出价有46%的溢价，私有化涉资逾180亿港元
- 2012年02月16日通过高新技术企业复审，获发《高新技术企业证书》；公司将连续三年（2011年、2012年、2013年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率征收企业所得税
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