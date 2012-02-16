- 2012年02月16日该协会在年度评估报告中称，去年中国的黄金需求攀升20%，达到769.8吨，金条和金币需求量几乎增长40%。相比之下，印度2011年黄金总需求下降7%，至933.4吨。
- 2012年02月16日投资影视剧是公司战略转型的一部分，或将继续拉升公司毛利率
- 2012年02月16日2010年执行15%税收优惠税率，2011年按25%税率计提所得税，导致所得税费用较同期增加
- 2012年02月16日该公司成功登陆深交所创业板，这家上市道路颇为坎坷的创业板公司终于跨入资本市场
- 2012年02月16日钢铁产品价格大幅下跌，原燃料价格高位运行，攀钢钒钛盈利大幅下滑
- 2012年02月16日胡锦涛主席关于中国参与对欧元区支持活动的表态，结合中国减持美元资产，以及中欧间资本流动现象，可以看出全球资本版图逐步发生重大变化
- 2012年02月16日考虑到近期公司终端销售情况和必需消费品龙头的优势地位，双汇发展2012年实现之前预测的33亿元难度不大
- 2012年02月16日2012年是深化医改新任务的起始之年，也是攻坚之年。随着医改进入深水区，难点问题将集中显现，体制性矛盾将集中暴露，工作难度还会加大。医保应由“扩大范围”转向“提升质量”。
- 2012年02月16日另有消息人士表示，铁道部2012年计划新开工项目仅为9个
- 2012年02月16日考虑到人民币升值以及城市化进程推进等因素，未来FDI不太会出现大的波动，企稳是趋势
- 2012年02月16日在淡水河谷经营处于历史最好时期的同时，下游的钢铁企业却遭遇寒冬
- 2012年02月16日四川省两会政府工作报告指出，成都将“交通先行”列为五大战略之首
- 2012年02月16日要继续搞好房地产市场调控，巩固调控成果，积极推进保障性安居工程建设，有效增加普通商品住房供给，加快建立促进房地产市场平稳健康发展的长效机制。
- 2012年02月16日商务部表示，1月份是近年来首次出现进出口双降，其原因主要在于假日效应以及国外需求下降
- 2012年02月16日调整经济结构最重要的是扩大内需，而扩大内需的最大潜力在于城镇化。抓紧制定并有序实施促进农民工融入城市的政策措施，放宽中小城市落户条件，把在城镇已稳定就业和居住的农民工有序转变为城镇居民。
- 2012年02月16日经济增长和物价稳定总体上往往是一对矛盾。只要增长速度、不顾物价稳定，或只要物价稳定、不顾增长速度都相对容易，难的是二者兼顾。
- 2012年02月16日2012年上市银行再融资压力将低于市场预期
- 2012年02月16日允许符合条件的地方融资平台公司发行企业债券，用于保障性安居工程及其配套基础设施建设。
- 2012年02月16日认真落实好鼓励和引导民间投资的“新36条”，抓紧研究打破垄断、公平准入、鼓励竞争的具体政策，鼓励民间投资进入铁路、市政、金融、能源、社会事业等领域。
- 2012年02月16日要深化资源性产品价格改革，理顺煤、电、油、气、水、矿产等资源性产品价格关系，使其更好地反映市场供求关系、资源稀缺程度和环境损害成本。如在试行居民阶梯电价制度同时，对水、天然气等产品的阶梯价格改革方案，也要抓紧研究。
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