- 2012年02月16日要深化资源性产品价格改革，理顺煤、电、油、气、水、矿产等资源性产品价格关系，使其更好地反映市场供求关系、资源稀缺程度和环境损害成本。如在试行居民阶梯电价制度同时，对水、天然气等产品的阶梯价格改革方案，也要抓紧研究。
- 2012年02月16日合理调整消费税征收范围和税率，研究将部分高消耗、高排放的产品纳入消费税征收范围；逐步扩大房产税改革试点；研究制定环境保护税费改革等方案。
- 2012年02月16日坦白说早期的活熊取胆很残忍，但类似“铁背心”已是二十年前的事，我们从上世纪80年代末就开发了无痛无管取胆技术。
- 2012年02月16日调整经济结构最重要的是扩大内需。扩大内需是我国经济社会发展的战略基点。
- 2012年02月16日结构性问题导致中国经济长期硬着陆的概率非常高，税收失控的局面短期看不到有太多的可能性得到改变。
- 2012年02月16日沈丹阳表示，相关问题的调查与核实仍在进行当中，有进一步的消息将会及时披露
- 2012年02月16日新股IPO重启以来，炒新一直都是市场关注热点。上交所报告显示，散户投资者在新股上市首日参与较多，但由于过度、盲目跟风炒作，导致参与炒新的中小散户整体表现为亏损。
- 2012年02月16日中国农产品对美出口还面临检验检疫、技术标准、反倾销调查等诸多障碍，美方应为中国农产品更多地进入美国市场提供便利条件。
- 2012年02月16日随着收购的完成，该公司将于本月内将名称变更为“索尼移动通信”，手机品牌也将变更为“索尼”。新公司总部将留在英国伦敦，位于东京等地的研发基地也将保留。
- 2012年02月16日1月19日，神州租车向美国SEC递交上市申请，拟融资3亿美元，摩根大通担任主承销商。这是自SEC去年11月批准最新的中国企业赴美上市规则之后，首家递交赴美上市申请的中国企业
- 2012年02月16日沪指报2356.86点，跌9.84点，跌幅0.42%，成交838亿元；深成指报9622.83点，跌50.61点，跌0.52%，成交815亿元。
- 2012年02月16日一旦今日宣布的评级观察名单确定,则对欧盟银行的评级将全面反映当前可预知的负面信用因素的影响
- 2012年02月16日
- 2012年02月16日香港证监会公告同时称，将撤销吴家伦的牌照。此前，吴家伦获发进行证券交易和期货合约交易的牌照，由今年2月11日起生效。方韦纳获准进行证券交易的牌照则已在去年2月18日被撤销。
- 2012年02月16日将于下周二(21日)招标发行至多200亿元人民币金融债,为2011年所发行的10年固息债(第20期)增发债券
- 2012年02月16日就花旗遭控欺诈政府担保大量高风险房贷一案，花旗同意支付1.583亿美元和解民事诉讼
- 2012年02月16日习近平称，中国贸易顺差占国内生产总值比重降到2%，处于国际公认的合理区间。人民币汇率形成机制改革在这一过程中发挥了重要作用。
- 2012年02月16日建交33年来，双边贸易额增长180多倍，去年已达到4466亿美元，今年有望突破5000亿美元。近10年来，美国对华出口增长468%，中国已经成为美国增长最快的出口市场。
- 2012年02月16日2月14日，SharesPost处理了一笔20万股的Facebook股票交易，每股交易价格为42美元。据估计，Facebook在外流通股(含期权)共计23.3亿股，这意味着这家全球最大社交网站的最新估值约为980亿美元。
- 2012年02月16日平顶山特大灭门杀人案致一家四口遇害，另有2名女子受伤。平顶山警方称，2个伤者中，一个特别严重，一个已脱离危险
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