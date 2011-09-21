- 2011年09月21日9月20日，日本首相野田佳彦公开表示，明年夏天之前将重启停运的核反应堆。他还说，日本不可能在不重启核反应堆的情况下维持下去，也不可能考虑迅速淘汰核能
- 2011年09月21日截至20日安理会15个成员国中已有6个国家表示支持巴勒斯坦“入联”，巴勒斯坦方面称已获得9个成员国的支持，从而保证在投票时获得必要多数。
- 2011年09月21日博格医生是在注意到从2007年底到2009年中期，儿童受虐的现象增多之后，才开始研究儿童头部受到创伤的虐待问题。经济衰退期间，匹兹堡医院每年平均诊治30个受虐的儿童，但2007年前是年均17例
- 2011年09月21日这条镀金项链是“泰坦尼克”号历史遗物展品中的一件。近日，该项链与精良瓷器、船上摆设以及器物等其它“泰坦尼克”号 的“遗物”一道在丹麦哥本哈根“童话之城”帝沃力公园展出时失窃
- 2011年09月21日据韩国教育科学技术部资料显示，选择日语为第二外语的学生最多，达62.5%。其后依次是，汉语(26.7%)、德语(4.9%)、法语(4.8%)、西班牙语(0.9%)、俄语(0.2%)
- 2011年09月21日卡扎菲发言人穆萨•易卜拉欣表示，他们已抓获了17名外国雇佣兵，其中包括法国人和英国人，1名卡塔尔居民和1名亚洲国家居民
- 2011年09月21日这家星巴克的卫生间为男女通用，女孩及她的父亲都分别在使用时遭到偷拍。由于不知道该摄像机是何时、由何人安装的，所以从理论上来说，曾经使用过这个卫生间的每个人都可能牵涉进这个案子。
- 2011年09月21日为降低利率和控制风险溢价，日本央行已购买各种金融资产，包括政府和企业债、交易所交易基金和房地产投资信托基金。
- 2011年09月21日市场认为Fed周三宣布“扭转操作”的可能性很高，但围绕扭转收益率曲线的机制尚无定论。
- 2011年09月21日报道指，英国政府此前一再重申，将坚持削减赤字的既定方针。但随着失业人口上升、经济难以复苏，要求采取“第二套方案”的呼声越来越高
- 2011年09月21日据报道，这对威尼斯老夫妇说，他们的儿子有工作，但仍赖在家中，不仅“茶来伸手、饭来张口”，还要年迈的母亲为他洗衣服、烫衣服。母亲体力不支已经住院，父亲因此向社会福利机构求援
- 2011年09月21日《华尔街日报》引述匿名人士的话透露，SEC官员要求这些公司提供关于在标准普尔下调美国债信评级前一刻进行的具体交易的更多信息。SEC官员正在重点调查那些作空股市的公司
- 2011年09月21日检察官埃斯科巴说，尸体是在遗弃在当地一条高速公路上的两辆卡车内发现的。死亡人员被认为卷入了有组织犯罪。其中7名死者的身份已经得到确认
- 2011年09月21日马荣在德国出生，4岁就“粉墨登场”。1933年，由于纳粹掌权迫害犹太人，她与父母移居到当时还没建国的以色列。80多年来，她一直活跃在舞台上，也赢得“以色列剧场第一夫人”的称号
- 2011年09月21日报道称，上世纪20到30年代，美国制定多个秘密战争计划，对付“潜在敌人”。其中，“黄色计划”针对中国；“橙色计划”针对日本；“黑色计划”针对德国；“白色计划”则是应付国内可能发生的叛乱
- 2011年09月21日惊天作战计划来自埋藏在华盛顿美国国家档案局地下的绝密文件，这些文件以各种颜色标示不同作战计划，曾被视为世上最敏感的数据
- 2011年09月21日这家广播电台是由与“基地”组织关系密切的“青年党”(al-Shabab)经营的，该组织正与联合国支持的索马里临时政府对峙。由于“青年党”控制的中南部地区发生饥荒，所以其势力有所减弱
- 2011年09月21日早盘在短暂弱势震荡后急速上攻，沪指成功站上2500点。两市均上涨2.5%以上，成为近四周的涨幅新高
- 2011年09月21日这一案件引起了科学界的关注。逾5000名科学家联名致函意大利总统纳波利塔诺，表示对几名被告的支持
- 2011年09月21日美国20日向世贸组织正式投诉，称美国输华白羽肉鸡等家禽产品被中方征收反倾销和反补贴关税，遭受了“不公平待遇”
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