国家工商总局出台18条措施支持上海转型发展 2012年02月16日 这18条政策措施，涉及加快构建现代市场体系、加快形成以服务经济为主的产业结构、深化浦东综合配套改革、完善市场监管体制机制等多个方面。

伊朗宣布核进展意在增加谈判筹码 2012年02月16日 伊朗专家15日将首批国产核燃料棒装载至德黑兰研究用反应堆。据伊朗媒体报道，德黑兰反应堆旨在生产放射性药物，为癌症病人提供治疗。报道称，尽管面临西方和联合国制裁，但伊朗已掌握核燃料循环技术

阿根廷获准向中国出口玉米及其制品 2012年02月16日 支树平则表示，阿根廷是世界主要玉米生产大国之一，中国则是玉米消费和进口大国，中方欢迎阿根廷玉米产品进入中国市场，同时希望两国在农产品贸易领域展开更加广泛的合作

纪要显示美联储内部对量化宽松政策走向存在分歧 2012年02月16日 自2008年12月份以来，美联储一直将联邦基金利率维持在零至0.25%的历史低位。此外，还实行了两轮量化宽松政策，即购买长期国债和机构债券，向市场注入流动性

欧洲议会赞成发行欧元债券 2012年02月16日 该决议以515票赞成、125票反对和52票弃权的表决结果获得通过。决议认为，发行欧元债券将可能在中期内有助于欧元区的稳定，是欧债危机解决方案的一个重要组成部分，但并不可能产生立竿见影的效果

俄外长警告推动叙政权更迭将导致全面内战 2012年02月16日 拉夫罗夫说，当前最重要的是敦促叙利亚冲突各方进行谈判。他还批评叙利亚一些反对派领导人被外部势力劝诱拒绝参与谈判