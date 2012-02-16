- 2012年02月16日ECN Trade分析表示，目前英国并未出台新的刺激经济政策或者利率政策，英国央行以观望态度为主。所以近期英镑的回落走势主要是受欧元回落的影响
- 2012年02月16日这18条政策措施，涉及加快构建现代市场体系、加快形成以服务经济为主的产业结构、深化浦东综合配套改革、完善市场监管体制机制等多个方面。
- 2012年02月16日伊朗专家15日将首批国产核燃料棒装载至德黑兰研究用反应堆。据伊朗媒体报道，德黑兰反应堆旨在生产放射性药物，为癌症病人提供治疗。报道称，尽管面临西方和联合国制裁，但伊朗已掌握核燃料循环技术
- 2012年02月16日尼克斯其他球员，菲尔兹15分、10篮板和5助攻，比尔-沃克14分，小斯11分和5篮板，杰弗森10分和9篮板，诺瓦克14分。国王这边埃文斯19分和5助攻，考辛斯15分，索顿13分
- 2012年02月16日秦光荣，男，1950年12月生，汉族，湖南永州人。1972年1月入党，1975年8月参加工作，大专学历，工学硕士，现任十七届中央委员，云南省委书记，省人大常委会党组书记
- 2012年02月16日博阿滕第15分钟一记犀利的凌空抽射先拔头筹，罗比尼奥随后上下半场连中两元，整场比赛一直异常活跃的伊布第78分钟冲进禁区后被绊倒，获得点球后亲自操刀罚进，AC米兰队以四球大胜
- 2012年02月16日支树平则表示，阿根廷是世界主要玉米生产大国之一，中国则是玉米消费和进口大国，中方欢迎阿根廷玉米产品进入中国市场，同时希望两国在农产品贸易领域展开更加广泛的合作
- 2012年02月16日据此间媒体报道，“三驾马车”专家组将与葡萄牙有关方面对援助方案的执行情况进行为期两周的评估，听取葡方可能对原方案进行调整的建议，并共同制定未来一个时期的财政紧缩和经济改革计划
- 2012年02月16日自2008年12月份以来，美联储一直将联邦基金利率维持在零至0.25%的历史低位。此外，还实行了两轮量化宽松政策，即购买长期国债和机构债券，向市场注入流动性
- 2012年02月16日该决议以515票赞成、125票反对和52票弃权的表决结果获得通过。决议认为，发行欧元债券将可能在中期内有助于欧元区的稳定，是欧债危机解决方案的一个重要组成部分，但并不可能产生立竿见影的效果
- 2012年02月16日拉夫罗夫说，当前最重要的是敦促叙利亚冲突各方进行谈判。他还批评叙利亚一些反对派领导人被外部势力劝诱拒绝参与谈判
- 2012年02月16日中朝两国为加快东北三省和罗先特区的共同开发，于去年底签署总价值达30亿美元的中国对罗先地区基础设施投资协议。朝鲜方面把罗先港4、5、6号码头50年的使用权转让给中方
- 2012年02月16日上午10点，丹东市中级人民法院宣布对于前足球裁判陆俊的审判结果，判处陆俊有期徒刑5年零6个月，罚金10万，没收非法所得71万
- 2012年02月16日中美是互为第二大贸易伙伴，2011年双边贸易额达到4467亿美元，是两国刚建交时候的180倍。
- 2012年02月16日欧盟下降比较快，主要还是由于欧债危机以及欧盟对外投资总体下降、不活跃，与欧盟的经济情况有很大的关系
- 2012年02月16日世界银行(World Bank)行长佐利克(Robert Zoellick)周三表示，他将按照计划在今年6月的任期结束后离任。未来几周提名世界银行行长候选人一事被提上日程
- 2012年02月16日截止中午收盘，沪指报2362.46点，跌4.24点，跌幅0.18%，成交446亿元；深成指报9657.50点，跌15.94点，跌幅0.16%，成交452亿元。
- 2012年02月16日美国实际投入外资金额同比增长29.05%。欧盟则继续呈现下滑态势，欧盟27国实际投入外资金额4.52亿美元，同比大幅下降42.49%。
- 2012年02月16日江西省政府日前出台有关防范金融风险的工作方案，决定今年将重点清理各类交易场所违规命名，整顿证券期货交易违法违规交易行为
- 2012年02月16日今年我国利用外资仍将面临较为严峻的国内外形势，但是，中国吸收外资仍存在综合优势。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富