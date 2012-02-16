国际新闻早报 2012年02月16日 马尔代夫新总统瓦希德15日任命当地商人穆罕默德·瓦希德·迪恩为该国新任副总统。迪恩曾在前总统加尧姆时期在内阁任职，是马尔代夫的知名富翁和慈善家

调查显示多数欧洲民众将腐败视作国家难题 2012年02月16日 该调查还显示，约75%的受访者认为腐败在本国各级政府机构普遍存在，65%的受访者甚至认为腐败本身已成为本国商业文化的一部分，8%的受访者承认过去一年里受到过提供贿赂的明示或暗示

法国总统萨科齐宣布参加新一届总统选举 2012年02月16日 萨科齐继续强调“工作”的价值，并将“工作”作为竞选的主轴。他认为面对危机，法国人必须努力工作。他表示将把强制失业人员参加培训作为一个议题付诸公投，以解决法国失业率居高不下的问题

希腊总统放弃工资以助解决债务危机 2012年02月16日 副总理韦尼泽洛斯当天在拜会总统帕普利亚斯后向媒体表示，总统决定放弃自己每年28.3694万欧元的工资，以表明自己和过去两年来遭受大幅减薪之苦的希腊人民站在一起

欧盟称收到伊朗关于重启谈判的复函 2012年02月16日 据伊朗“旗帜”电视台当天报道，伊朗首席核谈判代表贾利利已就恢复与六国核谈判事宜复函阿什顿，但报道未透露伊方复函的时间和具体内容

伊朗在纳坦兹铀浓缩厂新安装3000台离心机 2012年02月16日 艾哈迈迪-内贾德说，纳坦兹铀浓缩厂此前已有6000台正在运行的离心机，目前离心机数量增加到了9000台。此外，伊朗还将在国内建造4座核反应堆，用于测试核燃料和生产放射性药物

伊朗宣布系列核进展 就伊核谈判复函欧盟 2012年02月16日 伊朗专家已于15日将首批国产核燃料棒装载至德黑兰研究用反应堆。电视画面显示，伊朗总统艾哈迈迪-内贾德在官员和科学家的簇拥下观摩了核燃料棒加载过程

习近平在艾奥瓦州与27年前所交往美国家庭茶聚 2012年02月16日 艾奥瓦州是此次习近平访美的第二站，他还将赴加利福尼亚州洛杉矶市进行访问

标致雪铁龙2011年汽车部门大幅亏损 2012年02月16日 标致雪铁龙是欧洲仅次于德国大众的第二大汽车制造商，生产和销售仍主要集中在欧洲地区，去年连续遭受欧洲南部国家汽车市场萎缩、小型汽车竞争加剧、日本大地震引发产业供应链断裂等困难