- 2012年02月16日从日出东方招股书可以发现，公司计划通过上市募集12.5亿元用于投资“年产160万台太阳能热水器”等5个项目；然而记者发现，这家公司并不缺钱一方面在上市前突击分红1.6亿元之多，同时还在上市前大规模购买银行理财产品。
- 2012年02月16日2012年1月，食用农产品价格总体趋稳。1月份，居民消费价格总水平同比上涨4.5%，比去年12月份加快0.4个百分点。
- 2012年02月16日马尔代夫新总统瓦希德15日任命当地商人穆罕默德·瓦希德·迪恩为该国新任副总统。迪恩曾在前总统加尧姆时期在内阁任职，是马尔代夫的知名富翁和慈善家
- 2012年02月16日于去年下半年市场运行环境艰难，且参与新一轮救助希腊计划将带来部分损失，该银行去年净利润仅为60.5亿欧元(约合79亿美元)，比前一年下降22%
- 2012年02月16日该调查还显示，约75%的受访者认为腐败在本国各级政府机构普遍存在，65%的受访者甚至认为腐败本身已成为本国商业文化的一部分，8%的受访者承认过去一年里受到过提供贿赂的明示或暗示
- 2012年02月16日2012年1月，外商投资新设立企业1402家，同比下降37.49%；实际使用外资金额99.97亿美元，同比下降0.3%。
- 2012年02月16日萨科齐继续强调“工作”的价值，并将“工作”作为竞选的主轴。他认为面对危机，法国人必须努力工作。他表示将把强制失业人员参加培训作为一个议题付诸公投，以解决法国失业率居高不下的问题
- 2012年02月16日由于世界经济下行压力加大，我们进出口面临的外部环境趋紧，总体看形势仍然比较严峻
- 2012年02月16日副总理韦尼泽洛斯当天在拜会总统帕普利亚斯后向媒体表示，总统决定放弃自己每年28.3694万欧元的工资，以表明自己和过去两年来遭受大幅减薪之苦的希腊人民站在一起
- 2012年02月16日据伊朗“旗帜”电视台当天报道，伊朗首席核谈判代表贾利利已就恢复与六国核谈判事宜复函阿什顿，但报道未透露伊方复函的时间和具体内容
- 2012年02月16日艾哈迈迪-内贾德说，纳坦兹铀浓缩厂此前已有6000台正在运行的离心机，目前离心机数量增加到了9000台。此外，伊朗还将在国内建造4座核反应堆，用于测试核燃料和生产放射性药物
- 2012年02月16日伊朗专家已于15日将首批国产核燃料棒装载至德黑兰研究用反应堆。电视画面显示，伊朗总统艾哈迈迪-内贾德在官员和科学家的簇拥下观摩了核燃料棒加载过程
- 2012年02月16日2012年1月，我国对外贸易进出口总值2726亿美元，比去年同期下降7.8%。其中出口1499.4亿美元，下降0.5%；进口1226.6亿美元，下降15.3%。
- 2012年02月16日抗议员工代表介绍称，三一重工仅表态不会对德国籍员工裁员，对中国籍雇员的去留没有明确说法，使员工十分担心自己会失去工作机会，希望政府出面解决三一重工收购后的员工去留问题
- 2012年02月16日2012年1月中国境内投资者共对全球87个国家和地区的355家境外企业进行了直接投资，实现非金融类对外直接投资43.76亿美元，同比增长59.9%。
- 2012年02月16日水资源供需矛盾突出，全国年平均缺水量500多亿立方米，三分之二的城市缺水，农村有近3亿人口饮水不安全
- 2012年02月16日法国巴黎银行在欧洲拥有比利时、法国、意大利及卢森堡4个本地市场，2010年实现净利润78亿欧元（约合102亿美元），追平该银行2007年创下的纪录
- 2012年02月16日艾奥瓦州是此次习近平访美的第二站，他还将赴加利福尼亚州洛杉矶市进行访问
- 2012年02月16日标致雪铁龙是欧洲仅次于德国大众的第二大汽车制造商，生产和销售仍主要集中在欧洲地区，去年连续遭受欧洲南部国家汽车市场萎缩、小型汽车竞争加剧、日本大地震引发产业供应链断裂等困难
- 2012年02月16日评级机构穆迪说可能下调一百多家欧洲银行评级
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