美官员说美现任国务卿无意出任世行行长 2012年02月16日 世界银行当天早些时候发表声明称，现任行长佐利克今年6月30日任期届满时将离任，但未提及接替人选，引发外界猜测。有传言称，美国现任国务卿希拉里·克林顿和前财长劳伦斯·萨默斯都有可能成为继任者

美财长称美国将推出新世行行长人选 2012年02月16日 盖特纳在声明中说，佐利克是一位非常有执行力的领导。在他的领导下，世界银行在应对金融危机、提高食品安全等方面作出了重要贡献，成为一个更加有效率、负责任和透明化的机构

意大利经济去年下半年陷入衰退 2012年02月16日 意大利安莎社援引帕塞拉的话报道说，意大利经济已进入“深度衰退”阶段。他表示意大利的“经济困难时期”不会很快结束，呼吁社会各界“鼓起勇气”进行深层次的结构改革，助推经济增长

欧元区去年12月份实现贸易顺差97亿欧元 2012年02月16日 欧盟统计局还公布了去年全年的贸易状况。初步统计显示，去年全年欧元区出现贸易逆差77亿欧元，同2010年的147亿欧元相比大幅下降

世界银行行长佐利克将于6月底离任 2012年02月16日 佐利克在声明中说，他很荣幸能领导世行这样一个拥有众多优秀人才的世界级机构。他在6月30日任期结束前，将专注履行行长职责，高效推进世行的政策和项目

国际财经简讯 2012年02月16日 韩国统计厅15日公布的数据显示，韩国1月份新增就业人数53.6万，为近20个月来最大增幅。1月份失业率为3.5%，同比下降0.3个百分点，其中青年（15岁至29岁）失业率为8%，同比下降0.5个百分点

欧元区经济萎缩 陷入更大不确定性 2012年02月16日 由于希腊债务问题悬而不决，葡萄牙债务危机有恶化趋势，欧元区第三大经济体意大利也随时都有被“深度传染”的可能，整个欧元区的经济依然面临诸多不确定性

空客预测亚太地区将引领全球航空市场发展 2012年02月16日 预测报告说，未来20年亚太地区航空客运量和航空货运量年均增长率将分别达5.9%和5.6%，均高于全球平均水平，亚太地区各航空公司新增飞机总数约9370架，总价值1.3万亿美元，占同期全球新增100座级以上飞机总量的34%

菲律宾海外劳工去年向国内汇款总额再创新高 2012年02月16日 苏尼加说，在欧美债务危机加剧、全球经济不景气的环境下，去年海外劳工汇款保持增长势头实属不易。他认为，这主要得益于劳工就业层次的提高、劳工分布的国家更加广泛、为菲律宾海外劳工提供的金融服务方式更加便捷