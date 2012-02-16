- 2012年02月16日中国铁道部2012年计划新开工项目仅为9个，总投资为40亿元，大大低于2011年70个的计划新开工项目
- 2012年02月16日世界银行当天早些时候发表声明称，现任行长佐利克今年6月30日任期届满时将离任，但未提及接替人选，引发外界猜测。有传言称，美国现任国务卿希拉里·克林顿和前财长劳伦斯·萨默斯都有可能成为继任者
- 2012年02月16日盖特纳在声明中说，佐利克是一位非常有执行力的领导。在他的领导下，世界银行在应对金融危机、提高食品安全等方面作出了重要贡献，成为一个更加有效率、负责任和透明化的机构
- 2012年02月16日2月14日20时许，在大连中山区一家商场4楼，一部西子奥的斯自动扶梯在上行过程中突然发生故障，大半截扶梯插进扶梯口严重扭曲，另有一截拱起变形，扶梯应声而停。所幸故障未造成人员伤亡
- 2012年02月16日意大利安莎社援引帕塞拉的话报道说，意大利经济已进入“深度衰退”阶段。他表示意大利的“经济困难时期”不会很快结束，呼吁社会各界“鼓起勇气”进行深层次的结构改革，助推经济增长
- 2012年02月16日欧盟统计局还公布了去年全年的贸易状况。初步统计显示，去年全年欧元区出现贸易逆差77亿欧元，同2010年的147亿欧元相比大幅下降
- 2012年02月16日佐利克在声明中说，他很荣幸能领导世行这样一个拥有众多优秀人才的世界级机构。他在6月30日任期结束前，将专注履行行长职责，高效推进世行的政策和项目
- 2012年02月16日2011年6月7日，甘肃建筑职业技术学院学生高某和另4人将从网上购得的当年高考语文和数学试题答案利用数字电台发送到16名高考学生的腰带式文字传呼器上。次日，又从网上取得文科综合类试题答案，未及发送即被公安机关查获
- 2012年02月16日原董秘陈炳良称，其合法权益受到侵害，上海金陵2月12日的董事会决议是违规的
- 2012年02月16日韩国统计厅15日公布的数据显示，韩国1月份新增就业人数53.6万，为近20个月来最大增幅。1月份失业率为3.5%，同比下降0.3个百分点，其中青年（15岁至29岁）失业率为8%，同比下降0.5个百分点
- 2012年02月16日由于希腊债务问题悬而不决，葡萄牙债务危机有恶化趋势，欧元区第三大经济体意大利也随时都有被“深度传染”的可能，整个欧元区的经济依然面临诸多不确定性
- 2012年02月16日预测报告说，未来20年亚太地区航空客运量和航空货运量年均增长率将分别达5.9%和5.6%，均高于全球平均水平，亚太地区各航空公司新增飞机总数约9370架，总价值1.3万亿美元，占同期全球新增100座级以上飞机总量的34%
- 2012年02月16日去年第四季度，欧元区第一大经济体德国环比下降0.2%，第二大经济体法国则出人意料地环比增长0.2%。德法两国去年第四季度的经济表现都不及上季，在去年第三季度，德法两国的经济增幅分别为0.6%和0.3%
- 2012年02月16日自去年年底开始，招商地产频频拿地，近日联合九龙仓斥资23.7亿元竞得北京来广营一处住宅地块
- 2012年02月16日苏尼加说，在欧美债务危机加剧、全球经济不景气的环境下，去年海外劳工汇款保持增长势头实属不易。他认为，这主要得益于劳工就业层次的提高、劳工分布的国家更加广泛、为菲律宾海外劳工提供的金融服务方式更加便捷
- 2012年02月16日去年10月，海尔成功收购日本三洋电机在日本的洗衣机、家用冰箱业务以及在东南亚4国的白色家电业务。今年1月5日，海尔在日本大阪成立“海尔亚洲国际株式会社”作为其在亚洲地区的总部
- 2012年02月16日2012年2月16日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.2991元，周三为6.2958，贬值33个基点。
- 2012年02月16日黄俊杰是在反赌案审判中亮相的第一名“黑哨”，也是本周被公开宣判的“第一人”。与其他四名裁判相比，黄俊杰的涉案金额是最高的。外界预测，他的量刑也将是四人之中最重的
- 2012年02月16日不难发现，平安财险在2010年保费同比高速增长的同时，2011年在高基数的基础上又出现了上涨，表现出强劲的发展势头。其中，平安财险保费收入同比最高涨幅出现在河南，同比上升42.57%
- 2012年02月16日高于5%的人民币的升值，可能会给企业带来麻烦，如果升值幅度太快，企业转型的压力将会增大
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